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У Маріуполі окупанти ґвалтували жінку на очах 6-річного сина

насилие

У Маріуполі російські окупанти ґвалтували жінку на очах 6-річного сина. Від зазнаних травм потерпіла померла.

Про це у фейсбуці повідомила Юлія Смірнова, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: "Російські солдати ґвалтували мене, поки мій переляканий син плакав": The Times опублікувала жахливу розповідь українки

"Маріуполь. Жінку ґвалтували кожного дня по черзі на очах 6-річного сина. 

І оце Настя пише, що її подруга померла сьогодні. Страшні кровотечі, розриви. Врятувати, на жаль, не змогли. Син лишився саменький з пасмом сивого волосся.

Це просто до болю. Ніяких вибачень росіянам. Нікому і ніколи!", - йдеться у дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Тут люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девчонку", - російські окупанти розповідають про свої звірства. АУДIО

Автор: 

армія рф (17160) зґвалтування (383) Маріуполь (3220) насилля (293) воєнні злочини (1847)


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Топ коментарі
+41
"ніяких вибачень росіянам"... яким "росіянам"? правильно - свинособакам кацапським.
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30.03.2022 19:04
+36
Думаю таких епізодів куди більше
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30.03.2022 19:05
+31
Будуть своїм самкам розказувати, ті будуть хіхікати.
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30.03.2022 19:02
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Будуть своїм самкам розказувати, ті будуть хіхікати.
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30.03.2022 19:02 Відповісти
Не будет у них уже больше самок и потомства, затрахают они друг дружку до смерти.
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30.03.2022 19:28 Відповісти
Самки останутся без йомборей, потому что такие долго не живут.
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31.03.2022 02:13 Відповісти
Если это правда, то никакой пощады уродам!!!
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30.03.2022 19:04 Відповісти
Єслі ?
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30.03.2022 19:05 Відповісти
Пост первоисточник подруги потерпевший удалён.
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30.03.2022 19:25 Відповісти
Видалили, щоб хвилю збурення зменшити. Щоб човен не гойдався. Зараз це не на часі.
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31.03.2022 02:55 Відповісти
Почему же? Имя одного насильника участвовавшего в групповом изнасиловании на киевщине известно. Потерпевшая нашла его вконтакте. Он сказал ей свое имя и откуда. А после побега она его нашла в сети. Женат, дети.
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30.03.2022 19:50 Відповісти
Ви зрівнюєте АЗОВ і кацапетів ?
Серйозно ?
Подивіться на вбитих мирних., на знищені міста.
Може мине кілька тижнів і ви почнете говорити що "єслі окупанти действітєлбно єто сделалі , там же ещьо азовци билі..?
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30.03.2022 20:05 Відповісти
Він дійсно скаже - нік українською , а сам двох слів нашою до купи не може стулити , хто це - зрозуміли ?
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30.03.2022 20:47 Відповісти
Мені немає потреби комусь щось доводити або за когось себе видавати ; достатньо того що я українець , я в Україні і пишучи тут повідомлення не змінюю за кожним прапорець (( відповіді типу " я тут з окупованої території пишу " не сприйму потій причині що вона вигядає сміхотворно (( То звідки пан засланий козачок строчить ? ((
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31.03.2022 09:48 Відповісти
1. В кого є досвід Алєппо ? В цапів. Вони і там були загарбниками. Прийшли в чужу країну вбивати.
2. І напевно ви розумієте, що виправдовуєте цапів за обстріли житлових будинків та цивільної інфраструктури. Ви фактично повторюєте тези кремлівських обсосів.
Може ви і сама обсос ?
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31.03.2022 08:51 Відповісти
Думаю таких епізодів куди більше
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30.03.2022 19:05 Відповісти
😪 Плачу...Как больно...Несчастная женщина, какие ей испытания пришлось пройти...😰
Бедный ребенок...Господи,спаси и сохрани Украину, деточек, народ и наших Защитников!
На Тебя,Господи, уповаем!🙏
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30.03.2022 19:29 Відповісти
У такі моменти мені як людині що не вірить у бога, хочеться щоб він був, і всі виродки вічно горіли в пеклі.
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30.03.2022 19:32 Відповісти
а те кто верит, перестают в него верить...
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31.03.2022 00:52 Відповісти
Господь Есть!!! 🙏Верю, что многие, так же как и Вы, пройдя через эти ужасные испытания, пустят Иисуса в свое сердце!
Вера моя меня и моего сына спасла и спасает. А расплата оркам будет! Господь на стороне
правды и значит на нашей стороне! 🙏
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31.03.2022 14:55 Відповісти
Таня М,не надо плакать,дорогая... Сдержим слезы и отомстим так,что Богу страшно будет!!!
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30.03.2022 20:18 Відповісти
Мне ночью кошмары снились и в голове "Мариуполь"...😢 Я из Сумщины...Наша область
подверглась тоже ужасам окупации, артобстрелам и авианалетам.
Я верующий человек и сравнительно "спокойно" перенесла этот месяц войны. Между "Тревога!" с сыном спали и хватало сил поддерживать и успокаивать взрослого сына-он
у меня инвалид 2 группы и мы не эвакуировались-ждем победу дома. Но то,что кацапня
сотворила с женщиной и ее сыночком...😥 Господь все видит...Расплата будет...

