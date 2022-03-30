Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу, - Ніколенко

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна зрозуміла, що питання Донбасу та Криму "остаточно вирішене".

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація як раз передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети", - зазначив Ніколенко.

Раніше, спілкуючись з російськими журналістами, Лавров сказав, що за підсумками переговорів в Туреччині, він може констатувати певний прогрес.

"Я вважаю прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені", - сказав глава МЗС РФ.

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