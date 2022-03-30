УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4483 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
89 403 164

"Російські солдати ґвалтували мене, поки мій переляканий син плакав": The Times опублікувала жахливу розповідь українки

насильство,згвалтування

В одному з окупованих сіл Київщини російські нелюди спочатку вбили господаря, а потім кілька годин ґвалтували його дружину. Тим часом у сусідній кімнаті ховався 4-річний син українського подружжя.

Про це інформує The Times, передає Цензор.НЕТ.

Воєнний злочин окупантів раніше підтвердила очільниця Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова. Росіянам заочно оголосили підозру в цьому звірстві, однак один із ґвалтівників, імовірно, вже поплатився за скоєне та сконав.

Не стала мовчати про злочини росіян і жертва їхніх знущань. 34-річна мешканка одного із сіл Броварського району Київської області відверто розповіла трагічні подробиці.

За словами українки, 9 березня російські військові вдерлися до її дому в передмісті Києва, хоча на воротах і було почеплене біле простирадло. Таке "маркування цивільних" не зупинило окупантів.

Спочатку ті застрелили їхнього собаку. Тоді пошкодили машину, щоб ніхто не зміг утекти. При цьому один із рашистів, який представився Михайлом Романовим, був напідпитку.

Коли стемніло, окупанти цинічно вбили її 35-річного чоловіка. Його тіло жінка виявила біля воріт.

Молодший (росіянин) приставив пістолет до моєї голови та сказав: "Я застрелив твого чоловіка, бо він нацист", – розповіла українка.

Після рашисти взялися до "денацифікації" жінки. Вони погрожували, що у випадку непокори вб'ють її на очах у сина. Поки 4-річний хлопчик ховався, російські солдати знущалися з його мами.

"Той, хто застрелив мого чоловіка, сказав мені роздягнутися. Потім вони обоє ґвалтували мене один за одним. Їм було байдуже, що мій син плаче в котельні",
– пригадала моторошні подробиці жінка.

Щойно вона вирішила, що наруга завершилася, усе повторилося. Не минуло й пів години, як геть п'яні росіяни повернулися, щоб зґвалтувати її востаннє. При цьому вони ледве стояли на ногах.

"Зрештою вони обоє заснули у кріслах. Я прокралася до котельні та сказала синові, що нам треба тікати дуже швидко, інакше нас застрелять", – поділилася українка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський солдат убив мешканця Київщини та зґвалтував його дружину, - Венедіктова

Автор: 

