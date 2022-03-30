В Азербайджане объявлен в международный розыск депутат госдумы РФ за призыв "ударить по Баку"

Баку объявил в международный розыск по линии Интерпола главу комитета Государственной думы России по экономической политике Михаила Делягина за призыв к ядерному удару по Азербайджану.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт азербайджанской Генпрокуратуры.

"28 марта 2022 года в ходе передачи, транслируемой по телеканалу Россия-1, Михаил Делягин, открыто призвав к ведению агрессивной войны против Азербайджанской Республики, выступил с провокационным заявлением о применении тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности нашей страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Делягин также провел соответствующий опрос общественного мнения в социальной сети.

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В Генеральной прокуратуре Азербайджана проводится расследование, поскольку высказывания депутата признаны противоречащими принципам сотрудничества двух стран. В деяниях Делягина найдены признаки нарушения закона по трем статьям УК - открытые призывы через СМИ к ведению агрессивной войны, угроза совершением акта терроризма; разжигание национальной ненависти.