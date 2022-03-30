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Новини Війна
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Оболонь та Виноградар - найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами райони у Києві, - Єнін

ДСНС України вступає у активну фазу розмінування звільнених українських територій.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо лише ротацію російських військ, перегрупування. Ми поступово звільняємо населені пункти на Київщині та в інших областях. В активну фазу діяльності вступають і наші підрозділи ДСНС", - сказав чиновник.

Єнін наголосив, що ворог залишає після себе безліч неприємних "сюрпризів".

"На сьогодні, за оцінками ДСНС, внаслідок російських обстрілів в Україні загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить 300 тис. кв. км. З 24 лютого підрозділи ДСНС знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів, у тому числі й одну авіаційну бомбу. Очищено близько 14 га територій", - поінформував перший заступник міністра.

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Єнін назвав найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами райони столиці.

"На даний час окремі райони столиці потерпають від поодиноких влучань російської авіації та артилерії. Такі райони, як Оболонь та Виноградар, за оцінками наших спеціалістів, є найбільш забрудненими", - сказав він.

Автор: 

Київ (19405) мінування (1217) розмінування (982) Єнін (348)


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Топ коментарі
+2
Не Києв, а Києві.
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30.03.2022 21:42
+1
Сам перечитай, дурник. Вони мали на увазі "райони у Києві". Чи може по-твоєму правильно буде "райони у Київ"?
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30.03.2022 21:57
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Не Києв ,а Київ
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30.03.2022 21:39 Відповісти
Не Києв, а Києві.
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30.03.2022 21:42 Відповісти
Нефлуди почитай заголовок,якщо сповнарозумний Непровокуй,бо підеш
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30.03.2022 21:46 Відповісти
Сам напросився,нікчема.
Неправоміпне написання назви міста!
Ти,ж недорозвинений поліз в узгодження, й суперечити непосуті.
Й,скажи,що,ти не довбень
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30.03.2022 21:57 Відповісти
А ну точно. Професор сказав "райони у Київ". Так, придурок? Ти даже зрозуміти, що я пишу не можеш. А свій пост видалив я сам, бо подумав, що мабуть надто грубо відповів. Але бачу, не даремно тебе диюілом назвав. "райони ДЕ? У КиєвІ". Скільки ж ідіотів навколо...
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30.03.2022 22:00 Відповісти
Сам перечитай, дурник. Вони мали на увазі "райони у Києві". Чи може по-твоєму правильно буде "райони у Київ"?
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30.03.2022 21:57 Відповісти
Припини,провокувати,своєю імбіцильністю
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30.03.2022 21:59 Відповісти
Типично русские ответы. прямо как в анекдоте
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30.03.2022 22:05 Відповісти
 
 