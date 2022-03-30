Российские оккупанты минируют территорию Украины минами ПОМ-3 "Медальон", - Генштаб. ФОТОрепортаж

В Харьковской и Сумской областях отмечены случаи использования новейших российских противопехотных мин с сейсмическим датчиком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

Мина ПОМ-3 оснащается специальным электронным блоком, отвечающим за обработку сигналов из сейсмического датчика цели и управления боевой частью.

Смотрите: ГСЧС еще раз напоминает: не приближайтесь к минам и боеприпасам. ФОТО

Блок электроники принимает сигналы о вибрации грунта под миной и сравнивает их с имеющимися в памяти сигнатурами. Если вибрации похожи на вызванные возможные шаги человека, а также имеют достаточную амплитуду, свидетельствующую о приближении, дается команда на износ боевой части, которая вылетает на высоту около 1-1,5 м и взрывается.

Мины ПОМ-3 "Медальон" производятся только в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ оставили в Ирпене много мин и растяжек, заминированы даже трупы. Местные жители прячутся в подвалах, - МВД

"Если увидите такую мину – ни в коем случае не подходите близко, не подпускайте других лиц и сообщите представителям Национальной полиции Украины или представителей других силовых структур Украины", - подчеркнули в Генштабе.





