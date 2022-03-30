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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу, - Ніколенко

лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна зрозуміла, що питання Донбасу та Криму "остаточно вирішене".

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація як раз передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети", - зазначив Ніколенко.

Раніше, спілкуючись з російськими журналістами, Лавров сказав, що за підсумками переговорів в Туреччині, він може констатувати певний прогрес.

"Я вважаю прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені", - сказав глава МЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров: Росія не хоче посередництва західних країн на переговорах

Автор: 

Крим (14122) Лавров (1576) Донбас (22354) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+39
Лошадь кокса пережрала
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30.03.2022 19:41
+39
Вопрос решен давно. Донбасс и Крым -- это УКРАИНА !!! И вы свинособаки будете здыхать пока вам это не дойдет и платить ублюдки будете за все !!! Слава Украине !!! Героям Слава !!! Смерть ворогам !!!
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30.03.2022 19:45
+27
Та да! Незалежні експерти теж помиляється. Відмова Великобританії від такого гарантства - серйозний сигнал політично-комедійному керівництву України. Скажу лише одне - у разі підписання такого мирного договору, який швидше нагадує капітуляцію у випадку наступної агресії параші, яка буде обов'язково, щоб довершили "денацифікацію" (українізацію), нам допомагати не буде вже ніхто! І грошей теж Захід не дасть. Навіть на відбудову. І репарацій не буде. Країні, яка визнала поразку, репарації не платять.
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30.03.2022 19:48
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Лошадь кокса пережрала
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30.03.2022 19:41 Відповісти
Вопрос решен давно. Донбасс и Крым -- это УКРАИНА !!! И вы свинособаки будете здыхать пока вам это не дойдет и платить ублюдки будете за все !!! Слава Украине !!! Героям Слава !!! Смерть ворогам !!!
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30.03.2022 19:45 Відповісти
ДЕБИЛ *** КОНЧЕННЫЙ ***** ЛАВРУША ******** ВОНЮЧИЙ ФЭ КАКАЯ ГЫДОТА ***ДЪ КОГДА УЖЕ РАШКА ИСЧЕЗНЕТ КАК ЯвЛЕНИЕ?????
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30.03.2022 19:48 Відповісти
Что то не уверен я в наших переговорщиках. Х.З, что они там наобещали.
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31.03.2022 00:03 Відповісти
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30.03.2022 21:19 Відповісти
Ні, це вже його реакція на українські пропозиції для угоди з путінською парашею від єрмака, подоляка і хламідії арахамії.
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30.03.2022 21:34 Відповісти
Включить дурака-это наше фсё
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30.03.2022 19:42 Відповісти
Ваша правда. Та ще й подивіться, яка саме сволота підписала Будапештський меморандум від імені кацапстану:

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30.03.2022 20:20 Відповісти
Фига себе!
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30.03.2022 20:31 Відповісти
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30.03.2022 19:43 Відповісти
Взъерепенился (судя по фото)
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30.03.2022 20:23 Відповісти
у ху*ла новый транспорт
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30.03.2022 22:49 Відповісти
Мало санкций!
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30.03.2022 19:43 Відповісти
Помилка - не переговорний процес! Помилка всесвіту - сумна коняка, як і його патрон, як і країна, що їх породила.
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30.03.2022 19:43 Відповісти
лаврушка потвора кончана шо значить, все шо не висере цей покидьок до уваги не береться.
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30.03.2022 19:43 Відповісти
Лошадь лишь констатирует, что ни один из доверенных лиц зели ни слова не заявил о Крыме и бамбасе. Арахис ляпгул сегодня, что, якобы "нет компетенции"
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30.03.2022 19:44 Відповісти
" Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація як раз передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети", - зазначив Ніколенко "-Тут никакого противоречия с вашими словами нет?
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30.03.2022 20:19 Відповісти
Эй. ребята, снимите-ка с него шкуру! (с

)
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30.03.2022 19:44 Відповісти
Больше зелёных дебилов и ватников на эти переговоры отправляйте ещё и не такое услышите
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30.03.2022 19:44 Відповісти
По вашему престарелая коняка когда то что то вменяемое произносила?Коняка что хочет то и бредит так что на переговоры хоть святых апостолов отправляй
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30.03.2022 20:24 Відповісти
щоб було зрозуміліше про що мова:

Пряма мова Лаврова:
"Це ще не остаточний результат, але те, що українські переговорники підтвердили необхідність забезпечення неядерного позаблокового статусу України, підтвердили необхідність забезпечення своєї безпеки поза рамками Північноатлантичного альянсу, я вважаю суттєвим прогресом.