https://allbible.info/explore/sinodal/ro/12/19/#19?iframe=true&width=95%&height=95%

"Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию . Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь." 🙏

К Римлянам Гл.12 Ст.19
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31.03.2022 14:45 Відповісти
"ніяких вибачень росіянам"... яким "росіянам"? правильно - свинособакам кацапським.
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30.03.2022 19:04 Відповісти
Все подальше своє життя будуть кацапські гвалтівники цим пишатись як і їх дєди-освободітєлі.
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30.03.2022 19:05 Відповісти
Сподіваюсь більшість з них вже прожили своє нікчемне життя
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30.03.2022 19:34 Відповісти
Если московитских туристов начнут мочить по всей Европе - не будут.
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30.03.2022 19:36 Відповісти
Радянські війська згвалтували 5 мільйонів жінок тільки в Німеччині. 2,5 із них загинули. Багато діток народилось. В східій Німеччині жінок які прагнули зробити аборт жорстоко переслідували, а в західній дозволяли емігрувати до США з "потомством". І сьогодні купа німців то насправді не німці а напівкацапи а їх дітки чвертькацапи. В США друга за числьністю нація це саме німці, або те що від них залишилось після війни...
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30.03.2022 20:04 Відповісти
Етнічні німці в США там були більшістю ще перед громадянською війною. Тому північ і мала стільки рекрутів, бо німці емігрували так масово як англійці двома століттями раніше
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30.03.2022 20:11 Відповісти
Радянські воїни гвалтували німецьких жінок після нападу Німеччини.
І після звірств фашистів.
А в Україні що ?
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31.03.2022 02:12 Відповісти
Повторення. Вони це обіцяли. Їм неважливо, що за жінки. Головне - насилля. Насилля і вбивство.
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31.03.2022 02:33 Відповісти
кацап - це тільки мертвий знищений кацап ....- нічого іншого ....що там ліберальне нато ...
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30.03.2022 19:06 Відповісти
мирный план мирный план, дагавариваца, чалый мединский трахомония порешали, мирный план...
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30.03.2022 19:06 Відповісти
Чалий був і в складі делегації що підписувала Будапештський меморандум. Ще б Кравчука взяли туди
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30.03.2022 20:13 Відповісти
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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30.03.2022 19:06 Відповісти
ось це їх основні завдання, які вони виконали, вибл..кі!
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30.03.2022 19:07 Відповісти
Ну что, зеледент? Вы не понимаете ета другое? Шум от грозы сидя в кукурузе на "как бы передке"? Смердящий рабссеей клован, когда ты избавишь нас своей смердящей предательством вонью?
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30.03.2022 19:07 Відповісти
Шоб,воноЗдохло,,усьо
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30.03.2022 19:11 Відповісти
Это все ерунда - главное - вежливо обращаться с пленными рашистами
Это точно знает зеленая плесень,
строившая дороги для рашистких танков...
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30.03.2022 19:08 Відповісти
И его подпевала аферист люся арестович
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30.03.2022 19:28 Відповісти
на дыбу вылупкив..
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30.03.2022 19:09 Відповісти
Бідна мама. Бідний синок. Горіть в пеклі москалі, всі, колективно.
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30.03.2022 19:11 Відповісти
На палю саджати!
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30.03.2022 19:11 Відповісти
зараз би не завадила вогнепальна зброя в кожну хату... Так , дупутати?
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30.03.2022 19:16 Відповісти
А вони ще до нас напрошувались у брати! ОРДА--воно і в Африці ОРДА!!! Ніколи ми не були братами,а тепер і сусідами зась!!!!
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30.03.2022 19:18 Відповісти
Зброю всім так і не планують давати.Не важливо,чи ти військовий (ва),чи цивільний(ва),зброя все одно би допомогла.
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30.03.2022 19:19 Відповісти
Эта террория планеты земля должна быть очищена от существ, которых называют россиян
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30.03.2022 19:20 Відповісти
Расскажите ето тем уродам которые считают что с кацапами можно помириться а во всем виноват только путен
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30.03.2022 19:21 Відповісти
Може давайте зараз про права полонених москалів поговоримо?
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30.03.2022 19:21 Відповісти
Поетому ***** и питается взять Мариуполь за любую цену чтобы скрыть все преступления. Местных вывезет, а на их место навезет орков которые будут гаварить что ничего такого небыло все ето делали укропы и тд. Точно так делали в донецке. Кто возмущался убили и вывезли остались только прокацапленные и завезенные кизяки
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30.03.2022 19:24 Відповісти
Вот как появляются шахиды.
Сын подрастёт и взорвёт пересечение трёх линий московского метро.
И москвичи будут выть и причитать про "русафобию" и "фашистов".
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30.03.2022 19:25 Відповісти
С языка снял,так оно и будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2022 10:31 Відповісти
А пересечением линий можна и ща заняться
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11.04.2022 10:33 Відповісти
і наша влада вважає, що не потрібно посилати сили для деблокади маріуполя.

