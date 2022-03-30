РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11304 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
24 675 71

Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса, - Николенко

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина поняла, что вопрос Донбасса и Крыма "окончательно решен".

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения по пути достижения этой цели", - отметил Николенко.

Ранее, общаясь с российскими журналистами, Лавров сказал, что по итогам переговоров в Турции он может констатировать определенный прогресс.

"Я считаю прогрессом понимания украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", – сказал глава МИД РФ.

Читайте: Зеленский и Байден обсудили оборонную поддержку, новый пакет санкций против РФ и финансовую помощь для Украины

Крым (26360) Лавров (2290) Донбасс (26955) Николенко Олег (301)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
Лошадь кокса пережрала
показать весь комментарий
30.03.2022 19:41
+39
Вопрос решен давно. Донбасс и Крым -- это УКРАИНА !!! И вы свинособаки будете здыхать пока вам это не дойдет и платить ублюдки будете за все !!! Слава Украине !!! Героям Слава !!! Смерть ворогам !!!
показать весь комментарий
30.03.2022 19:45
+27
Та да! Незалежні експерти теж помиляється. Відмова Великобританії від такого гарантства - серйозний сигнал політично-комедійному керівництву України. Скажу лише одне - у разі підписання такого мирного договору, який швидше нагадує капітуляцію у випадку наступної агресії параші, яка буде обов'язково, щоб довершили "денацифікацію" (українізацію), нам допомагати не буде вже ніхто! І грошей теж Захід не дасть. Навіть на відбудову. І репарацій не буде. Країні, яка визнала поразку, репарації не платять.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лошадь кокса пережрала
показать весь комментарий
30.03.2022 19:41 Ответить
Вопрос решен давно. Донбасс и Крым -- это УКРАИНА !!! И вы свинособаки будете здыхать пока вам это не дойдет и платить ублюдки будете за все !!! Слава Украине !!! Героям Слава !!! Смерть ворогам !!!
показать весь комментарий
30.03.2022 19:45 Ответить
ДЕБИЛ *** КОНЧЕННЫЙ ***** ЛАВРУША ******** ВОНЮЧИЙ ФЭ КАКАЯ ГЫДОТА ***ДЪ КОГДА УЖЕ РАШКА ИСЧЕЗНЕТ КАК ЯвЛЕНИЕ?????
показать весь комментарий
30.03.2022 19:48 Ответить
Что то не уверен я в наших переговорщиках. Х.З, что они там наобещали.
показать весь комментарий
31.03.2022 00:03 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 21:19 Ответить
Ні, це вже його реакція на українські пропозиції для угоди з путінською парашею від єрмака, подоляка і хламідії арахамії.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:34 Ответить
Включить дурака-это наше фсё
показать весь комментарий
30.03.2022 19:42 Ответить
Ваша правда. Та ще й подивіться, яка саме сволота підписала Будапештський меморандум від імені кацапстану:

показать весь комментарий
30.03.2022 20:20 Ответить
Фига себе!
показать весь комментарий
30.03.2022 20:31 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 19:43 Ответить
Взъерепенился (судя по фото)
показать весь комментарий
30.03.2022 20:23 Ответить
у ху*ла новый транспорт
показать весь комментарий
30.03.2022 22:49 Ответить
Мало санкций!
показать весь комментарий
30.03.2022 19:43 Ответить
Помилка - не переговорний процес! Помилка всесвіту - сумна коняка, як і його патрон, як і країна, що їх породила.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:43 Ответить
лаврушка потвора кончана шо значить, все шо не висере цей покидьок до уваги не береться.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:43 Ответить
Лошадь лишь констатирует, что ни один из доверенных лиц зели ни слова не заявил о Крыме и бамбасе. Арахис ляпгул сегодня, что, якобы "нет компетенции"
показать весь комментарий
30.03.2022 19:44 Ответить
" Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація як раз передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети", - зазначив Ніколенко "-Тут никакого противоречия с вашими словами нет?
показать весь комментарий
30.03.2022 20:19 Ответить
Эй. ребята, снимите-ка с него шкуру! (с

)
показать весь комментарий
30.03.2022 19:44 Ответить
Больше зелёных дебилов и ватников на эти переговоры отправляйте ещё и не такое услышите
показать весь комментарий
30.03.2022 19:44 Ответить
По вашему престарелая коняка когда то что то вменяемое произносила?Коняка что хочет то и бредит так что на переговоры хоть святых апостолов отправляй
показать весь комментарий
30.03.2022 20:24 Ответить
щоб було зрозуміліше про що мова:

Пряма мова Лаврова:
"Це ще не остаточний результат, але те, що українські переговорники підтвердили необхідність забезпечення неядерного позаблокового статусу України, підтвердили необхідність забезпечення своєї безпеки поза рамками Північноатлантичного альянсу, я вважаю суттєвим прогресом.

