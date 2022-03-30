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Зруйнований російськими окупантами Ірпінь. ВIДЕО 18+

Російські окупанти та воєнні злочинці перетворили Ірпінь - затишне передмістя Києва, на місто-привид.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на нових записах з різних куточків міста зафіксовані тіла мертвих людей, зруйновані будинки, знищені інфраструктурні об'єкти.

Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Ірпінь повертатися ще не можна, - мер Маркушин. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) Ірпінь (358) визволення (564)


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Топ коментарі
+52
показывайте все это всему Миру, пусть смотрят....особенно немцам
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30.03.2022 11:25
+36
пусть это посмотрит зеленский... после вчерашних переговоров в турции к нему началась такая неприязнь... даже ближе к ненависти... говоришь с людьми - те в шоке от того, как зеленьський решил сдать Украину... этого допустить никак нельзя... терпели его дурь, безголовость и брехливость больше 2-х лет... чего стоит выступление по поводу нагнетания Западом напряжения по поводу развязывания расией агрессии против Украины, а брехня с дерьмаком по вангергейту, в разминирование въезда с крыма в Украины, а невыполнение оборонного заказа... в общем, этот позор должен уйти...
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30.03.2022 11:26
+29
ублюдки
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30.03.2022 11:24
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ублюдки
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30.03.2022 11:24 Відповісти
показывайте все это всему Миру, пусть смотрят....особенно немцам
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30.03.2022 11:25 Відповісти
Так в том то і справа, що більшість пересічних німців підтримують Україну, вони добре знають, що відбувається зараз у нас. А ось герри і фрау штазі не хочуть рвати бізнес інтереси з парашиєю.
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30.03.2022 11:37 Відповісти
должен тебя заверить, что немцы, и простые и кто повыше, знают всё! а вот с волго-дойчами и теми кто из Казахстана, приходится вести борьбу, они все годы смотрели Соловьевщину, и объяснять им что-либо почти невозможно. А вот сколько сделала Германия для Украины, не сделала ни одна страна Европы. А готовых принять беженцев в семьи, сейчас даже больше самих беженцев, так что ты зря катишь бочку на Германию. А то что они бояться и не хотят воевать с ядерной державой, это факт. И не факт что так бы повела себя и Украина, как если бы на Германию напала например Англия или Франция, ты бы свой хуторок бросил, или может быть взял в руки автомат, а может быть Украина отдала свои самолеты, которых нет? Прежде чем абсирать руку дающего, в зеркало посмотри....
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30.03.2022 11:42 Відповісти
Та це зрозуміло, що саме ВЛАДА німецька на підсосі у **********. Там в кожному міністерстві є агенти. Тому й ПП2 будувався, тому і залежність в енергоносіях така велика. Не здивуюся, якщо навіть закриття атомних електростанцій в Німеччині також ініціювали заслані агенти впливу.
Щоб ще більше газу купувати у рашки і ще більше залежати від неї
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30.03.2022 11:59 Відповісти
Так случилось, что общался с сибиредойчами в Тунисе через пару лет после оккупации Крыма. Уехали они в 90-х годах. С тех пор на кацапии не бывали. Но желчью исходили если разговор заходил за кремлевское ничтожество поправшее все международные законы. Плюс очень бы желали подобного ***** у себя в Германии. То есть ментально остались кацапами.
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30.03.2022 12:57 Відповісти
Я к тому, что они даже не жили при хутине. Но Рус ТВ им и в Дойчланде наложило в голову.
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30.03.2022 12:58 Відповісти
американцам тоже, старый ***** байден похоже слил украину, а ведь на него многие ставку делали и рубаху рвали вопреки предупреждениям
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30.03.2022 12:10 Відповісти
Перша хай подивиться Меркель, яка тільки те і робила, що засовувала Україні палки в колеса і допомгала московії.
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30.03.2022 14:49 Відповісти
пусть это посмотрит зеленский... после вчерашних переговоров в турции к нему началась такая неприязнь... даже ближе к ненависти... говоришь с людьми - те в шоке от того, как зеленьський решил сдать Украину... этого допустить никак нельзя... терпели его дурь, безголовость и брехливость больше 2-х лет... чего стоит выступление по поводу нагнетания Западом напряжения по поводу развязывания расией агрессии против Украины, а брехня с дерьмаком по вангергейту, в разминирование въезда с крыма в Украины, а невыполнение оборонного заказа... в общем, этот позор должен уйти...
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30.03.2022 11:26 Відповісти
Представляете сколько жизней можно было спасти, если бы зеледент обратился к нации с тем что вероятность полномасштабной войны очень высока и нужно готовится.
Так нет же, инфантильный слабоумный главнокомандующий так ничего и не сказал до первых взрывов...
Я не знаю как это назвать...
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30.03.2022 11:33 Відповісти
Я вже писав про наших всратих переговорників, але ще раз продублюю

