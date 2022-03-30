В Азербайджані оголошено у міжнародний розшук депутата держдуми РФ за заклик "вдарити по Баку"
Баку оголосив у міжнародний розшук по лінії Інтерполу голову комітету державної думи Росії з економічної політики Михайла Делягіна за заклик до ядерного удару по Азербайджану.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт азербайджанської Генпрокуратури.
"28 березня 2022 року під час передачі, яка транслюється на телеканалі "россия-1", Михайло Делягін, відкрито закликавши до ведення агресивної війни проти Азербайджанської Республіки, виступив з провокаційною заявою про застосування тактичної ядерної зброї для знищення енергетичної інфраструктури та нафтової промисловості нашої країни", - сказано в повідомленні.
Уточнюється, що Делягін також провів відповідне опитування громадської думки у соціальній мережі.
У Генеральній прокуратурі Азербайджану проводиться розслідування, оскільки висловлювання депутата визнані такими, що суперечать принципам співробітництва двох країн. У діяннях Делягіна виявлено ознаки порушення закону за трьома статтями КК - відкриті заклики через ЗМІ до ведення агресивної війни, погроза вчиненням акту тероризму; розпалювання національної ненависті.
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Самое сильное сообщение сегодня в чате Белгорода сегодня было «ВЫВЕЗУ В ЧЕРНОБАЕВКУ ДО ПЯТИ ЧЕЛОВЕК».
Президента Алієва! За базар може й прийдеться відповідати.
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По его словам, в это сложное время Украина очень рада чувствовать дружеское плечо Азербайджана.
«В эти сложные для Украины дни Азербайджан оказывает нам не только моральную, но и материальную поддержку, что еще раз подтверждает стратегический уровень наших отношений», - подчеркнул он.
В рамках однодневного визита британский министр проведет встречи высокого уровня в Баку.
Запланированы встречи британского министра с президентом Ильхамом Алиевым, министром обороны Закиром Гасановым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
Хеппи также обсудит сотрудничество в сфере разминирования и посетит Аллею шехидов.
30 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром вооруженных сил Великобритании, депутатом британского парламента Джеймсом Хиппи.
Похоже, что агрессивные действия России в регионе создают основание для пересмотра оборонной стратегии стран ЕС по отношению к Азербайджану. В этом ключе думаем предметом переговоров могут быть закупка многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon F2(Еврофайтер Тайфун). 50-100 таких машин могут быстро осудить пыл нашего северного "союзника"
«Похоже, во всей Генпрокуратуре Азербайджана не осталось людей, способных понимать русский язык. Что ж - народ, правовая система которого живёт в мире бредовых галлюцинаций, ждёт много интересных открытий, и не всегда приятных», - заявил он.
Судя по всему, полученного нагоняя господину Делягину хватило ненадолго, и он опять принялся озвучивать угрозы и оскорбления в адрес Азербайджана. Увы, но придётся ещё раз напомнить НЕуважаемому члену Госдумы РФ: во-первых, международное право, а тем ответственность за свои слова - это реальности цивилизованного мира (в отличие от «ядерного бреда» самого Делягина).
Во-вторых, оказавшись в розыске, лучше осторожничать и своего положения не усугублять. А в-третьих, пока что с интересными и не самыми приятными открытиями сталкивается сам Михаил Делягин. Для которого, похоже, оказалось полной неожиданностью, что Азербайджан может объявить в розыск депутата Госдумы. И да, при нынешнем отношении к России этот ордер может «сработать» в такой точке, где господин Делягин уж точно не будет ждать «сюрпризов».