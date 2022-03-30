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145 дітей загинули через війну, - Офіс генпрокурора

діти

За час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія, загинули 145 дітей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше постраждало дітей у Київській – 69, Харківській – 49, Донецькій – 54, Чернігівській – 39, Миколаївській – 30, Луганській – 28, Запорізькій – 22, Херсонській – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях", - зазначається у повідомленні.

У результаті бомбардувань та обстрілів пошкоджено 790 навчальних закладів. 75 із них зруйновано повністю.

"Ці дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - наголосили в Офісі генпрокурора.

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Автор: 

діти (5035) Офіс Генпрокурора (3235)


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А сколько еще погибнет из-за тупого законодательства, по которому жены не выезжают с детьми, оставаясь с мужьями в обстреливаемых городах. Заграница пугает, а если муж единственный кормилец? ситуации разные многого наслушался - и как не пропустили мужика с ребенком инвалидом, так как не имеет права выезжать, и как не пропустил мужика, перевозящего тяжелую полулежащую, которую просто бросили дети а он не опекун ( документы оформлять во время войны на опекунство запрещено если вы не в курсе) - так что бросать инвалида? Знаю историю не по наслышке , когда парень с девушкой вывозил ребенка с инвалидностью, тяжелый акутизм - а пограничники мужика просто вытащили из поезда на станции Мостика 2. Ребенок в истерике, весь вагон поезда не может успокоить - если кто не понял - аутизм - не так прост как кажется... крик ребенка слушал весь вагон до самого Пшемысля. И в то же время пограничники выпускают одиозного Тупицкого! Расценки на черном рынке за выезд мужчины - 5000 долларов, расцвет мошенничества на эжтом поприще коллосальный - кому война кому мать родна. Мошенники берут деньги в криптовалюте наперед, обещая призрачную но надежду на помощь и защиту, которую не в состоянии обеспечить государство! Простите за не патриотичные в последнее время посты! Я насмотрелся ужасов на границе и даже с некоторыми из них столкнулся...
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30.03.2022 09:31 Відповісти
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30.03.2022 09:40 Відповісти
По ТВ говорили , что только в Мариуполе больше 200 деточек погибло !
Почему про этих Ангелочков никто не говорит ??? 😢
Пусть все знают , что такое кацапский «русский мир» , который убил уже около ЧЕТЫРЁХСОТ детей в общей сложности .😰
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30.03.2022 11:24 Відповісти
у мене таке саме питання... таке враження що маріуполь сам по собі =(
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30.03.2022 21:53 Відповісти
Пишут о погибших детях в тех или иных областях, но заметьте что все время пропускают количество погибших детей в Мариуполе. А по состоянию на 27 марта только в Мариуполе погибло 210 детей. Это слова Мэра города Мариуполя что на 27 марта у них 5000 погибших из них 210 детей
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30.03.2022 11:59 Відповісти
Чого прокурор наголошуе про таку кiлькiсть загиблих дiтей, якщо Марiупольцi свiдчать, що приблизно 200 дiтей там загинуло, може й бiльше. Зараз неможливо назвати точну цифру взагалi. Адже пiд розбитим театром були дорослi з дiтьми. Ще невiдомо сеiльки там!
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30.03.2022 14:26 Відповісти
 
 