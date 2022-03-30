Оболонь та Виноградар - найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами райони у Києві, - Єнін

ДСНС України вступає у активну фазу розмінування звільнених українських територій.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо лише ротацію російських військ, перегрупування. Ми поступово звільняємо населені пункти на Київщині та в інших областях. В активну фазу діяльності вступають і наші підрозділи ДСНС", - сказав чиновник.

Єнін наголосив, що ворог залишає після себе безліч неприємних "сюрпризів".

"На сьогодні, за оцінками ДСНС, внаслідок російських обстрілів в Україні загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить 300 тис. кв. км. З 24 лютого підрозділи ДСНС знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів, у тому числі й одну авіаційну бомбу. Очищено близько 14 га територій", - поінформував перший заступник міністра.

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Єнін назвав найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами райони столиці.

"На даний час окремі райони столиці потерпають від поодиноких влучань російської авіації та артилерії. Такі райони, як Оболонь та Виноградар, за оцінками наших спеціалістів, є найбільш забрудненими", - сказав він.