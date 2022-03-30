Крылатая ракета врага, направленная на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, сбита с украинского истребителя, - Воздушное командование "Захід"

Сегодня ночью одна из крылатых ракет оккупанта, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, сбита ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Захід".

"С каждым днем, с начала полномасштабной войны, Воздушные силы и другие подразделения Сил обороны сбивают все больше ракет рашистов, используя все имеющиеся вооружения, в том числе ПЗРК", - говорится в сообщении.

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