Людина яка в годинному інтерв'ю, сьогодні, жодного разу росію не назвала агресором за 34 дні повномаштабної війни - не може представляти українські інтереси на переговорах. Пане президент добре придивітся до свого оточення. Що ці люди які є українофобоми роблять на переговорах Олександр Чалий, Давид Арахамі (він вже в Грузії домовився), Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко всі " просто видатні дипломати". Почнемо з Олександра Чалого (неплутати з Валерієм Чалим) 14 лютого 2020 р. він опинився в центрі скандалу на Мюнхенській безпековій конференції. І що то за пункт 12 про "запуск нового національного діалогу щодо ідентичності"? Ще одна цікава персоналія Руслан Бортник, помічник українофоба Вадима Колесніченка, Соратник Льовочкіна - Єрмолаєв, Марія Ставнійчук, заступник голови АП у Януковича, регіонали Олег Зарубінський, Володимир Семиноженко і тд. Хто ці люди?!! І яке право вони мають представляти інтереси українського народу. Ви точно хочете перемоги України у цій війні, з такими дипломатами?
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30.03.2022 11:35 Відповісти
Бо всі нормальні люди пов'язані з Порошенком.
А Зе-чмо не хоче брати в команду людей Порошенка або його прихильників. Та й вони не хочуть працювати під керівництвом Єрмака.

Зе має публічно вибачитися за той бруд, який вилив на Порошенка і закликати до об'єднання зусиль. Призначити головою ОП людину Порошенка і тоді ми не будемо боятися переговорів.
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30.03.2022 11:56 Відповісти
Почитайте Минский договор.
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30.03.2022 14:37 Відповісти
Зеленский ещё не такие фортели выкинет. У него на фоне героического сопротивления ВСУ и Украинского народа сейчас вообще крыша поехала. Считает все заслуги и победы своими, мол, великий верховный главком. И Запад его сильно раскрутил. Теперь для него самое время слить Украину. Это он и делает. Он думает, что все уже забыли, как он уничтожил по сути армию, всю оборонную промышленность, а деньги из ковидного фонда разворовали на строительстве дорог, по которым сейчас катаются танки русофашистских орков. ЗЕлёных нужно не восхвалять, а расстрелять за профнепригодность.
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30.03.2022 12:02 Відповісти
все претензии к 73% конченых ублюдков !
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30.03.2022 14:49 Відповісти
Та не тільки ці переговори. Мені до цього часу не зрозуміло, хто дав команду розмінувати мости і прохід від Криму до Херсона і Каховок? Чому ворог спокійно пройшов і відрізав нас від моря і відкрив собі прямий шлях в бік Запоріжжя, Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси? Чому депутати ОПЗЖ перейшли на бік ворога, де були СБУ? Чи крім однієї особи вони, як і всі правоохоронні органи нічим більше не займалися? А зараз тільки починаєш піднімати цю тему, зразу крики, що не на часі, у нас війна... Так у нас війна, але можливо краще виявити і ліквідувати тих зрадників, щоб вони не натворили більше горя?? Відкриваєм любий медійний ресурс, а там фото пана Зеленського і оди, який він генрой, що не втік. Який він герой і що нації повезло... В чому повезло? Відсіч ворогу дають ЗСУ, нацгвардія, тероборона, поліція, волонтери і небайдужі громадяни. Можете починати лити бруд в мій бік і писати, що це не на часі. А я думаю, що на часі. Проти Чорновіл проводяться слідчі дії навіть тоді, коли вона підбиває ворожу тенхніку, а їй крутять руки, коли Пашинський віддав "Стугни" у війська і через день туди прилетіла ракета кацапів і знищила всі залишки, то його також звинувачують, за те, що своєчасно віддав "Стугни"?

ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА ПІВДЕНЬ?
Під час війни ми маєм гуртуватись
Та бити ворога єдиним кулаком,
А я стаю все більше дивуватись,
Людиною, що є в нас вожаком.

Чому всі міни миттю познімали,
Під Кримом перед нападом орди?
Мости і переправи не зламали,
Зайти спокійно дали їм сюди?

Бо захопивши Мелітополь і Каховку
Ворог взяв порт Бердянська і Херсон.
Хто до війни мав ворога вербовку,
Чому не чуємо про цих персон?

Цим нас відрізали від моря,
Дають на Миколаїв і Одесу шлях.
Чия ж помилка додала нам горя,
Ворог стоїть у морі і полях.

Відкритим шлях стає на Запоріжжя,
На Кривий Ріг і велетень Дніпро.
Ще Маріуполя видніються підніжжя...
Хто ж на ці дії дав своє добро?

У Крим уже пішли дніпровські води
Ворог отримав сухопутний коридор.
А хтось піариться і водить хороводи,
Дозволивши творити там терор.

Можливо то стратегія військових?
В цій ситуації найкращий варіант.
Від радників про це не чути єрмакових,
Не каже людям і про це гарант...

Тому давайте разом відбиватись,
А не проводити дешевенький піар.
На землю з хмар потрібно опускатись,
Казати правду і до неї коментар.
29.03.2022 р.
Анатолій Березенський
Одеса.
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30.03.2022 15:13 Відповісти
Как там 586 квартир местного депутата Игоря Оверко поживают?
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30.03.2022 11:29 Відповісти
Торгаші та бізнесмени більше ніколи не повинні бути при владі - те, що ми бачимо, результат їхнього правління: "а какая разніца, главноє, чтоби асфальт бил ровним". Тепер зручно загиблим лежати на тому асфальті
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30.03.2022 11:36 Відповісти
так хто заважав не обирати?
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30.03.2022 11:43 Відповісти
Да, весь мир должен это знать. Что касается немцев, то в большинстве своём они как зайцы трясутся, забившись в угол, только бы их это не коснулось.
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30.03.2022 11:33 Відповісти
они не трясутся как зайцы, а просто боятся, что будут жить хуже, чем когда они дружили с рашей..., они много лет были полезными идиотами для раши и добровольно залезли в удавку почти полной энергетческой зависимости от нее, а сейчас мощно поддерживают баблом ее военную машину по уничтожению Украины, а в дальнейшем и других стран беззубой европы...
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30.03.2022 11:43 Відповісти
Именно так.
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30.03.2022 11:48 Відповісти
Сильная концовка ролика. Евангелие от Иоанна. Символично.
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30.03.2022 11:35 Відповісти
Собак побросали....
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30.03.2022 11:36 Відповісти
фашисты за всё ответят.
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30.03.2022 11:37 Відповісти
И какие то ,******** хотят мир заключить , без наказания военных преступников , отказа от НАТО, и территории,.
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30.03.2022 11:44 Відповісти
Сергей Шевченко b452e707 ,ага ответят они , если ******** ,подпишут ,озвученую вчера херню , то никто не за что ,не ответит и будет вторая Украинская
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30.03.2022 11:47 Відповісти
Твари, уничтожили мой любимый городок. Я теперь до конца жизни буду вредить россии настолько, насколько смогу.
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30.03.2022 12:28 Відповісти
Путинская армия это хвастливое, трусливое стадо мародеров, насильников и убийц, способное только грабить и бомбить мирные города дальнобойными ракетами! Будьте вы прокляты кровавые дикари, развязавшие войну без всяких причин, пусть в ваших домах не смолкает похоронная музыка! А ваши матери и жены не снимают траурные платки!
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30.03.2022 12:45 Відповісти
Копеешные 3/14дорасы...
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30.03.2022 12:56 Відповісти
 
 