Так само як я вважаю прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені".
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30.03.2022 19:47 Відповісти
Срали гусенята
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31.03.2022 01:39 Відповісти
Ага, і доці твоїй квартиру в Маріуполі пообіцяли, поверх вибирай сам
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30.03.2022 19:47 Відповісти
очень тяжело говорить с тем кто тебя не понимает, не слушает и не хочет слышать...
и потом делает только ему понятные выводы, из слов, которые даже не произносились в разговоре...
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30.03.2022 19:47 Відповісти
Самовнушение - великая сила.
Именно поэтому у него и возникает желание поговорить с "умным визави". Правда перед зеркалом. ))
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30.03.2022 20:02 Відповісти
Сам по тв чув як арахамія казав що про Крим і окуповані території можна забути на 15 років і ще один і що взагалі потрібно щоб рашистські війська повернулись до 23.03..
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30.03.2022 19:47 Відповісти
Пообіцяти вони можуть? А зробити? Обіцянка-цяцянка а дурневі радість.навіть сумна коняка це розуміє,заява лаврового листа виключно для внутрішнього лохорату.
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30.03.2022 20:17 Відповісти
звісно питання давно вирішено
залишилося оформити повернення деокупованих Україні областей щоб рашка проковтнула це як перемогу путятішни
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30.03.2022 19:47 Відповісти
Та да! Незалежні експерти теж помиляється. Відмова Великобританії від такого гарантства - серйозний сигнал політично-комедійному керівництву України. Скажу лише одне - у разі підписання такого мирного договору, який швидше нагадує капітуляцію у випадку наступної агресії параші, яка буде обов'язково, щоб довершили "денацифікацію" (українізацію), нам допомагати не буде вже ніхто! І грошей теж Захід не дасть. Навіть на відбудову. І репарацій не буде. Країні, яка визнала поразку, репарації не платять.
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30.03.2022 19:48 Відповісти
иго-го-го
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30.03.2022 19:49 Відповісти
Звісно вирішено, і Крим і Донбас українські, не вирішено, чий Таганрог та Ростов
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30.03.2022 19:50 Відповісти
та шо те дименційне что ще може демонструвати?...
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30.03.2022 19:51 Відповісти
Это психически не нормальный как и *****. Что он может демонстрировать?
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30.03.2022 19:51 Відповісти
Московіт або обдурить, або все перекрутить на свій інтерес. Тому перемовини повинні вести не Чалий та Арахамія, а професійні юристи - міжнародники.
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30.03.2022 19:52 Відповісти
він сказав по суті те про що мямлили вчора падляк з ахарамією.
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30.03.2022 19:53 Відповісти
.
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30.03.2022 19:53 Відповісти
Тут в украинских подразделениях далеко не все имеют это оружие. Как бы они не украли это оружие:

Накануне в Сети появились кадры, на которых можно увидеть бывших солдат и офицеров российской армии, отказавшихся выполнять преступные приказы Путина, а, наоборот, заявивших о готовности защитить Украину от российской агрессии. В конце февраля Минобороны Украины дало добро на формирование легиона "Свобода Россия". Сегодня, 30 марта, в пресс-службе ГУР Минобороны Украины заявили, что добровольцы из России начали детально изучать противотанковые системы NLAW, чтобы после уничтожать танки Путина.

Известно, что в легионе порядка 100 добровольцев из РФ. Согласно источнику, добровольцы готовы вступить в бой с "кадыровцами", которые сейчас находятся в блокадном Мариуполе.

