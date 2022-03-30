Російські окупанти мінують територію України мінами ПОМ-3 "Медальйон", - Генштаб. ФОТОрепортаж

У Харківській та Сумській областях зафіксовано випадки використання новітніх російських протипіхотних мін із сейсмічним датчиком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

Міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.

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Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1-1,5 м і вибухає.

Міни ПОМ-3 "Медальйон" виробляються лише у Росії.

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"Якщо побачите таку міну – у жодному разі не підходьте близько, не підпускайте інших осіб та повідомте представників Національної поліції України або представників інших силових структур України", - наголосили у Генштабі.