армія рф (17143) зґвалтування (383)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+121
в полон, не брати!!!
показати весь коментар
30.03.2022 12:45
+118
Давайте підпишимо з московією мирний договір?
І непишіть в коментах дурниць, сильна жінка це розповіла не для жалю себе, а для того щоб знали, що станеться коли кацапськи терористи принесуть вам мир
показати весь коментар
30.03.2022 12:49
+96
Убивайте путинских скотов без жалости и страха! Звериное стадо перешло все линии человечности и не оставили нам выбора, теперь для них только праведная месть! Будьте вы прокляты кровавые дикари, развязавшие войну без всяких причин, пусть в ваших домах не смолкает похоронная музыка! А ваши матери и жены не снимают траурные платки!
показати весь коментар
30.03.2022 12:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
На жаль без покарання військових злочинців рф це буде повторюватися в кожній країні з котрою рф має конфлікт. Непокаране зло повторює свій злочин з більшим розмахом, історія росії після Другої Світої цьому приклад
показати весь коментар
30.03.2022 14:23 Відповісти
Шануймося українці!
"Убивать российских ублюдков без всякой жалости. Это нелюди, это - чисто беспримесное зло." Z+V=ZVeri!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
30.03.2022 14:42 Відповісти
Це путін зробив?
показати весь коментар
30.03.2022 14:52 Відповісти
так, саме ця **@на скотина несе відповідальність за цей злочин, як організатор, юна рівні з виконавцями.
показати весь коментар
30.03.2022 15:58 Відповісти
Не удивлен,их долбаные деды воевали.вот они и повторяют,когда совок пришел в Германию зимой 1945.кацапы там изнасиловали минимум 6 миллионов женщин.причем насилия в основном были групповые.но это не все массовые изнасилования были в союзной Югославии, наверное кацапы брали плату "за освобождение",с этого кстати начался знаменитый конфликт Сталин-Тито...
показати весь коментар
30.03.2022 15:54 Відповісти
Но в «деды» были не только «кацапы», а все представители народов СССР (в том числе украинцы). Любая война на планете сопровождается массовыми изнасилованиями и причина тут не в «кацапах» и вообще не в нации, а в поле.
показати весь коментар
30.03.2022 23:44 Відповісти
"Чья бы мычала..."
показати весь коментар
31.03.2022 04:17 Відповісти
Шкода що у неї не вистачило сил перерізати горлянки цим сплячим кацапським виродкам.
показати весь коментар
30.03.2022 15:57 Відповісти
І після цього Арестович буде нити що ми повинні дотримуватися якоїсь женевської конвенції? Що треба покарати тих, хто не цілую в сраку полонених окупантів? Я бачив ті 2 відео де Азов десь під Харковом стріляв по ногах рашистським виродкам. Церез це відео всю Європа вже верещить і співчуває рашистам. Та сита і сциклива Європа досі дивиться рашистський Life News та співчуває кацапам, а не українцям, яких кацапи вбивають щодня. Пішли вони нах. Я впевнений що це не монтаж рашистської пропаганди, а реальні відео. Я не вважаю це серйозними тортурами за те, що кацапи зробили з Україною. Треба давати кацапам давати плоскогубці щоб вони, скоти, самі собі зуби рвали. А кто відмовиться - відрізати вуха, а потім каструвати. Оце правильні тортури будуть. Але не знімати та в мережу не викладати. А хто мені зараз дорікне у кровожерливості - хай іде нах за руським кораблем.
показати весь коментар
30.03.2022 15:59 Відповісти
Н1, не треба робити з наших солдат1в кровавих збоченц1в, 1м ще життя жити, пам"ятаючи в1йну. Не хочу, щоб в1йна зробила з наших людей невр1вноважених психопат1в. Треба прост1ше: розстр1ляли та забули, на в1йн1 солдат стр1ляе, це його обов"язок перед народом 1 Батьк1вщиною. Лише не нав"язувати 1м завдання кат1в, привчаючи до вбивства 1з задоволенням.
показати весь коментар
30.03.2022 16:28 Відповісти
Це війна і по іншому не вийде.
показати весь коментар
30.03.2022 17:10 Відповісти
Погоджуюсь на 200%! А наша влада після війни почне переслідувати,цькувати і садити за грати азовців,айдарівців і патріотів,я в цьому переконаний на 100%.Те що роблять азовці з кацапами,це ще дуже гуманно,цю нечисть потрібно не брати в полон,а винищувати,бо через 10-15 років до нас вже прийдуть їх діти ще жорстокіші і ще дикавіші.
показати весь коментар
