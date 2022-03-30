В Мариуполе оккупанты насиловали женщину на глазах 6-летнего сына

В Мариуполе российские оккупанты насиловали женщину на глазах 6-летнего сына. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Об этом в фейсбуке сообщила Юлия Смирнова, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Женщину насиловали каждый день поочередно на глазах 6-летнего сына.

И вот, Настя пишет, что ее подруга умерла сегодня. Страшные кровотечения, разрывы. Спасти, к сожалению, не смогли. Сын остался сам с прядью седых волос.

Это просто до боли. Никакого прощения россиянам. Никому и никогда!", - говорится в сообщении.

Смотрите: "Здесь люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку", - российские оккупанты рассказывают о своих зверствах. АУДИО