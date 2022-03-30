Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса, - Николенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина поняла, что вопрос Донбасса и Крыма "окончательно решен".

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения по пути достижения этой цели", - отметил Николенко.

Ранее, общаясь с российскими журналистами, Лавров сказал, что по итогам переговоров в Турции он может констатировать определенный прогресс.

"Я считаю прогрессом понимания украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", – сказал глава МИД РФ.

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