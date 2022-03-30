Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу, - Ніколенко
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна зрозуміла, що питання Донбасу та Криму "остаточно вирішене".
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація як раз передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети", - зазначив Ніколенко.
Раніше, спілкуючись з російськими журналістами, Лавров сказав, що за підсумками переговорів в Туреччині, він може констатувати певний прогрес.
"Я вважаю прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені", - сказав глава МЗС РФ.
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Пряма мова Лаврова:
"Це ще не остаточний результат, але те, що українські переговорники підтвердили необхідність забезпечення неядерного позаблокового статусу України, підтвердили необхідність забезпечення своєї безпеки поза рамками Північноатлантичного альянсу, я вважаю суттєвим прогресом.
Так само як я вважаю прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені".
и потом делает только ему понятные выводы, из слов, которые даже не произносились в разговоре...
Именно поэтому у него и возникает желание поговорить с "умным визави". Правда перед зеркалом. ))
залишилося оформити повернення деокупованих Україні областей щоб рашка проковтнула це як перемогу путятішни
Накануне в Сети появились кадры, на которых можно увидеть бывших солдат и офицеров российской армии, отказавшихся выполнять преступные приказы Путина, а, наоборот, заявивших о готовности защитить Украину от российской агрессии. В конце февраля Минобороны Украины дало добро на формирование легиона "Свобода Россия". Сегодня, 30 марта, в пресс-службе ГУР Минобороны Украины заявили, что добровольцы из России начали детально изучать противотанковые системы NLAW, чтобы после уничтожать танки Путина.
Известно, что в легионе порядка 100 добровольцев из РФ. Согласно источнику, добровольцы готовы вступить в бой с "кадыровцами", которые сейчас находятся в блокадном Мариуполе.
Сказано же сьогодні Зе, що "його уряд готовий запропонувати українцям провести референдум щодо зміни конституції"; хоча це сказано стосовно НАТО, але й і за Крим та Донбас можуть вліпити.
Сидят на своих грошочках, ковыряют в носиках и категорически рассуждают о геополитике!