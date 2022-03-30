Село Малая Рогань вблизи Харькова после освобождения от российских оккупантов. ВИДЕО
Село Малая Рогань изуродовано российскими оккупантами - повреждена инфраструктура, разрушены дома, заброшенная или горящая бронетехника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сейчас территорию села контролируют украинские воины.
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@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1509093322178154497 2h
начальник штаба - заместитель командира РеАДн 35 омсбр майор Олег Лисовский Алейск, Алтайский край. Прищурился.