У Маріуполі окупанти ґвалтували жінку на очах 6-річного сина
У Маріуполі російські окупанти ґвалтували жінку на очах 6-річного сина. Від зазнаних травм потерпіла померла.
Про це у фейсбуці повідомила Юлія Смірнова, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Жінку ґвалтували кожного дня по черзі на очах 6-річного сина.
І оце Настя пише, що її подруга померла сьогодні. Страшні кровотечі, розриви. Врятувати, на жаль, не змогли. Син лишився саменький з пасмом сивого волосся.
Це просто до болю. Ніяких вибачень росіянам. Нікому і ніколи!", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+41 Панас Стець
показати весь коментар30.03.2022 19:04
+36 Robert Olsen
показати весь коментар30.03.2022 19:05
+31 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар30.03.2022 19:02
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Серйозно ?
Подивіться на вбитих мирних., на знищені міста.
Може мине кілька тижнів і ви почнете говорити що "єслі окупанти действітєлбно єто сделалі , там же ещьо азовци билі..?
2. І напевно ви розумієте, що виправдовуєте цапів за обстріли житлових будинків та цивільної інфраструктури. Ви фактично повторюєте тези кремлівських обсосів.
Може ви і сама обсос ?
Бедный ребенок...Господи,спаси и сохрани Украину, деточек, народ и наших Защитников!
На Тебя,Господи, уповаем!🙏
Вера моя меня и моего сына спасла и спасает. А расплата оркам будет! Господь на стороне
правды и значит на нашей стороне! 🙏
подверглась тоже ужасам окупации, артобстрелам и авианалетам.
Я верующий человек и сравнительно "спокойно" перенесла этот месяц войны. Между "Тревога!" с сыном спали и хватало сил поддерживать и успокаивать взрослого сына-он
у меня инвалид 2 группы и мы не эвакуировались-ждем победу дома. Но то,что кацапня
сотворила с женщиной и ее сыночком...😥 Господь все видит...Расплата будет...
https://allbible.info/explore/sinodal/ro/12/19/#19?iframe=true&width=95%&height=95%
"Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию . Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь." 🙏
К Римлянам Гл.12 Ст.19
І після звірств фашистів.
А в Україні що ?
Это точно знает зеленая плесень,
строившая дороги для рашистких танков...
Сын подрастёт и взорвёт пересечение трёх линий московского метро.
И москвичи будут выть и причитать про "русафобию" и "фашистов".
наша влада вважає, що можна дозволяти росіянам держати наші міста під окупацією. і що можна наші міста на довго залишати під кацапами, і нашим людям там нічого не буде.
росіяни знущаються з наших людей. вони ходять розстрілюють кого хочуть, дітей, стариків, кого хочуть гвалтують, катують людей.
вони ненавидять українців.
різні міста підготувались по різному.
мой номер +380689717125 Ростислав
Посилання на Informnapalm:
https://t.me/informnapalm/5757?single
Опитування: 79% українців вважають, що всі росіяни винні в нападі РФ на Україну.
Переважна більшість опитаних українців вважає, що "прості росіяни" винні в нападі РФ на Україну. Про це свідчать результати https://inforesist.org/goto/https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=212 опитування , проведеного Info Sapiens 28-29 березня 2022 року.
79% респондентів звинуватили "простих росіян" у вторгненні Росії. Два тижні тому ця цифра становила 75%.
При цьому 47% українців вважають, що громадяни РФ повністю винні у війні, 32% - швидше винні. 12% заявили, що росіяни "скоріше не винні", і 5%, що "зовсім не винні".
Все та же дикая орда РАБОВ кремлевского ТИРАНА, зомбированная пропагандой и опьяненная вседозволенностью беспридела бандитсого менталитета, отправленная на завоевание новых провинций для ПОГАНОЙ МОСКАЛЬСКОЙ ЫМПЕРИИ!
ЗАКЛИКАЮ ІСУСА ХРИСТА З'ЯВИТИСЬ В ДРУГИЙ І В ОСТАННІЙ РАЗ, І ВИРІШИТИ ДОЛЮ ЛЮДСТВА!!!