Окупанти викрали 8 людей у Голій Пристані на Херсонщині

Російські військові викрали в Голій Пристані 8 людей, зокрема кількох представників органів місцевої влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Голопристанської міської ради у фейсбуку.

"В цілому, на території громади викрали вісім людей. Серед них – Голопристанський міський голова Олександр Бабич, староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк, громадяни Короп, Дворний, Кононов, Чоботар, Торопов і Пащенко. Сергій Пащенко – останній, хто зник, на території Старої Збур'ївки", - йдеться в повідомленні.

Водночас представниця місцевої влади зазначила, що на території міста окупаційних військ РФ немає. Комунальні, медичні та освітні заклади працюють.

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