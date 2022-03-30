Оболонь и Виноградарь - наиболее загрязненные взрывоопасными предметами районы в Киеве, - Енин

ГСЧС Украины вступает в активную фазу разминирования освобожденных украинских территорий.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем только ротацию российских войск, перегруппировку. Мы постепенно освобождаем населенные пункты на Киевщине и в других областях. В активную фазу деятельности вступают и наши подразделения ГСЧС", - сказал чиновник.

Енин подчеркнул, что враг оставляет после себя множество неприятных "сюрпризов".

"На сегодняшний день, по оценкам ГСЧС, в результате российских обстрелов в Украине общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составляет 300 тыс. кв. км. С 24 февраля подразделения ГСЧС обезвредили более 300 взрывоопасных предметов, в том числе и одну авиационную бомбу. Очищено около 14 га территории ", – проинформировал первый замминистра.

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Енин назвал наиболее загрязненные взрывоопасными предметами районы столицы.

"В настоящее время отдельные районы столицы страдают от единичных попаданий российской авиации и артиллерии. Такие районы, как Оболонь и Виноградарь, по оценкам наших специалистов, наиболее загрязнены", - сказал он.