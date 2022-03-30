Село Мала Рогань поблизу Харкова після визволення від російських окупантів. ВIДЕО
Село Мала Рогань знівечене російськими окупантами - пошкоджена інфраструктура, зруйновані будинки, покинута чи підпалена бронетехніка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зараз територію села контролюють українські воїни.
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@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1509093322178154497 2h
начальник штаба - заместитель командира РеАДн 35 омсбр майор Олег Лисовский Алейск, Алтайский край. Прищурился.