Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса, - Николенко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина поняла, что вопрос Донбасса и Крыма "окончательно решен".
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения по пути достижения этой цели", - отметил Николенко.
Ранее, общаясь с российскими журналистами, Лавров сказал, что по итогам переговоров в Турции он может констатировать определенный прогресс.
"Я считаю прогрессом понимания украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", – сказал глава МИД РФ.
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Пряма мова Лаврова:
"Це ще не остаточний результат, але те, що українські переговорники підтвердили необхідність забезпечення неядерного позаблокового статусу України, підтвердили необхідність забезпечення своєї безпеки поза рамками Північноатлантичного альянсу, я вважаю суттєвим прогресом.
Так само як я вважаю прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені".
и потом делает только ему понятные выводы, из слов, которые даже не произносились в разговоре...
Именно поэтому у него и возникает желание поговорить с "умным визави". Правда перед зеркалом. ))
залишилося оформити повернення деокупованих Україні областей щоб рашка проковтнула це як перемогу путятішни
Накануне в Сети появились кадры, на которых можно увидеть бывших солдат и офицеров российской армии, отказавшихся выполнять преступные приказы Путина, а, наоборот, заявивших о готовности защитить Украину от российской агрессии. В конце февраля Минобороны Украины дало добро на формирование легиона "Свобода Россия". Сегодня, 30 марта, в пресс-службе ГУР Минобороны Украины заявили, что добровольцы из России начали детально изучать противотанковые системы NLAW, чтобы после уничтожать танки Путина.
Известно, что в легионе порядка 100 добровольцев из РФ. Согласно источнику, добровольцы готовы вступить в бой с "кадыровцами", которые сейчас находятся в блокадном Мариуполе.
Сказано же сьогодні Зе, що "його уряд готовий запропонувати українцям провести референдум щодо зміни конституції"; хоча це сказано стосовно НАТО, але й і за Крим та Донбас можуть вліпити.
Сидят на своих грошочках, ковыряют в носиках и категорически рассуждают о геополитике!