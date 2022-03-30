РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6343 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
11 197 10

Российские оккупанты минируют территорию Украины минами ПОМ-3 "Медальон", - Генштаб. ФОТОрепортаж

В Харьковской и Сумской областях отмечены случаи использования новейших российских противопехотных мин с сейсмическим датчиком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

Мина ПОМ-3 оснащается специальным электронным блоком, отвечающим за обработку сигналов из сейсмического датчика цели и управления боевой частью.

Смотрите: ГСЧС еще раз напоминает: не приближайтесь к минам и боеприпасам. ФОТО

Блок электроники принимает сигналы о вибрации грунта под миной и сравнивает их с имеющимися в памяти сигнатурами. Если вибрации похожи на вызванные возможные шаги человека, а также имеют достаточную амплитуду, свидетельствующую о приближении, дается команда на износ боевой части, которая вылетает на высоту около 1-1,5 м и взрывается.

Мины ПОМ-3 "Медальон" производятся только в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ оставили в Ирпене много мин и растяжек, заминированы даже трупы. Местные жители прячутся в подвалах, - МВД

"Если увидите такую мину – ни в коем случае не подходите близко, не подпускайте других лиц и сообщите представителям Национальной полиции Украины или представителей других силовых структур Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Российские оккупанты минируют территорию Украины минами ПОМ-3 Медальон, - Генштаб 01
Российские оккупанты минируют территорию Украины минами ПОМ-3 Медальон, - Генштаб 02
Российские оккупанты минируют территорию Украины минами ПОМ-3 Медальон, - Генштаб 03

армия РФ (19197) минирование (1446) россия (95502)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Посилати полонених розміновувати.Спробуйте тільки знову усіх обміняти.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:34
+5
Не, ПОМ-2 это более старая мина, которая раскидывает усы-датчики, заденешь такой - подрыв. А ПОМ-3 новая мина с сейсмодатчиком. На противотанковую она даже по размерам не тянет! Есть противотанковые мины с сейсмодатчиками, которые выстреливают вверх боевую часть и атакуют бронетехнику сверху. Но они достаточно дорогие.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:04
+2
Ни куя святого .
показать весь комментарий
30.03.2022 19:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посилати полонених розміновувати.Спробуйте тільки знову усіх обміняти.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:34 Ответить
спробуйте тільки ще раз обміняти? а то шо ти зробиш?
диванний воїн
показать весь комментарий
30.03.2022 20:21 Ответить
Це ті розхвалені міни, до яких навіть неможливо підійти?
показать весь комментарий
30.03.2022 19:37 Ответить
Зачем к ним подходить? Можно расстрелять на расстоянии, они ж не в земле.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:50 Ответить
Взагалі то, це протитанкова кумулятивна міна з магнітним датчиком.
Проти піхотна версія ПОМ-2
показать весь комментарий
30.03.2022 19:45 Ответить
fake?
показать весь комментарий
30.03.2022 19:50 Ответить
Не, ПОМ-2 это более старая мина, которая раскидывает усы-датчики, заденешь такой - подрыв. А ПОМ-3 новая мина с сейсмодатчиком. На противотанковую она даже по размерам не тянет! Есть противотанковые мины с сейсмодатчиками, которые выстреливают вверх боевую часть и атакуют бронетехнику сверху. Но они достаточно дорогие.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:04 Ответить
Ни куя святого .
показать весь комментарий
30.03.2022 19:55 Ответить
мрази советские!! где они там горе людям
показать весь комментарий
30.03.2022 21:08 Ответить
 
 