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30.03.2022 19:56 Відповісти
Не вірте цим "добровольцям" - втічуть разом з NLAW
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30.03.2022 20:18 Відповісти
або будуть битись з путінцями до останнього, бо їх закатують у полоні
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30.03.2022 20:27 Відповісти
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30.03.2022 19:57 Відповісти
Доля України буде вирішуватись Байденом (дай Бог) і G7. Дуже багато закручено інтересів і потрачено коштів і просто так вже ніхто не відступиться.
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30.03.2022 19:59 Відповісти
Якщо наша влада відступиться - ніякий Байден не допоможе.
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31.03.2022 03:48 Відповісти
Нейтральний статус,відказ від НАТО , дозвіл у рашистів на військові навчання, це що зелений може таке підписати ?
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30.03.2022 20:00 Відповісти
Tam xitro, dolzen bit referendum vsei Ukraini, kogda nebudit na teretoriji okupantof fashistkoi *****-raciji roZZiji putina *****... A loshad uze bleet kak kazjol...
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30.03.2022 20:21 Відповісти
Ні,як драний ішаак
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30.03.2022 20:55 Відповісти
А хто сказав що договір з рашкою чогось вартий? Україна може його не виконувати якщо зе не дурний і не хоче сісти через 1,5 роки ніхто ніяких договорів виконувати не буде.
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30.03.2022 20:22 Відповісти
Za eto vremja xolodilnik pobeit televizor i budet golodniji bunt kacapov *****
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30.03.2022 20:31 Відповісти
А наши горе переговорщики тоже демонстрируют полное непонимание переговорного процесса.
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30.03.2022 20:00 Відповісти
Это не шутка. Макрон снова позвонит Путину, сообщил французский Кабмин.
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30.03.2022 20:04 Відповісти
Честно говоря я всю эту нашу агрохимию точно так же понял. Чего на конячку пинать..
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30.03.2022 20:04 Відповісти
Зележопики и коксолошади слились в экстаЗЕ. Ну что, зебиратели, вы за это голосовали: "лишь бы не было вайны?" Вы, сцуки такие, хоть немного поняли что такое война и кто враг? И не только за пределами Украины?
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30.03.2022 20:05 Відповісти
У буцедрала відсутня розумова діяльність
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30.03.2022 20:09 Відповісти
Как раз так и было это преподнесено нашими долбо#бами под названием переговорная группа. Этого нельзя не уловить в тех идиотских формулировках, если в голове более одной извилины. Надеюсь только,что псих-лилипут действительно псих и откажется от этих предложений,его паранойя сыграет нам на руку в этом случае.😎
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30.03.2022 20:09 Відповісти
Тільки, долбо#обами!
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30.03.2022 20:53 Відповісти
Всё их за людей считают...
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30.03.2022 20:12 Відповісти
.
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30.03.2022 20:14 Відповісти
І я про те договір з агресором можна не виконувати.
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30.03.2022 20:27 Відповісти
Усі зобов'язання жертви перед агресором-нікчемні.,й виконанню непідлягають
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30.03.2022 20:53 Відповісти
Он да и не только он понимают переговорный процесс так ,как им удобно..чтобы затем Украину обвинить в нежелании прекращения войны ,выиграть время и дальше продолжать военные действия …ведь это главное -продолжение войны до полной победы над Украиной..Что то украинская сторона делает неправильно ,если есть возможность переговорный процесс «перевернуть» на свой лад..если они не акцептируют переданные Украиной условия ,значит они готовятся к официальному давлению на Украину ,чтобы она играла по их правилам..И
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30.03.2022 20:22 Відповісти
Що ви вже там наобіцяли й напідписували? Зміни до конституції я можу зразу сказати де зщалишаться.
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30.03.2022 20:29 Відповісти
Переговоры с фашистким режимом международного террориста Путина абсолютно бесполезны.
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30.03.2022 20:38 Відповісти
*** тобі на рило, печальна коняка! Здохни, шакал, разом зі своєю зольдатньою!
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30.03.2022 20:38 Відповісти
лавров- **** ЛОШАРА!
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30.03.2022 20:42 Відповісти
Використане листя лаврове!
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30.03.2022 20:59 Відповісти
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30.03.2022 20:56 Відповісти
Шо тут удивляться, как всегда включил дурака. Это тоже самое, что в роддоме Мариуполя была база Азова.
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30.03.2022 21:00 Відповісти
А хто такий цей Ніколенко? Що він вирішує? До речі, як і Кулеба...
Сказано же сьогодні Зе, що "його уряд готовий запропонувати українцям провести референдум щодо зміни конституції"; хоча це сказано стосовно НАТО, але й і за Крим та Донбас можуть вліпити.
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30.03.2022 21:42 Відповісти
Брехун.
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31.03.2022 00:51 Відповісти
Илять!
Сидят на своих грошочках, ковыряют в носиках и категорически рассуждают о геополитике!
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31.03.2022 11:58 Відповісти
 
 