Так само як я вважаю прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені".
показать весь комментарий
30.03.2022 19:47 Ответить
Срали гусенята
показать весь комментарий
31.03.2022 01:39 Ответить
Ага, і доці твоїй квартиру в Маріуполі пообіцяли, поверх вибирай сам
показать весь комментарий
30.03.2022 19:47 Ответить
очень тяжело говорить с тем кто тебя не понимает, не слушает и не хочет слышать...
и потом делает только ему понятные выводы, из слов, которые даже не произносились в разговоре...
показать весь комментарий
30.03.2022 19:47 Ответить
Самовнушение - великая сила.
Именно поэтому у него и возникает желание поговорить с "умным визави". Правда перед зеркалом. ))
показать весь комментарий
30.03.2022 20:02 Ответить
Сам по тв чув як арахамія казав що про Крим і окуповані території можна забути на 15 років і ще один і що взагалі потрібно щоб рашистські війська повернулись до 23.03..
показать весь комментарий
30.03.2022 19:47 Ответить
Пообіцяти вони можуть? А зробити? Обіцянка-цяцянка а дурневі радість.навіть сумна коняка це розуміє,заява лаврового листа виключно для внутрішнього лохорату.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:17 Ответить
звісно питання давно вирішено
залишилося оформити повернення деокупованих Україні областей щоб рашка проковтнула це як перемогу путятішни
показать весь комментарий
30.03.2022 19:47 Ответить
Та да! Незалежні експерти теж помиляється. Відмова Великобританії від такого гарантства - серйозний сигнал політично-комедійному керівництву України. Скажу лише одне - у разі підписання такого мирного договору, який швидше нагадує капітуляцію у випадку наступної агресії параші, яка буде обов'язково, щоб довершили "денацифікацію" (українізацію), нам допомагати не буде вже ніхто! І грошей теж Захід не дасть. Навіть на відбудову. І репарацій не буде. Країні, яка визнала поразку, репарації не платять.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:48 Ответить
иго-го-го
показать весь комментарий
30.03.2022 19:49 Ответить
Звісно вирішено, і Крим і Донбас українські, не вирішено, чий Таганрог та Ростов
показать весь комментарий
30.03.2022 19:50 Ответить
та шо те дименційне что ще може демонструвати?...
показать весь комментарий
30.03.2022 19:51 Ответить
Это психически не нормальный как и *****. Что он может демонстрировать?
показать весь комментарий
30.03.2022 19:51 Ответить
Московіт або обдурить, або все перекрутить на свій інтерес. Тому перемовини повинні вести не Чалий та Арахамія, а професійні юристи - міжнародники.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:52 Ответить
він сказав по суті те про що мямлили вчора падляк з ахарамією.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:53 Ответить
.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:53 Ответить
Тут в украинских подразделениях далеко не все имеют это оружие. Как бы они не украли это оружие:

Накануне в Сети появились кадры, на которых можно увидеть бывших солдат и офицеров российской армии, отказавшихся выполнять преступные приказы Путина, а, наоборот, заявивших о готовности защитить Украину от российской агрессии. В конце февраля Минобороны Украины дало добро на формирование легиона "Свобода Россия". Сегодня, 30 марта, в пресс-службе ГУР Минобороны Украины заявили, что добровольцы из России начали детально изучать противотанковые системы NLAW, чтобы после уничтожать танки Путина.

Известно, что в легионе порядка 100 добровольцев из РФ. Согласно источнику, добровольцы готовы вступить в бой с "кадыровцами", которые сейчас находятся в блокадном Мариуполе.

