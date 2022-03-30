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Новости Война
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Крылатая ракета врага, направленная на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, сбита с украинского истребителя, - Воздушное командование "Захід"

ракета

Сегодня ночью одна из крылатых ракет оккупанта, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, сбита ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Захід".

"С каждым днем, с начала полномасштабной войны, Воздушные силы и другие подразделения Сил обороны сбивают все больше ракет рашистов, используя все имеющиеся вооружения, в том числе ПЗРК", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ночью войска РФ нанесли 3 удара по промышленным объектам в Хмельницкой области.

Автор: 

ракеты (3549) Хмельнитчина (896)


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Топ комментарии
+8
молодець !
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30.03.2022 11:10
+8
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30.03.2022 11:10
+5
Не быстрее. Крылатые ракеты - дозвуковые, для истребителя они легкая цель.
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30.03.2022 12:40
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молодець !
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30.03.2022 11:10 Ответить
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30.03.2022 11:10 Ответить
Повітряного командування - це те яке там "гумореску" закидало?
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30.03.2022 11:14 Ответить
крылатые качели, ой - ракеты.. летят.. летят.. накуя летят???
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30.03.2022 11:18 Ответить
Браво нашим "почти уничтоженным" ВВС и ПВО!
Кстати, ракета летит быстрее самолета, и сбить ее тяжелее. Тем более не с земли (когда РЛС отслеживает ее полет и рассчитывает точку встречи).
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30.03.2022 11:30 Ответить
Не быстрее. Крылатые ракеты - дозвуковые, для истребителя они легкая цель.
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30.03.2022 12:40 Ответить
Не зовсім легка, бо малорозмірна і мало помітна на фоні місцевості. Але коли виявили, то да збивається легко як ракетами так і гарматами.
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30.03.2022 13:17 Ответить
Я знаю, що наземні комплексі ППО можуть "вести" ціль, розрахувати її швидкість і направити ракету для знищення у "точку зустрічі". На літаку така можливість є?
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30.03.2022 13:45 Ответить
Есть конечно, радар истребителя с этими функциями справляется. Причем держать низколетящую цель на прицеле он может достаточно долго, в отличии от наземного комплекса, у которого есть десятки секунд, прежде чем цель скроется за горизонтом.
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30.03.2022 14:37 Ответить
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30.03.2022 11:33 Ответить
Больше похоже на статую Ху#ла
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30.03.2022 13:08 Ответить
эту, если взлетит, так просто не собьешь, материал радиопоглощающий
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30.03.2022 15:06 Ответить
Дякую...
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30.03.2022 13:21 Ответить
 
 