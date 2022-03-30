Зруйнований російськими окупантами Ірпінь. ВIДЕО 18+

Російські окупанти та воєнні злочинці перетворили Ірпінь - затишне передмістя Києва, на місто-привид.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на нових записах з різних куточків міста зафіксовані тіла мертвих людей, зруйновані будинки, знищені інфраструктурні об'єкти.

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