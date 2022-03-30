145 дітей загинули через війну, - Офіс генпрокурора
За час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія, загинули 145 дітей.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Найбільше постраждало дітей у Київській – 69, Харківській – 49, Донецькій – 54, Чернігівській – 39, Миколаївській – 30, Луганській – 28, Запорізькій – 22, Херсонській – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях", - зазначається у повідомленні.
У результаті бомбардувань та обстрілів пошкоджено 790 навчальних закладів. 75 із них зруйновано повністю.
"Ці дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - наголосили в Офісі генпрокурора.
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Почему про этих Ангелочков никто не говорит ??? 😢
Пусть все знают , что такое кацапский «русский мир» , который убил уже около ЧЕТЫРЁХСОТ детей в общей сложности .😰