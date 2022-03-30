98 предприятий из зоны боевых действий уже перевезены на запад Украины, еще 375 – в процессе, - Свириденко

Правительственная программа релокации предприятий из зоны боевых действий в безопасные регионы успешно реализуется.

Правительственная программа релокации предприятий из зоны боевых действий в безопасные регионы успешно реализуется.

Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день мощности 98 предприятий уже перевезены на Западную Украину. 375 участников программы находятся в стадии переезда. В целом же Министерством экономики получено 1164 заявки от предпринимателей, из которых 1058 уже проработаны", – сообщила Свириденко актуальные цифры.

Она добавила, что программой перемещения может воспользоваться любой бизнес, который из-за войны находится в зоне риска. Это касается как крупных производств, так и малых предприятий.

Свириденко напоминает, что для релокации нужно заполнить заявку по ссылке.

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Государство поможет заинтересованным в подборе площадей для размещения производства, перемещении и расселении персонала, подборе работников в месте дислокации после переезда. Государство примет на себя и логистические расходы, предоставляя транспорт, уверяет Свириденко.

"Масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории поможет Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, критически необходимых для победы над врагом", – убеждена первая вице-премьер.