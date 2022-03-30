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Новини Війна
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В Азербайджані оголошено у міжнародний розшук депутата держдуми РФ за заклик "вдарити по Баку"

зброя,ядерна

Баку оголосив у міжнародний розшук по лінії Інтерполу голову комітету державної думи Росії з економічної політики Михайла Делягіна за заклик до ядерного удару по Азербайджану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт азербайджанської Генпрокуратури.

"28 березня 2022 року під час передачі, яка транслюється на телеканалі "россия-1", Михайло Делягін, відкрито закликавши до ведення агресивної війни проти Азербайджанської Республіки, виступив з провокаційною заявою про застосування тактичної ядерної зброї для знищення енергетичної інфраструктури та нафтової промисловості нашої країни", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що Делягін також провів відповідне опитування громадської думки у соціальній мережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутат Держдуми РФ Делягін пропонує завдати ядерного удару по Азербайджану

У Генеральній прокуратурі Азербайджану проводиться розслідування, оскільки висловлювання депутата визнані такими, що суперечать принципам співробітництва двох країн. У діяннях Делягіна виявлено ознаки порушення закону за трьома статтями КК - відкриті заклики через ЗМІ до ведення агресивної війни, погроза вчиненням акту тероризму; розпалювання національної ненависті.

Автор: 

Азербайджан (854) Держдума (733) Інтерпол (376) розшук (650) ядерна зброя (1144)


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Топ коментарі
+55
У кацапских свиней должна земля под копытами гореть, где бы они не были.
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30.03.2022 18:09
+45
Максим Мирович

@MirovichMedia

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1508949635657781253 15 ч

Самое сильное сообщение сегодня в чате Белгорода сегодня было «ВЫВЕЗУ В ЧЕРНОБАЕВКУ ДО ПЯТИ ЧЕЛОВЕК».
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30.03.2022 18:10
+45
Карабах это Азербайджан. Яшасын Азербайджан. Слава Україні
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30.03.2022 18:10
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У кацапских свиней должна земля под копытами гореть, где бы они не были.
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30.03.2022 18:09 Відповісти
Максим Мирович

