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Новости Война
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В Азербайджане объявлен в международный розыск депутат госдумы РФ за призыв "ударить по Баку"

зброя,ядерна

Баку объявил в международный розыск по линии Интерпола главу комитета Государственной думы России по экономической политике Михаила Делягина за призыв к ядерному удару по Азербайджану.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт азербайджанской Генпрокуратуры.

"28 марта 2022 года в ходе передачи, транслируемой по телеканалу Россия-1, Михаил Делягин, открыто призвав к ведению агрессивной войны против Азербайджанской Республики, выступил с провокационным заявлением о применении тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности нашей страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Делягин также провел соответствующий опрос общественного мнения в социальной сети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Госдумы РФ Делягин предлагает нанести ядерный удар по Азербайджану

В Генеральной прокуратуре Азербайджана проводится расследование, поскольку высказывания депутата признаны противоречащими принципам сотрудничества двух стран. В деяниях Делягина найдены признаки нарушения закона по трем статьям УК - открытые призывы через СМИ к ведению агрессивной войны, угроза совершением акта терроризма; разжигание национальной ненависти.

Автор: 

Азербайджан (790) Госдума (1260) Интерпол (538) розыск (840) ядерное оружие (1325)


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Топ комментарии
+55
У кацапских свиней должна земля под копытами гореть, где бы они не были.
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30.03.2022 18:09
+45
Максим Мирович

@MirovichMedia

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1508949635657781253 15 ч

Самое сильное сообщение сегодня в чате Белгорода сегодня было «ВЫВЕЗУ В ЧЕРНОБАЕВКУ ДО ПЯТИ ЧЕЛОВЕК».
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30.03.2022 18:10
+45
Карабах это Азербайджан. Яшасын Азербайджан. Слава Україні
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30.03.2022 18:10
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У кацапских свиней должна земля под копытами гореть, где бы они не были.
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30.03.2022 18:09 Ответить
Максим Мирович

@MirovichMedia

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1508949635657781253 15 ч

Самое сильное сообщение сегодня в чате Белгорода сегодня было «ВЫВЕЗУ В ЧЕРНОБАЕВКУ ДО ПЯТИ ЧЕЛОВЕК».
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30.03.2022 18:10 Ответить
московская диаспора сама на справится?
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30.03.2022 18:10 Ответить
Карабах это Азербайджан. Яшасын Азербайджан. Слава Україні
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30.03.2022 18:10 Ответить
Героям Слава!!!!!!
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30.03.2022 18:53 Ответить
Скот кацапский,є чурбан! Українці розуміють всі нації,та підтримують здоровий глузд! Слава вільному Азербайджану!
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30.03.2022 20:00 Ответить
Слава Украине!!!!!!!
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30.03.2022 20:01 Ответить
Делягін доляпався
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30.03.2022 18:10 Ответить
Скабеева и Соловьев языком уже себе виселицу заработали.
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31.03.2022 01:01 Ответить
А не проще создать отделение убийц? Как Моссад.
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30.03.2022 18:11 Ответить
не путай цивилизацию с повадками **********...
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30.03.2022 18:16 Ответить
не мстителей, а аматоров правосуддя..
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30.03.2022 18:38 Ответить
Швидко приймають рішення, вчіться слуги!
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30.03.2022 18:12 Ответить
Азербайджанці молодці. Мають гідність та повагу до себе. Не те що деякі інші (не буду тикати пальцем).
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30.03.2022 18:12 Ответить
Їх президент не на очі ботокса бажав дивитись, а розвести
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30.03.2022 18:16 Ответить
А наши предатели гуляют на свободе и продолжают содействовать УБИЙЦАМ -ОККУПАНТАМ - Балецкий и его банда в Мелитополе ,в Херсоне ,В Бердянске Где работа СБУ ! ПАРУ ИУД повесить - другим не повадно будет , торговать Украиной
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30.03.2022 18:41 Ответить
у нас бы еще дали героя Украины. эмоциональная связь же
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30.03.2022 18:15 Ответить
25 лютого , алієв чуть не в десни чмoкався з ******, після підписання союзного договору! після цього підписання була прес - конференція, де кацапські журналісти спитали у алієва про війну в Україні, на що цей носатий фуфел, відповів, що ця новина, застала його в літаку, але якби він про це дізнався і раніше, це б не зупило його - носатого фуфела до поїздки на московію і підписанню так званого договору! а тут таке!!! висновок, не вір носові, навіть якщо він такий кривий і великий , як у алієва((( **** ,притча якась виходить! CЛАВА ЗСУ!!!!
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30.03.2022 18:16 Ответить
Ви точно читали що він сказав....це тільки одна сторона медалі. Він заставив ботокса підписать усе для Азербайджану. Зе треба у нього поучиться. До речі він сказав і про газ для України
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30.03.2022 18:18 Ответить
я не вникав, суті "союзного" договору, але слухав пресуху, і передав слова носатого алієва, по війні з Україною, мене це цікавить а не те, що носатий фуфел, виторгував в путлєра!
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30.03.2022 18:23 Ответить
Ну тобто твоє ТЗ, це зробити акцент на зовнішності але уникати при цьому суті, що саме було підписано.
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30.03.2022 18:50 Ответить
ти по ходу довбойоб,! Я вже 2 рази ,написав по алієву, в тебе або зір ******, або перше, як на мене перше, тобі ближче!
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30.03.2022 18:55 Ответить
Не тобі недоробленому недоумку ображати таку людину як
Президента Алієва! За базар може й прийдеться відповідати.
Прецеденти вже були!
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30.03.2022 20:43 Ответить
так це ж не позиція мокшанської владної верхівки, а Делягіна, депутата не єдиної роїсі, а іншої партії справедливая роїся. там вже самі каци хочуть того делягіна трохи присадити, шо таку ахінею несе.
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30.03.2022 18:43 Ответить
не зрозумів, ні вашого комента ні меседжа?
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30.03.2022 18:47 Ответить
я про то, шо пропозиція/опрос Делягіна нанести ядерний удар по Азербайджану - це не є позицією влади в мокшандії. каци скоріше самі того Делягіна десь подінуть аби не сратися через це з айзерами.
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30.03.2022 18:55 Ответить
Зрозумієш,коли до тебе до дому прийдуть азербайджанці ,
та начухають рило! За образу Президента Алієва.Прецеденти
вже були!
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30.03.2022 20:48 Ответить
Почему Украина так же не заводила уголовные дела за призывы кацапоидов ударить ЯО по Украине? Вот все начинается с малого. Если бы Украина так же реагировала адекватно на все выпады кремлеских гадов еще в зародыше то возможно сейчас и войны небыло бы.
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30.03.2022 18:16 Ответить
Ну, потому что ЗЕлёные утверждали, что никакой войны не будет и трусливо лишний раз не хотели дразнить *****. Зеленский ни разу до 24 февраля не назвал ***** агрессором. Всё хотел заглянуть ему в очко, пардон, в глаза.
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30.03.2022 18:24 Ответить
U putina ***** tam i glaza?
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30.03.2022 18:39 Ответить
Вау! Це клас!+++++
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30.03.2022 20:29 Ответить
Зате у нас стільки професіоналів в дбр та прокуратурі що аж 0 ворожих пропогандистів чи чиновників та навіть кацапських бомжів подали в розшук.
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30.03.2022 18:17 Ответить
Только за Порошенко ,Бутусовым

