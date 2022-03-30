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Новости Война
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Оболонь и Виноградарь - наиболее загрязненные взрывоопасными предметами районы в Киеве, - Енин

ГСЧС Украины вступает в активную фазу разминирования освобожденных украинских территорий.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем только ротацию российских войск, перегруппировку. Мы постепенно освобождаем населенные пункты на Киевщине и в других областях. В активную фазу деятельности вступают и наши подразделения ГСЧС", - сказал чиновник.

Енин подчеркнул, что враг оставляет после себя множество неприятных "сюрпризов".

"На сегодняшний день, по оценкам ГСЧС, в результате российских обстрелов в Украине общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составляет 300 тыс. кв. км. С 24 февраля подразделения ГСЧС обезвредили более 300 взрывоопасных предметов, в том числе и одну авиационную бомбу. Очищено около 14 га территории ", – проинформировал первый замминистра.

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Енин назвал наиболее загрязненные взрывоопасными предметами районы столицы.

"В настоящее время отдельные районы столицы страдают от единичных попаданий российской авиации и артиллерии. Такие районы, как Оболонь и Виноградарь, по оценкам наших специалистов, наиболее загрязнены", - сказал он.

Киев (25469) минирование (1445) разминирование (706) Енин (328)


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Топ комментарии
+2
Не Києв, а Києві.
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30.03.2022 21:42
+1
Сам перечитай, дурник. Вони мали на увазі "райони у Києві". Чи може по-твоєму правильно буде "райони у Київ"?
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30.03.2022 21:57
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Не Києв ,а Київ
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30.03.2022 21:39 Ответить
Не Києв, а Києві.
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30.03.2022 21:42 Ответить
Нефлуди почитай заголовок,якщо сповнарозумний Непровокуй,бо підеш
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30.03.2022 21:46 Ответить
Сам напросився,нікчема.
Неправоміпне написання назви міста!
Ти,ж недорозвинений поліз в узгодження, й суперечити непосуті.
Й,скажи,що,ти не довбень
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30.03.2022 21:57 Ответить
А ну точно. Професор сказав "райони у Київ". Так, придурок? Ти даже зрозуміти, що я пишу не можеш. А свій пост видалив я сам, бо подумав, що мабуть надто грубо відповів. Але бачу, не даремно тебе диюілом назвав. "райони ДЕ? У КиєвІ". Скільки ж ідіотів навколо...
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30.03.2022 22:00 Ответить
Сам перечитай, дурник. Вони мали на увазі "райони у Києві". Чи може по-твоєму правильно буде "райони у Київ"?
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30.03.2022 21:57 Ответить
Припини,провокувати,своєю імбіцильністю
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30.03.2022 21:59 Ответить
Типично русские ответы. прямо как в анекдоте
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30.03.2022 22:05 Ответить
 
 