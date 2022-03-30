В Азербайджані оголошено у міжнародний розшук депутата держдуми РФ за заклик "вдарити по Баку"

Баку оголосив у міжнародний розшук по лінії Інтерполу голову комітету державної думи Росії з економічної політики Михайла Делягіна за заклик до ядерного удару по Азербайджану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт азербайджанської Генпрокуратури.

"28 березня 2022 року під час передачі, яка транслюється на телеканалі "россия-1", Михайло Делягін, відкрито закликавши до ведення агресивної війни проти Азербайджанської Республіки, виступив з провокаційною заявою про застосування тактичної ядерної зброї для знищення енергетичної інфраструктури та нафтової промисловості нашої країни", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що Делягін також провів відповідне опитування громадської думки у соціальній мережі.

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У Генеральній прокуратурі Азербайджану проводиться розслідування, оскільки висловлювання депутата визнані такими, що суперечать принципам співробітництва двох країн. У діяннях Делягіна виявлено ознаки порушення закону за трьома статтями КК - відкриті заклики через ЗМІ до ведення агресивної війни, погроза вчиненням акту тероризму; розпалювання національної ненависті.