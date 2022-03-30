Оккупанты похитили 8 человек в Голой Пристани на Херсонщине
Российские военные похитили в Голой Пристани 8 человек, в том числе несколько представителей органов местной власти.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Голопристанского городского совета в фейсбуке.
"В общей сложности, на территории громады похитили восемь человек. Среди них – Голопристанский городской голова Александр Бабич, староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк, граждане Короп, Дворный, Кононов, Чеботарь, Торопов и Пащенко. Сергей Пащенко – последний пропавший на территории Старой Збурьевки", - говорится в сообщении.
В то же время представительница местных властей отметила, что на территории города оккупационных войск РФ нет. Коммунальные, медицинские и образовательные учреждения работают.
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