30.03.2022 16:53 Відповісти
Провокатор детектед... нащо допомогати оркам легалізовувати фейки, які вони знімали про Азов?!
показати весь коментар
30.03.2022 17:27 Відповісти
Досить цього комплексу меншовартості. Дістали ці пацнефісти ще з часів Турчинова та Порошенко. Ці придурки на Майдані торгували мордами на камери іноземних ЗМІ і не давали полонену беркутню добивати. А беркутня натомість калічила та вбивала полонених майданівців. Так було і на війні в 2014-2015 роках і зараз український народ щодня вбивають, а ми повинні окупанту дупу лизати щоб Зеленський міг піаритися як він виконує міжнародне право. Ми не повинні відчувати сором за те, вбиваємо і катуємо ворога. бо ворог вчиняє з нами так само. Я не маю сумнівів що це відео не фейк. Так само вчора Бутусов повідомив що наші ЗСУ дістали Точкою У під Белгородом. А після цього деякі наші ресурси на догоду зебільній владі та її недолугим переговорам у Статмбулі почали повідомляти що ні, це ми, це там у них щось вибухнулою, ми ні до чого, ми б не насмілилися, ми за мир... Фу, бл@ Так, це ми підірвали кацапський склад ***********! А як треба з полоненими рашистськими виродками вчиняти я вже писав вище. Але поменьше знімати та викладати. Кацапи чхали на конвенції тож і їх треба вбивати за їхніми правилами. Тоді будуть боятися та поважати. А то вони наших голодними у підвалах у нелюдських умовах тримають, а ми оркам влаштували курорт у полоні: не б'ють, жрачка тричі на день, чиста постіль, лікування, дзвінки додому... а повій їм ще не приводять?
показати весь коментар
30.03.2022 20:16 Відповісти
ПРОВОКАТОРЕ, прямуй у кільватері руссского корабля!
показати весь коментар
31.03.2022 06:15 Відповісти
Ты себя придурком не считаешь?
показати весь коментар
31.03.2022 09:20 Відповісти
Ви що, повірили? Це ж мосфільмівська зїомка!
показати весь коментар
30.03.2022 18:38 Відповісти
арестович мав одразу заявити що це фейк, а не піддакувати мокшам.
показати весь коментар
30.03.2022 19:46 Відповісти
Арестович мудак. Розваливася, чеше сраку та патякає про конвенції. Його треба на фронт. Він же себе офіцером називає. От хай піде під десь під Гостомель чи під Ізюм та повоює.
показати весь коментар
30.03.2022 20:18 Відповісти
Ти, падло промосковське, де воюєш?
показати весь коментар
31.03.2022 06:16 Відповісти
напевно в одному окопі з тобою
показати весь коментар
31.03.2022 06:24 Відповісти
АНОНІМЕ, прямуй у кільватері руссского корабля!
показати весь коментар
31.03.2022 06:30 Відповісти
Ти як тупорилий ботоідіот, одну фразу вивчило і копіпастить, мудак з кацапським прізвищем
показати весь коментар
31.03.2022 06:32 Відповісти
Провокаторе без прізвища, йди псу під хвіст!
показати весь коментар
31.03.2022 06:38 Відповісти
кацап громов ти вже сіло на бутилку? долбодятел зебільний
показати весь коментар
31.03.2022 07:43 Відповісти
Кацап - це той, хто твою мамцю юзав, після чого вона тебе висрала. Сидіти на пляшці, це основне призначення таких номерних як ти.
показати весь коментар
31.03.2022 09:19 Відповісти
Який ти недолугий шматок лайна, як мавпа повторяє та гімном кидає
Ну і рівень школоти проявився, бидло почало про мамку, який дебіл...
Ти виродок з кацапською "хвамілією" і зайвою хромосомою. Те, що і як ти строчиш своїми копитами, тільки підтверджує цей факт.
Тому не злізай з бутилки і не пропонуй нікому твій національний вид спорту) А поки наверни бояри та здохни під плотом .I.
показати весь коментар
01.04.2022 00:12 Відповісти
Лось-Т (тайожний), прямуй псу під хвіст, жуй там свою млю.
показати весь коментар
01.04.2022 10:35 Відповісти
Ти навчилось сидячи на бутилці строчити копитами? Ти досвідчений жопотик, не дивлячись на те, що ти сопливий дебіл, вже маєш такий досвід Вражає, як і твої "знання" писати ім'я латиницею
Давай про мамку соплеїд, це просто вищий пілотаж від прищавих зебілів
показати весь коментар
01.04.2022 13:30 Відповісти
Я на тебе какаю.
показати весь коментар
01.04.2022 15:57 Відповісти
А, зомбоїд, поки ти не здохло козломорде, що значить "Yuri" ? Так недорозвинуте спробувало написати ім'я Юрій? Але вийшло юрі громов, мля, яке ж ти кінчене...
показати весь коментар
01.04.2022 00:16 Відповісти
Ти " оБЫКновкеннный" зебіл і не треба всі це показувати. А тепер прийми таблетки та присядь на бутилку