бегали
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30.03.2022 18:50 Ответить
Да отрежьте просто ему башку. Судя по всему, он всё равно в неё только ест и срёт. Где азербайджанская московская мафия?
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30.03.2022 18:18 Ответить
вся мафія, яка є на москві, платить фсб)
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30.03.2022 18:19 Ответить
И не боятся шо хутин нападэ.
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30.03.2022 18:18 Ответить
Респект Азербайжану. Правда у них за спиною сильний і надійний союзник, що не буде проявляти занепокоєння, а відразу прийде на допомогу з найсильнішою в європі і близькому сході армією
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30.03.2022 18:19 Ответить
Абсолютная правда!
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30.03.2022 19:30 Ответить
Азербайджан,дуже вдячні за ваш чай з чебрецем! Здоров'я вам!
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30.03.2022 19:46 Ответить
Если подобное сделать в Украине, то там всю Госдуру и РашаТВ объявлять в розыск надо. И это не считая региональных субъектов *********
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30.03.2022 18:19 Ответить
Вы,граждане кацапы, ещё не слышали,что есть на белом свете такой полковник как Мамедов Ибрагим ******-Оглы!? Скоро узнаете! Этот товарищ полковник сильно разозлился на вас. Ждите, мрази...!
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30.03.2022 18:26 Ответить
Вот это правильная реакция.
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30.03.2022 18:28 Ответить
НЕМА ОДНОГО ДЕПУТАТА ДУМЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.03.2022 18:28 Ответить
Наше СБУ/ДБР/Генпрокуратура десь два-три місяці в дупі колупалось би. Докази збирало б...
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30.03.2022 18:31 Ответить
і навіщо тако афішувати це на весь світ? тож є скрін того "опросу" про ядерний удар по Азербайджану і там 14% опитаних відповіли, що це не реально зробити, оскільки на роїссі є потужна азербайджанська мафія. )) то от замість якісь розшуки оголошувати, краще попросити тих хлопців і вони залюбки посадять того Делягіна на пляшку. або взагалі прикопають десь в посадці. при чому демонстративно, щоб до кожного каца дійшло, шо махати ядерноб дубинкою не варто. навіть думати про таке не варто.
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30.03.2022 18:31 Ответить
Там что все ДЕБИЛЫ?
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30.03.2022 18:35 Ответить
Вчися,Бєнядіктова !
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30.03.2022 18:36 Ответить
Оце молодці,отак треба боротися за батьківщину.А не "какя разница" да в оренду Крим на15 років,а я зате щоб Агрохімію здать кацапам в оренду чи в лізінг.
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30.03.2022 18:36 Ответить
трахомонию можно вообще бесплатно кацапам отдать, за какое-нибудь село или посёлок в окупированых районах, равнозначный обмен
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30.03.2022 19:01 Ответить
тепер тільки гєлєнджик
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30.03.2022 18:47 Ответить
Сасибо Вам всем Братья за хорошие слова о нашей стране!!!! Поверьте, каждый Азербайджанец с Вами в вашей справедливой войне!!!
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30.03.2022 18:59 Ответить
Спасибо Азербайджану за помощь Украине в это тяжелое для нас время !
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30.03.2022 19:10 Ответить
Это тяжёлое но в то же время Великое время для Украины!!!!! Отрыв от рашки и присоединение к Европе!!! Становление нации!!!! Победа, которую Вы уже залужили и которая показала всему миру кто такие Украинцы!!!! ... Свобода стоит дорого, но она того стоит!
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30.03.2022 19:29 Ответить
В Азербайджане очень сильны симпатии к Украине и это не удивительно. То, что сейчас испытывает украинский народ, очень знакомо азербайджанцам, пережившим ужасы войны и потери территориальной целостности. Об этом в беседе с @minval_az заявил украинский депутат Марьян Заблоцкий.

