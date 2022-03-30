"Російські солдати ґвалтували мене, поки мій переляканий син плакав": The Times опублікувала жахливу розповідь українки

В одному з окупованих сіл Київщини російські нелюди спочатку вбили господаря, а потім кілька годин ґвалтували його дружину. Тим часом у сусідній кімнаті ховався 4-річний син українського подружжя.

Про це інформує The Times, передає Цензор.НЕТ.

Воєнний злочин окупантів раніше підтвердила очільниця Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова. Росіянам заочно оголосили підозру в цьому звірстві, однак один із ґвалтівників, імовірно, вже поплатився за скоєне та сконав.

Не стала мовчати про злочини росіян і жертва їхніх знущань. 34-річна мешканка одного із сіл Броварського району Київської області відверто розповіла трагічні подробиці.

За словами українки, 9 березня російські військові вдерлися до її дому в передмісті Києва, хоча на воротах і було почеплене біле простирадло. Таке "маркування цивільних" не зупинило окупантів.

Спочатку ті застрелили їхнього собаку. Тоді пошкодили машину, щоб ніхто не зміг утекти. При цьому один із рашистів, який представився Михайлом Романовим, був напідпитку.

Коли стемніло, окупанти цинічно вбили її 35-річного чоловіка. Його тіло жінка виявила біля воріт.

Молодший (росіянин) приставив пістолет до моєї голови та сказав: "Я застрелив твого чоловіка, бо він нацист", – розповіла українка.

Після рашисти взялися до "денацифікації" жінки. Вони погрожували, що у випадку непокори вб'ють її на очах у сина. Поки 4-річний хлопчик ховався, російські солдати знущалися з його мами.

"Той, хто застрелив мого чоловіка, сказав мені роздягнутися. Потім вони обоє ґвалтували мене один за одним. Їм було байдуже, що мій син плаче в котельні",

– пригадала моторошні подробиці жінка.

Щойно вона вирішила, що наруга завершилася, усе повторилося. Не минуло й пів години, як геть п'яні росіяни повернулися, щоб зґвалтувати її востаннє. При цьому вони ледве стояли на ногах.

"Зрештою вони обоє заснули у кріслах. Я прокралася до котельні та сказала синові, що нам треба тікати дуже швидко, інакше нас застрелять", – поділилася українка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський солдат убив мешканця Київщини та зґвалтував його дружину, - Венедіктова