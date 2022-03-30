Разрушенный российскими оккупантами Ирпень. ВИДЕО 18+
Российские оккупанты - военные преступники превратили Ирпень - уютный пригород Киева, в город-призрак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на новых записях из разных уголков города зафиксированы тела мертвых людей, разрушенные дома, уничтоженные инфраструктурные объекты.
Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
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показать весь комментарий30.03.2022 11:25
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Щоб ще більше газу купувати у рашки і ще більше залежати від неї
Так нет же, инфантильный слабоумный главнокомандующий так ничего и не сказал до первых взрывов...
Я не знаю как это назвать...
Людина яка в годинному інтерв'ю, сьогодні, жодного разу росію не назвала агресором за 34 дні повномаштабної війни - не може представляти українські інтереси на переговорах. Пане президент добре придивітся до свого оточення. Що ці люди які є українофобоми роблять на переговорах Олександр Чалий, Давид Арахамі (він вже в Грузії домовився), Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко всі " просто видатні дипломати". Почнемо з Олександра Чалого (неплутати з Валерієм Чалим) 14 лютого 2020 р. він опинився в центрі скандалу на Мюнхенській безпековій конференції. І що то за пункт 12 про "запуск нового національного діалогу щодо ідентичності"? Ще одна цікава персоналія Руслан Бортник, помічник українофоба Вадима Колесніченка, Соратник Льовочкіна - Єрмолаєв, Марія Ставнійчук, заступник голови АП у Януковича, регіонали Олег Зарубінський, Володимир Семиноженко і тд. Хто ці люди?!! І яке право вони мають представляти інтереси українського народу. Ви точно хочете перемоги України у цій війні, з такими дипломатами?
А Зе-чмо не хоче брати в команду людей Порошенка або його прихильників. Та й вони не хочуть працювати під керівництвом Єрмака.
Зе має публічно вибачитися за той бруд, який вилив на Порошенка і закликати до об'єднання зусиль. Призначити головою ОП людину Порошенка і тоді ми не будемо боятися переговорів.
ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА ПІВДЕНЬ?
Під час війни ми маєм гуртуватись
Та бити ворога єдиним кулаком,
А я стаю все більше дивуватись,
Людиною, що є в нас вожаком.
Чому всі міни миттю познімали,
Під Кримом перед нападом орди?
Мости і переправи не зламали,
Зайти спокійно дали їм сюди?
Бо захопивши Мелітополь і Каховку
Ворог взяв порт Бердянська і Херсон.
Хто до війни мав ворога вербовку,
Чому не чуємо про цих персон?
Цим нас відрізали від моря,
Дають на Миколаїв і Одесу шлях.
Чия ж помилка додала нам горя,
Ворог стоїть у морі і полях.
Відкритим шлях стає на Запоріжжя,
На Кривий Ріг і велетень Дніпро.
Ще Маріуполя видніються підніжжя...
Хто ж на ці дії дав своє добро?
У Крим уже пішли дніпровські води
Ворог отримав сухопутний коридор.
А хтось піариться і водить хороводи,
Дозволивши творити там терор.
Можливо то стратегія військових?
В цій ситуації найкращий варіант.
Від радників про це не чути єрмакових,
Не каже людям і про це гарант...
Тому давайте разом відбиватись,
А не проводити дешевенький піар.
На землю з хмар потрібно опускатись,
Казати правду і до неї коментар.
29.03.2022 р.
Анатолій Березенський
Одеса.