Крылатая ракета врага, направленная на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, сбита с украинского истребителя, - Воздушное командование "Захід"
Сегодня ночью одна из крылатых ракет оккупанта, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, сбита ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Захід".
"С каждым днем, с начала полномасштабной войны, Воздушные силы и другие подразделения Сил обороны сбивают все больше ракет рашистов, используя все имеющиеся вооружения, в том числе ПЗРК", - говорится в сообщении.
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Кстати, ракета летит быстрее самолета, и сбить ее тяжелее. Тем более не с земли (когда РЛС отслеживает ее полет и рассчитывает точку встречи).