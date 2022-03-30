У Маріуполі окупанти ґвалтували жінку на очах 6-річного сина

У Маріуполі російські окупанти ґвалтували жінку на очах 6-річного сина. Від зазнаних травм потерпіла померла.

Про це у фейсбуці повідомила Юлія Смірнова, інформує Цензор.НЕТ.

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"Маріуполь. Жінку ґвалтували кожного дня по черзі на очах 6-річного сина.

І оце Настя пише, що її подруга померла сьогодні. Страшні кровотечі, розриви. Врятувати, на жаль, не змогли. Син лишився саменький з пасмом сивого волосся.

Це просто до болю. Ніяких вибачень росіянам. Нікому і ніколи!", - йдеться у дописі.

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