показати весь коментар
31.03.2022 06:34 Відповісти
поїш гімна та подавись, придурок козломордий
показати весь коментар
31.03.2022 06:33 Відповісти
клавішний воЄн зебільних військ
показати весь коментар
31.03.2022 07:44 Відповісти
Мирний договір, кажете, тварі...
показати весь коментар
30.03.2022 17:04 Відповісти
де 'занепокєння і стурбованість' від Human Rights Watch? Червоний Хрест, ауууу???
показати весь коментар
30.03.2022 17:14 Відповісти
****** нет слов .Как такое пережить убитый муж во дворе , и две Твари издеваются над ней. И после всех таких подобных Тварей давать моби мама у меня все хорошо... Все **** закончились укртелекомовские сопли....
показати весь коментар
30.03.2022 17:19 Відповісти
Надо было этим тварям, пока они спали - глотки перерезать !😡
Чтоб потом эти нелюди больше не забрали чью-то то ещё жизнь ..
показати весь коментар
30.03.2022 17:33 Відповісти
Дивіться, можно довго слухати цих невинних вівців, що не знали, не хотіли, змусили- все вони знали та хотіли нашоі смерті, як прагннули цього рашисти останні 300 років. Або ми іх, або вони нас! Побачите, потім будуть іх обмінювати на захоплених украінських цивільних. Рашисти зараз на вулицях захоплених міст нахапають стільки цивільних, що й полонених рашиків не вистачить. Для пропаганди показуйте, як до них гарно відносятья, годують, мамкам привіт, але на полі боя знищуйте під корінь цю наволоч! Кулю в дивіт та дати телефон попрощатист, через пару годин іншу кулб в потилицю
показати весь коментар
30.03.2022 17:40 Відповісти
Достаточно ржавой проволокой в брюхо, особенно после обеда. Поверьте, будет выть перед смертью.
показати весь коментар
30.03.2022 18:40 Відповісти
Й Ви сразу стали б таким нелюдом як вони, світ це несприймає, катувати не можна навіть кацапів.... інакше ви не краще.
показати весь коментар
30.03.2022 21:30 Відповісти
Если бы вашу дочь , мать или сестру изнасиловали , вы бы тоже так говорили ???
И да, всему миру не обязательно всё знать …
Но такие мрази не должны жить .
показати весь коментар
30.03.2022 23:01 Відповісти
Пристрелити й усе.
Знущанням виправдання немає, й не важливо хто вчиняє. Сумно що люди цього не розуміють.
показати весь коментар
31.03.2022 00:20 Відповісти
ей было чем стрелять??
показати весь коментар
31.03.2022 01:25 Відповісти
Ви взагалі не зрозуміли про що я?
Але так було, вони ЗАСНУЛИ, читайте повністю й уважно..... хоча я не мав на увазі що жінка мала то робити. Ви не розумієте що читаєте.
показати весь коментар
31.03.2022 02:33 Відповісти
Это были солдаты. Они заснули в креслах. Естественно, ей было чем стрелять. Но поступила она исключительно разумно. На звук выстрелов могли прибежать другие. И тогда уже никто никому ничего уже не рассказал бы. А почикать их ножичком не кажый мужик смог бы. Как то так.
показати весь коментар
31.03.2022 09:32 Відповісти
Твари! 😡😡😡😡украинцы вас никогда не простят
показати весь коментар
30.03.2022 19:43 Відповісти
Fuck ruZZian naZis
показати весь коментар
30.03.2022 21:05 Відповісти
А чому не Юзік?
показати весь коментар
31.03.2022 04:33 Відповісти
Вот ещё одно свидетельство руского фашизма в Мариуполе - это для тех сук, что хотят рыфу в гаранты - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/269885 https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/269885

показати весь коментар
30.03.2022 21:31 Відповісти
валить их до последнего
показати весь коментар
31.03.2022 01:11 Відповісти
Щас Арестович вистутить і всіх заспокоїть, що все по плану. Але, насправді, дуже болісно це читати.
показати весь коментар
30.03.2022 21:32 Відповісти
Ні в якому разі не нищити ОДРАЗУ, а тільки через і після відсидки цих "хероїв" на пляшках.
показати весь коментар
30.03.2022 22:09 Відповісти
И кто там от власти призывает к гуманному отношению к российским пленным. Еще не много и в плен никого брать просто не будут.
показати весь коментар
30.03.2022 23:36 Відповісти
и вот с этими животными надо искать компромиссы и договариваться ? истреблять их надо как бешеных собак !
показати весь коментар
31.03.2022 00:44 Відповісти
и кому нужны пленые уроды?
показати весь коментар
31.03.2022 01:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 