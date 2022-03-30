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Новини Війна
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Село Мала Рогань поблизу Харкова після визволення від російських окупантів. ВIДЕО

Село Мала Рогань знівечене російськими окупантами - пошкоджена інфраструктура, зруйновані будинки, покинута чи підпалена бронетехніка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зараз територію села контролюють українські воїни.

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Автор: 

визволення (562) Харківщина (6054)


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Аслан


@antiputler_news

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https://twitter.com/antiputler_news/status/1509093322178154497 2h



начальник штаба - заместитель командира РеАДн 35 омсбр майор Олег Лисовский Алейск, Алтайский край. Прищурился.
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30.03.2022 14:26 Відповісти
Тобишь, заострил внимание?
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30.03.2022 14:31 Відповісти
Он видимо имел ввиду "зажмурился"
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30.03.2022 14:33 Відповісти
непередаваемая игра слов...
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30.03.2022 14:35 Відповісти
Вонючий орк
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30.03.2022 14:38 Відповісти
Китаец, переходная модель "мордва"
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30.03.2022 14:51 Відповісти
В смысле окончательно отрицательно выздоровел?
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30.03.2022 15:30 Відповісти
Скільки ж металолому маємо...
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30.03.2022 14:40 Відповісти
******** кацапи! Шоб ви здохли, тварі!
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30.03.2022 22:45 Відповісти
 
 