@MirovichMedia

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1508949635657781253 15 ч

Самое сильное сообщение сегодня в чате Белгорода сегодня было «ВЫВЕЗУ В ЧЕРНОБАЕВКУ ДО ПЯТИ ЧЕЛОВЕК».
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30.03.2022 18:10 Відповісти
московская диаспора сама на справится?
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30.03.2022 18:10 Відповісти
Карабах это Азербайджан. Яшасын Азербайджан. Слава Україні
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30.03.2022 18:10 Відповісти
Героям Слава!!!!!!
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30.03.2022 18:53 Відповісти
Скот кацапский,є чурбан! Українці розуміють всі нації,та підтримують здоровий глузд! Слава вільному Азербайджану!
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30.03.2022 20:00 Відповісти
Слава Украине!!!!!!!
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30.03.2022 20:01 Відповісти
Делягін доляпався
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30.03.2022 18:10 Відповісти
Скабеева и Соловьев языком уже себе виселицу заработали.
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31.03.2022 01:01 Відповісти
А не проще создать отделение убийц? Как Моссад.
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30.03.2022 18:11 Відповісти
не путай цивилизацию с повадками **********...
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30.03.2022 18:16 Відповісти
не мстителей, а аматоров правосуддя..
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30.03.2022 18:38 Відповісти
Швидко приймають рішення, вчіться слуги!
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30.03.2022 18:12 Відповісти
Азербайджанці молодці. Мають гідність та повагу до себе. Не те що деякі інші (не буду тикати пальцем).
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30.03.2022 18:12 Відповісти
Їх президент не на очі ботокса бажав дивитись, а розвести
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30.03.2022 18:16 Відповісти
А наши предатели гуляют на свободе и продолжают содействовать УБИЙЦАМ -ОККУПАНТАМ - Балецкий и его банда в Мелитополе ,в Херсоне ,В Бердянске Где работа СБУ ! ПАРУ ИУД повесить - другим не повадно будет , торговать Украиной
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30.03.2022 18:41 Відповісти
у нас бы еще дали героя Украины. эмоциональная связь же
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30.03.2022 18:15 Відповісти
25 лютого , алієв чуть не в десни чмoкався з ******, після підписання союзного договору! після цього підписання була прес - конференція, де кацапські журналісти спитали у алієва про війну в Україні, на що цей носатий фуфел, відповів, що ця новина, застала його в літаку, але якби він про це дізнався і раніше, це б не зупило його - носатого фуфела до поїздки на московію і підписанню так званого договору! а тут таке!!! висновок, не вір носові, навіть якщо він такий кривий і великий , як у алієва((( **** ,притча якась виходить! CЛАВА ЗСУ!!!!
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30.03.2022 18:16 Відповісти
Ви точно читали що він сказав....це тільки одна сторона медалі. Він заставив ботокса підписать усе для Азербайджану. Зе треба у нього поучиться. До речі він сказав і про газ для України
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30.03.2022 18:18 Відповісти
я не вникав, суті "союзного" договору, але слухав пресуху, і передав слова носатого алієва, по війні з Україною, мене це цікавить а не те, що носатий фуфел, виторгував в путлєра!
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30.03.2022 18:23 Відповісти
Ну тобто твоє ТЗ, це зробити акцент на зовнішності але уникати при цьому суті, що саме було підписано.
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30.03.2022 18:50 Відповісти
ти по ходу довбойоб,! Я вже 2 рази ,написав по алієву, в тебе або зір ******, або перше, як на мене перше, тобі ближче!
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30.03.2022 18:55 Відповісти
Не тобі недоробленому недоумку ображати таку людину як
Президента Алієва! За базар може й прийдеться відповідати.
Прецеденти вже були!
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30.03.2022 20:43 Відповісти
так це ж не позиція мокшанської владної верхівки, а Делягіна, депутата не єдиної роїсі, а іншої партії справедливая роїся. там вже самі каци хочуть того делягіна трохи присадити, шо таку ахінею несе.
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30.03.2022 18:43 Відповісти
не зрозумів, ні вашого комента ні меседжа?
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30.03.2022 18:47 Відповісти
я про то, шо пропозиція/опрос Делягіна нанести ядерний удар по Азербайджану - це не є позицією влади в мокшандії. каци скоріше самі того Делягіна десь подінуть аби не сратися через це з айзерами.
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30.03.2022 18:55 Відповісти
Зрозумієш,коли до тебе до дому прийдуть азербайджанці ,
та начухають рило! За образу Президента Алієва.Прецеденти
вже були!
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30.03.2022 20:48 Відповісти
Почему Украина так же не заводила уголовные дела за призывы кацапоидов ударить ЯО по Украине? Вот все начинается с малого. Если бы Украина так же реагировала адекватно на все выпады кремлеских гадов еще в зародыше то возможно сейчас и войны небыло бы.
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30.03.2022 18:16 Відповісти
Ну, потому что ЗЕлёные утверждали, что никакой войны не будет и трусливо лишний раз не хотели дразнить *****. Зеленский ни разу до 24 февраля не назвал ***** агрессором. Всё хотел заглянуть ему в очко, пардон, в глаза.
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30.03.2022 18:24 Відповісти
U putina ***** tam i glaza?
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30.03.2022 18:39 Відповісти
Вау! Це клас!+++++
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30.03.2022 20:29 Відповісти
Зате у нас стільки професіоналів в дбр та прокуратурі що аж 0 ворожих пропогандистів чи чиновників та навіть кацапських бомжів подали в розшук.
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30.03.2022 18:17 Відповісти
Только за Порошенко ,Бутусовым

бегали
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30.03.2022 18:50 Відповісти
Да отрежьте просто ему башку. Судя по всему, он всё равно в неё только ест и срёт. Где азербайджанская московская мафия?
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30.03.2022 18:18 Відповісти
вся мафія, яка є на москві, платить фсб)
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30.03.2022 18:19 Відповісти
И не боятся шо хутин нападэ.
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30.03.2022 18:18 Відповісти
Респект Азербайжану. Правда у них за спиною сильний і надійний союзник, що не буде проявляти занепокоєння, а відразу прийде на допомогу з найсильнішою в європі і близькому сході армією
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30.03.2022 18:19 Відповісти
Абсолютная правда!
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30.03.2022 19:30 Відповісти
Азербайджан,дуже вдячні за ваш чай з чебрецем! Здоров'я вам!
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30.03.2022 19:46 Відповісти
Если подобное сделать в Украине, то там всю Госдуру и РашаТВ объявлять в розыск надо. И это не считая региональных субъектов *********
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30.03.2022 18:19 Відповісти
Вы,граждане кацапы, ещё не слышали,что есть на белом свете такой полковник как Мамедов Ибрагим ******-Оглы!? Скоро узнаете! Этот товарищ полковник сильно разозлился на вас. Ждите, мрази...!
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30.03.2022 18:26 Відповісти
Вот это правильная реакция.
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30.03.2022 18:28 Відповісти
НЕМА ОДНОГО ДЕПУТАТА ДУМЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.03.2022 18:28 Відповісти
Наше СБУ/ДБР/Генпрокуратура десь два-три місяці в дупі колупалось би. Докази збирало б...
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30.03.2022 18:31 Відповісти
і навіщо тако афішувати це на весь світ? тож є скрін того "опросу" про ядерний удар по Азербайджану і там 14% опитаних відповіли, що це не реально зробити, оскільки на роїссі є потужна азербайджанська мафія. )) то от замість якісь розшуки оголошувати, краще попросити тих хлопців і вони залюбки посадять того Делягіна на пляшку. або взагалі прикопають десь в посадці. при чому демонстративно, щоб до кожного каца дійшло, шо махати ядерноб дубинкою не варто. навіть думати про таке не варто.
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30.03.2022 18:31 Відповісти
Там что все ДЕБИЛЫ?
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30.03.2022 18:35 Відповісти
Вчися,Бєнядіктова !
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30.03.2022 18:36 Відповісти
Оце молодці,отак треба боротися за батьківщину.А не "какя разница" да в оренду Крим на15 років,а я зате щоб Агрохімію здать кацапам в оренду чи в лізінг.
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30.03.2022 18:36 Відповісти
трахомонию можно вообще бесплатно кацапам отдать, за какое-нибудь село или посёлок в окупированых районах, равнозначный обмен
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30.03.2022 19:01 Відповісти
тепер тільки гєлєнджик
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30.03.2022 18:47 Відповісти
Сасибо Вам всем Братья за хорошие слова о нашей стране!!!! Поверьте, каждый Азербайджанец с Вами в вашей справедливой войне!!!
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30.03.2022 18:59 Відповісти
Спасибо Азербайджану за помощь Украине в это тяжелое для нас время !
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30.03.2022 19:10 Відповісти
Это тяжёлое но в то же время Великое время для Украины!!!!! Отрыв от рашки и присоединение к Европе!!! Становление нации!!!! Победа, которую Вы уже залужили и которая показала всему миру кто такие Украинцы!!!! ... Свобода стоит дорого, но она того стоит!
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30.03.2022 19:29 Відповісти
В Азербайджане очень сильны симпатии к Украине и это не удивительно. То, что сейчас испытывает украинский народ, очень знакомо азербайджанцам, пережившим ужасы войны и потери территориальной целостности. Об этом в беседе с @minval_az заявил украинский депутат Марьян Заблоцкий.

