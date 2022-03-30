В Азербайджане объявлен в международный розыск депутат госдумы РФ за призыв "ударить по Баку"
Баку объявил в международный розыск по линии Интерпола главу комитета Государственной думы России по экономической политике Михаила Делягина за призыв к ядерному удару по Азербайджану.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт азербайджанской Генпрокуратуры.
"28 марта 2022 года в ходе передачи, транслируемой по телеканалу Россия-1, Михаил Делягин, открыто призвав к ведению агрессивной войны против Азербайджанской Республики, выступил с провокационным заявлением о применении тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности нашей страны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Делягин также провел соответствующий опрос общественного мнения в социальной сети.
В Генеральной прокуратуре Азербайджана проводится расследование, поскольку высказывания депутата признаны противоречащими принципам сотрудничества двух стран. В деяниях Делягина найдены признаки нарушения закона по трем статьям УК - открытые призывы через СМИ к ведению агрессивной войны, угроза совершением акта терроризма; разжигание национальной ненависти.
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Самое сильное сообщение сегодня в чате Белгорода сегодня было «ВЫВЕЗУ В ЧЕРНОБАЕВКУ ДО ПЯТИ ЧЕЛОВЕК».
Президента Алієва! За базар може й прийдеться відповідати.
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По его словам, в это сложное время Украина очень рада чувствовать дружеское плечо Азербайджана.
«В эти сложные для Украины дни Азербайджан оказывает нам не только моральную, но и материальную поддержку, что еще раз подтверждает стратегический уровень наших отношений», - подчеркнул он.
В рамках однодневного визита британский министр проведет встречи высокого уровня в Баку.
Запланированы встречи британского министра с президентом Ильхамом Алиевым, министром обороны Закиром Гасановым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
Хеппи также обсудит сотрудничество в сфере разминирования и посетит Аллею шехидов.
30 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром вооруженных сил Великобритании, депутатом британского парламента Джеймсом Хиппи.
Похоже, что агрессивные действия России в регионе создают основание для пересмотра оборонной стратегии стран ЕС по отношению к Азербайджану. В этом ключе думаем предметом переговоров могут быть закупка многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon F2(Еврофайтер Тайфун). 50-100 таких машин могут быстро осудить пыл нашего северного "союзника"
«Похоже, во всей Генпрокуратуре Азербайджана не осталось людей, способных понимать русский язык. Что ж - народ, правовая система которого живёт в мире бредовых галлюцинаций, ждёт много интересных открытий, и не всегда приятных», - заявил он.
Судя по всему, полученного нагоняя господину Делягину хватило ненадолго, и он опять принялся озвучивать угрозы и оскорбления в адрес Азербайджана. Увы, но придётся ещё раз напомнить НЕуважаемому члену Госдумы РФ: во-первых, международное право, а тем ответственность за свои слова - это реальности цивилизованного мира (в отличие от «ядерного бреда» самого Делягина).
Во-вторых, оказавшись в розыске, лучше осторожничать и своего положения не усугублять. А в-третьих, пока что с интересными и не самыми приятными открытиями сталкивается сам Михаил Делягин. Для которого, похоже, оказалось полной неожиданностью, что Азербайджан может объявить в розыск депутата Госдумы. И да, при нынешнем отношении к России этот ордер может «сработать» в такой точке, где господин Делягин уж точно не будет ждать «сюрпризов».