По его словам, в это сложное время Украина очень рада чувствовать дружеское плечо Азербайджана.

«В эти сложные для Украины дни Азербайджан оказывает нам не только моральную, но и материальную поддержку, что еще раз подтверждает стратегический уровень наших отношений», - подчеркнул он.
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30.03.2022 19:00 Ответить
A rt fb,Спасибо огромное! Для того,что то бы понять, надо вытерпеть! Мы вытерпим и победим! Победа будет за Украиной!
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30.03.2022 19:53 Ответить
Украинцы сильные люди, Вы всё вытерпите!!!!!!!! Слава Украине!!!!!!
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30.03.2022 19:59 Ответить
⚡️ Министр Вооруженных сил Британии Джеймс Хеппи внезапно прибыл с визитом в Азербайджан.

В рамках однодневного визита британский министр проведет встречи высокого уровня в Баку.

Запланированы встречи британского министра с президентом Ильхамом Алиевым, министром обороны Закиром Гасановым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Хеппи также обсудит сотрудничество в сфере разминирования и посетит Аллею шехидов.
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30.03.2022 19:03 Ответить
Обсуждены вопросы оборонного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией

30 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром вооруженных сил Великобритании, депутатом британского парламента Джеймсом Хиппи.

Похоже, что агрессивные действия России в регионе создают основание для пересмотра оборонной стратегии стран ЕС по отношению к Азербайджану. В этом ключе думаем предметом переговоров могут быть закупка многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon F2(Еврофайтер Тайфун). 50-100 таких машин могут быстро осудить пыл нашего северного "союзника"
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30.03.2022 20:40 Ответить
Спасибі,Азербайджан! П'ю ваш чай та насолоджуюся! Мирного неба та доброго вам настрою!
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30.03.2022 20:07 Ответить
🤬 Объявленный Азербайджаном в международный розыск депутат Госдумы Делягин снова пригрозил Баку.

«Похоже, во всей Генпрокуратуре Азербайджана не осталось людей, способных понимать русский язык. Что ж - народ, правовая система которого живёт в мире бредовых галлюцинаций, ждёт много интересных открытий, и не всегда приятных», - заявил он.

Судя по всему, полученного нагоняя господину Делягину хватило ненадолго, и он опять принялся озвучивать угрозы и оскорбления в адрес Азербайджана. Увы, но придётся ещё раз напомнить НЕуважаемому члену Госдумы РФ: во-первых, международное право, а тем ответственность за свои слова - это реальности цивилизованного мира (в отличие от «ядерного бреда» самого Делягина).

Во-вторых, оказавшись в розыске, лучше осторожничать и своего положения не усугублять. А в-третьих, пока что с интересными и не самыми приятными открытиями сталкивается сам Михаил Делягин. Для которого, похоже, оказалось полной неожиданностью, что Азербайджан может объявить в розыск депутата Госдумы. И да, при нынешнем отношении к России этот ордер может «сработать» в такой точке, где господин Делягин уж точно не будет ждать «сюрпризов».
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30.03.2022 20:25 Ответить
 
 