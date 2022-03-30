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Новости Война
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98 предприятий из зоны боевых действий уже перевезены на запад Украины, еще 375 – в процессе, - Свириденко

релокація

Правительственная программа релокации предприятий из зоны боевых действий в безопасные регионы успешно реализуется.

Правительственная программа релокации предприятий из зоны боевых действий в безопасные регионы успешно реализуется.

Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день мощности 98 предприятий уже перевезены на Западную Украину. 375 участников программы находятся в стадии переезда. В целом же Министерством экономики получено 1164 заявки от предпринимателей, из которых 1058 уже проработаны", – сообщила Свириденко актуальные цифры.

Она добавила, что программой перемещения может воспользоваться любой бизнес, который из-за войны находится в зоне риска. Это касается как крупных производств, так и малых предприятий.

Свириденко напоминает, что для релокации нужно заполнить заявку по ссылке.

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Государство поможет заинтересованным в подборе площадей для размещения производства, перемещении и расселении персонала, подборе работников в месте дислокации после переезда. Государство примет на себя и логистические расходы, предоставляя транспорт, уверяет Свириденко.

"Масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории поможет Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, критически необходимых для победы над врагом", – убеждена первая вице-премьер.

Запад Украины (48) предприятие (229) Свириденко (121)


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Ще розкажіть куди, щоб кацап легше було ракети спрямувати
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30.03.2022 10:35 Ответить
Как перевезти молочные заводы которые привязаны территориально к молочному стаду? Или свинофермы и птицефермы?
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30.03.2022 10:55 Ответить
Во всяком случае оборонку, нужно было перенести на запад ещё в 14 году. Это любому здравомыслящему ясно было, но не власти. Распил куда важнее.
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30.03.2022 11:00 Ответить
Так и Запад обстреливают ... А может просто с 2019 года нужно было усиливать оборону страны, а не '' простА перестать стрелять"....😡
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30.03.2022 13:09 Ответить
Мне зачем это ваше "праведное" возмущение? Адресуйте его по адресу.
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30.03.2022 16:28 Ответить
И что туда можно переместить? Металлургические заводы вместе с сырьем? Нет. Сельское хозяйство с полями и черноземами? Нет. А это по сути вся наша экономика. Перетянут бюджетников и пару тысяч айтишников. То такое. Погоды не сделает.
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30.03.2022 11:41 Ответить
Да, "потужне" переміщення...
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30.03.2022 13:08 Ответить
 
 