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Новости Война
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Село Малая Рогань вблизи Харькова после освобождения от российских оккупантов. ВИДЕО

Село Малая Рогань изуродовано российскими оккупантами - повреждена инфраструктура, разрушены дома, заброшенная или горящая бронетехника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сейчас территорию села контролируют украинские воины.

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Автор: 

освобождение (563) Харьковщина (5577)


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Аслан


@antiputler_news

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https://twitter.com/antiputler_news/status/1509093322178154497 2h



начальник штаба - заместитель командира РеАДн 35 омсбр майор Олег Лисовский Алейск, Алтайский край. Прищурился.
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30.03.2022 14:26 Ответить
Тобишь, заострил внимание?
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30.03.2022 14:31 Ответить
Он видимо имел ввиду "зажмурился"
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30.03.2022 14:33 Ответить
непередаваемая игра слов...
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30.03.2022 14:35 Ответить
Вонючий орк
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30.03.2022 14:38 Ответить
Китаец, переходная модель "мордва"
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30.03.2022 14:51 Ответить
В смысле окончательно отрицательно выздоровел?
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30.03.2022 15:30 Ответить
Скільки ж металолому маємо...
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30.03.2022 14:40 Ответить
******** кацапи! Шоб ви здохли, тварі!
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30.03.2022 22:45 Ответить
 
 