По его словам, в это сложное время Украина очень рада чувствовать дружеское плечо Азербайджана.

«В эти сложные для Украины дни Азербайджан оказывает нам не только моральную, но и материальную поддержку, что еще раз подтверждает стратегический уровень наших отношений», - подчеркнул он.
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30.03.2022 19:00 Відповісти
A rt fb,Спасибо огромное! Для того,что то бы понять, надо вытерпеть! Мы вытерпим и победим! Победа будет за Украиной!
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30.03.2022 19:53 Відповісти
Украинцы сильные люди, Вы всё вытерпите!!!!!!!! Слава Украине!!!!!!
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30.03.2022 19:59 Відповісти
⚡️ Министр Вооруженных сил Британии Джеймс Хеппи внезапно прибыл с визитом в Азербайджан.

В рамках однодневного визита британский министр проведет встречи высокого уровня в Баку.

Запланированы встречи британского министра с президентом Ильхамом Алиевым, министром обороны Закиром Гасановым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Хеппи также обсудит сотрудничество в сфере разминирования и посетит Аллею шехидов.
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30.03.2022 19:03 Відповісти
Обсуждены вопросы оборонного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией

30 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром вооруженных сил Великобритании, депутатом британского парламента Джеймсом Хиппи.

Похоже, что агрессивные действия России в регионе создают основание для пересмотра оборонной стратегии стран ЕС по отношению к Азербайджану. В этом ключе думаем предметом переговоров могут быть закупка многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon F2(Еврофайтер Тайфун). 50-100 таких машин могут быстро осудить пыл нашего северного "союзника"
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30.03.2022 20:40 Відповісти
Спасибі,Азербайджан! П'ю ваш чай та насолоджуюся! Мирного неба та доброго вам настрою!
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30.03.2022 20:07 Відповісти
🤬 Объявленный Азербайджаном в международный розыск депутат Госдумы Делягин снова пригрозил Баку.

«Похоже, во всей Генпрокуратуре Азербайджана не осталось людей, способных понимать русский язык. Что ж - народ, правовая система которого живёт в мире бредовых галлюцинаций, ждёт много интересных открытий, и не всегда приятных», - заявил он.

Судя по всему, полученного нагоняя господину Делягину хватило ненадолго, и он опять принялся озвучивать угрозы и оскорбления в адрес Азербайджана. Увы, но придётся ещё раз напомнить НЕуважаемому члену Госдумы РФ: во-первых, международное право, а тем ответственность за свои слова - это реальности цивилизованного мира (в отличие от «ядерного бреда» самого Делягина).

Во-вторых, оказавшись в розыске, лучше осторожничать и своего положения не усугублять. А в-третьих, пока что с интересными и не самыми приятными открытиями сталкивается сам Михаил Делягин. Для которого, похоже, оказалось полной неожиданностью, что Азербайджан может объявить в розыск депутата Госдумы. И да, при нынешнем отношении к России этот ордер может «сработать» в такой точке, где господин Делягин уж точно не будет ждать «сюрпризов».
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30.03.2022 20:25 Відповісти
 
 