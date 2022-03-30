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Російські окупанти мінують територію України мінами ПОМ-3 "Медальйон", - Генштаб. ФОТОрепортаж

У Харківській та Сумській областях зафіксовано випадки використання новітніх російських протипіхотних мін із сейсмічним датчиком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

Міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.

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Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1-1,5 м і вибухає.

Міни ПОМ-3 "Медальйон" виробляються лише у Росії.

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"Якщо побачите таку міну – у жодному разі не підходьте близько, не підпускайте інших осіб та повідомте представників Національної поліції України або представників інших силових структур України", - наголосили у Генштабі.

Російські окупанти мінують територію України мінами ПОМ-3 Медальйон, - Генштаб 01
Російські окупанти мінують територію України мінами ПОМ-3 Медальйон, - Генштаб 02
Російські окупанти мінують територію України мінами ПОМ-3 Медальйон, - Генштаб 03

армія рф (17337) мінування (1218) росія (65122)


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Топ коментарі
+9
Посилати полонених розміновувати.Спробуйте тільки знову усіх обміняти.
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30.03.2022 19:34
+5
Не, ПОМ-2 это более старая мина, которая раскидывает усы-датчики, заденешь такой - подрыв. А ПОМ-3 новая мина с сейсмодатчиком. На противотанковую она даже по размерам не тянет! Есть противотанковые мины с сейсмодатчиками, которые выстреливают вверх боевую часть и атакуют бронетехнику сверху. Но они достаточно дорогие.
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30.03.2022 20:04
+2
Ни куя святого .
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30.03.2022 19:55
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Посилати полонених розміновувати.Спробуйте тільки знову усіх обміняти.
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30.03.2022 19:34 Відповісти
спробуйте тільки ще раз обміняти? а то шо ти зробиш?
диванний воїн
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30.03.2022 20:21 Відповісти
Це ті розхвалені міни, до яких навіть неможливо підійти?
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30.03.2022 19:37 Відповісти
Зачем к ним подходить? Можно расстрелять на расстоянии, они ж не в земле.
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30.03.2022 19:50 Відповісти
Взагалі то, це протитанкова кумулятивна міна з магнітним датчиком.
Проти піхотна версія ПОМ-2
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30.03.2022 19:45 Відповісти
fake?
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30.03.2022 19:50 Відповісти
Не, ПОМ-2 это более старая мина, которая раскидывает усы-датчики, заденешь такой - подрыв. А ПОМ-3 новая мина с сейсмодатчиком. На противотанковую она даже по размерам не тянет! Есть противотанковые мины с сейсмодатчиками, которые выстреливают вверх боевую часть и атакуют бронетехнику сверху. Но они достаточно дорогие.
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30.03.2022 20:04 Відповісти
Ни куя святого .
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30.03.2022 19:55 Відповісти
мрази советские!! где они там горе людям
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30.03.2022 21:08 Відповісти
 
 