показать весь комментарий
30.03.2022 19:56 Ответить
Не вірте цим "добровольцям" - втічуть разом з NLAW
показать весь комментарий
30.03.2022 20:18 Ответить
або будуть битись з путінцями до останнього, бо їх закатують у полоні
показать весь комментарий
30.03.2022 20:27 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 19:57 Ответить
Доля України буде вирішуватись Байденом (дай Бог) і G7. Дуже багато закручено інтересів і потрачено коштів і просто так вже ніхто не відступиться.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:59 Ответить
Якщо наша влада відступиться - ніякий Байден не допоможе.
показать весь комментарий
31.03.2022 03:48 Ответить
Нейтральний статус,відказ від НАТО , дозвіл у рашистів на військові навчання, це що зелений може таке підписати ?
показать весь комментарий
30.03.2022 20:00 Ответить
Tam xitro, dolzen bit referendum vsei Ukraini, kogda nebudit na teretoriji okupantof fashistkoi *****-raciji roZZiji putina *****... A loshad uze bleet kak kazjol...
показать весь комментарий
30.03.2022 20:21 Ответить
Ні,як драний ішаак
показать весь комментарий
30.03.2022 20:55 Ответить
А хто сказав що договір з рашкою чогось вартий? Україна може його не виконувати якщо зе не дурний і не хоче сісти через 1,5 роки ніхто ніяких договорів виконувати не буде.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:22 Ответить
Za eto vremja xolodilnik pobeit televizor i budet golodniji bunt kacapov *****
показать весь комментарий
30.03.2022 20:31 Ответить
А наши горе переговорщики тоже демонстрируют полное непонимание переговорного процесса.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:00 Ответить
Это не шутка. Макрон снова позвонит Путину, сообщил французский Кабмин.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:04 Ответить
Честно говоря я всю эту нашу агрохимию точно так же понял. Чего на конячку пинать..
показать весь комментарий
30.03.2022 20:04 Ответить
Зележопики и коксолошади слились в экстаЗЕ. Ну что, зебиратели, вы за это голосовали: "лишь бы не было вайны?" Вы, сцуки такие, хоть немного поняли что такое война и кто враг? И не только за пределами Украины?
показать весь комментарий
30.03.2022 20:05 Ответить
У буцедрала відсутня розумова діяльність
показать весь комментарий
30.03.2022 20:09 Ответить
Как раз так и было это преподнесено нашими долбо#бами под названием переговорная группа. Этого нельзя не уловить в тех идиотских формулировках, если в голове более одной извилины. Надеюсь только,что псих-лилипут действительно псих и откажется от этих предложений,его паранойя сыграет нам на руку в этом случае.😎
показать весь комментарий
30.03.2022 20:09 Ответить
Тільки, долбо#обами!
показать весь комментарий
30.03.2022 20:53 Ответить
Всё их за людей считают...
показать весь комментарий
30.03.2022 20:12 Ответить
.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:14 Ответить
І я про те договір з агресором можна не виконувати.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:27 Ответить
Усі зобов'язання жертви перед агресором-нікчемні.,й виконанню непідлягають
показать весь комментарий
30.03.2022 20:53 Ответить
Он да и не только он понимают переговорный процесс так ,как им удобно..чтобы затем Украину обвинить в нежелании прекращения войны ,выиграть время и дальше продолжать военные действия …ведь это главное -продолжение войны до полной победы над Украиной..Что то украинская сторона делает неправильно ,если есть возможность переговорный процесс «перевернуть» на свой лад..если они не акцептируют переданные Украиной условия ,значит они готовятся к официальному давлению на Украину ,чтобы она играла по их правилам..И
показать весь комментарий
30.03.2022 20:22 Ответить
Що ви вже там наобіцяли й напідписували? Зміни до конституції я можу зразу сказати де зщалишаться.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:29 Ответить
Переговоры с фашистким режимом международного террориста Путина абсолютно бесполезны.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:38 Ответить
*** тобі на рило, печальна коняка! Здохни, шакал, разом зі своєю зольдатньою!
показать весь комментарий
30.03.2022 20:38 Ответить
лавров- **** ЛОШАРА!
показать весь комментарий
30.03.2022 20:42 Ответить
Використане листя лаврове!
показать весь комментарий
30.03.2022 20:59 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 20:56 Ответить
Шо тут удивляться, как всегда включил дурака. Это тоже самое, что в роддоме Мариуполя была база Азова.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:00 Ответить
А хто такий цей Ніколенко? Що він вирішує? До речі, як і Кулеба...
Сказано же сьогодні Зе, що "його уряд готовий запропонувати українцям провести референдум щодо зміни конституції"; хоча це сказано стосовно НАТО, але й і за Крим та Донбас можуть вліпити.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:42 Ответить
Брехун.
показать весь комментарий
31.03.2022 00:51 Ответить
Илять!
Сидят на своих грошочках, ковыряют в носиках и категорически рассуждают о геополитике!
показать весь комментарий
31.03.2022 11:58 Ответить
 
 