наша влада вважає, що можна дозволяти росіянам держати наші міста під окупацією. і що можна наші міста на довго залишати під кацапами, і нашим людям там нічого не буде.

росіяни знущаються з наших людей. вони ходять розстрілюють кого хочуть, дітей, стариків, кого хочуть гвалтують, катують людей.

вони ненавидять українців.
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30.03.2022 19:29 Відповісти
А людям в Мариуполе оружие раздавали ?
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30.03.2022 19:33 Відповісти
ну це було на мІсцевих органах влади. підготувати тероборону.

різні міста підготувались по різному.
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30.03.2022 19:34 Відповісти
Ху йо во підготувались. Тягне на "вишку".
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30.03.2022 21:19 Відповісти
Немає наступальної зброї, поки що ніхто не хоче надати нам по ленд - лізу. А без наступальної зброї це відправити наші війська на великі втрати. А гаранти наші поки що вирішили почекати ще, недостатньо їм ще злочинів рашки.
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30.03.2022 19:41 Відповісти
Чєрві... чєрві з вигрібної ями...!!! Не інакше. І родіна їх параша.
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30.03.2022 19:29 Відповісти
черви корисні фстоти, а ці - просто глисти
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30.03.2022 20:24 Відповісти
Если будет возможность найти этого мальчика, свяжитесь пожалуйста со мной, я хочу его забрать если будет такая возможность и помочь чем только можно
мой номер +380689717125 Ростислав
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30.03.2022 19:29 Відповісти
Під її постом був апдейт що знайшли двоюрідну сестру матері хлопчика- вона забере його в Чехію де сама з сім'єю проживає:
Посилання на Informnapalm:
https://t.me/informnapalm/5757?single
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30.03.2022 20:19 Відповісти
А ще тварі жаліються що з полоненими не так обходяться....
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30.03.2022 19:30 Відповісти
Українці прозрівають щодо своїх "братів".

Опитування: 79% українців вважають, що всі росіяни винні в нападі РФ на Україну.

Переважна більшість опитаних українців вважає, що "прості росіяни" винні в нападі РФ на Україну. Про це свідчать результати https://inforesist.org/goto/https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=212 опитування , проведеного Info Sapiens 28-29 березня 2022 року.

79% респондентів звинуватили "простих росіян" у вторгненні Росії. Два тижні тому ця цифра становила 75%.

При цьому 47% українців вважають, що громадяни РФ повністю винні у війні, 32% - швидше винні. 12% заявили, що росіяни "скоріше не винні", і 5%, що "зовсім не винні".
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30.03.2022 19:30 Відповісти
5 відсотків, ви кончені тварини, тікайте до братів своїх на#уй.
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30.03.2022 19:44 Відповісти
Русские еще до войны говорили: "Убьем всех хохлов, ****** всех хохлушек!"
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30.03.2022 19:32 Відповісти
Це має знати весь світ!!! Цей злочин треба розслідувати досконало, навіть через роки, покарання має бути!
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30.03.2022 19:33 Відповісти
Наша задача стоять до конца. Только так можно победить. Или они нас, или мы их.
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30.03.2022 19:33 Відповісти
якщо українці про ці злочини не забудуть, то в ОП України, з переляку не тільки вже забули, а й пробачили, і на 15 років продали Крим і Донбас кремлівським подонкам. А зараз чекають, щоб і українці їм це дозволили.
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30.03.2022 19:37 Відповісти
Читать такое невозможно ( как можно быть такими скотами
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30.03.2022 19:49 Відповісти
РАБЫ - потомки РАБОВ! А что по сути изменилось в паРашке со времен массовых изнасилований и убийств женщин и детей в Германии 1944-45 годов (#могут повторить#)?
Все та же дикая орда РАБОВ кремлевского ТИРАНА, зомбированная пропагандой и опьяненная вседозволенностью беспридела бандитсого менталитета, отправленная на завоевание новых провинций для ПОГАНОЙ МОСКАЛЬСКОЙ ЫМПЕРИИ!
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30.03.2022 19:54 Відповісти
Найкращий москаль - мертвий москаль! Від Пуйла до останнього орка...
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30.03.2022 20:03 Відповісти
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30.03.2022 20:13 Відповісти
........ . вражають коментарі ! Чи можна, хоч якось, допомоги цій дитині??? Матусю йому ніхто не поверне.....😥 Співчуваю
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30.03.2022 20:20 Відповісти
Эту информацию нужно распространять во всех мировых медиа - чтобы русским нигде места не было на этой земле.
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30.03.2022 20:36 Відповісти
ЛЮДИ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ІСНУВАННЯ, ЯКЩО ПРАВИТЬ ТАКЕ ЗЛО.

ЗАКЛИКАЮ ІСУСА ХРИСТА З'ЯВИТИСЬ В ДРУГИЙ І В ОСТАННІЙ РАЗ, І ВИРІШИТИ ДОЛЮ ЛЮДСТВА!!!
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31.03.2022 00:45 Відповісти
Діди ваівалі, внукі справу дідов прадалжалі...
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31.03.2022 10:51 Відповісти
 
 