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Новости Война
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Украинские защитники "зачистили" Малую Рогань от войск РФ, - Минобороны

війна

Вооруженные Силы Украины "зачистили" село Малая Рогань Харьковской области, которое на днях отбили от оккупанта.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные сейчас "зачистили" Малую Рогань, которую на днях отбили от оккупанта! Разрушены дома, разбиты дороги, заминированы "подарки", брошена вражеская техника, расстреляны гражданские машины - так выглядит село близ Харькова", - говорится в сообщении.

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Минобороны (9282) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+29
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30.03.2022 22:06
+12
Слава Украине!
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30.03.2022 22:04
+11
Зачистили малу Рогань від малої погані.
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30.03.2022 22:09
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Слава Украине!
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30.03.2022 22:04 Ответить
Героям слава!
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30.03.2022 22:05 Ответить
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30.03.2022 22:06 Ответить
яскравий взірець кацапоінтелекту))
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30.03.2022 22:10 Ответить
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31.03.2022 02:25 Ответить
Русня отходит, шо то задумали
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30.03.2022 22:08 Ответить
Задумали отримати ********
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30.03.2022 22:10 Ответить
це в них пабеда називається
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30.03.2022 22:18 Ответить
почему с Донбасса не уходят?
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30.03.2022 22:33 Ответить
блиндажей в населенке набетонировали. Мы же не будем по мирняку херачить, пока мирняк там живет, значит их устраивает. А посылать туда группы ССО нахер надо - жизнь бойца дороже жизней ватников. Когда уберутся кацапы, то разбегутся и местные обдроченцы. А пока и так работы хватает.
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30.03.2022 22:58 Ответить
Они мирняк на Донбассе мобилизируют уже 8 год. И в Херсоне, Мелитополе, бердянске будет тоже самое. Подождем когда уберутся кацапы? Как долго?
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31.03.2022 02:51 Ответить
По зубам получили так шо пакетов на всех не хватает.
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30.03.2022 22:17 Ответить
Ничего не задумали особо. Пропаганда РФ прикроет позор. Нечем воевать короче. Всё что было рабочего украинцы раздолбали. Если вы ещё не поняли, то я не знаю.
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30.03.2022 22:38 Ответить
Зачистили малу Рогань від малої погані.
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30.03.2022 22:09 Ответить
Від різної погані
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30.03.2022 22:16 Ответить
За Малую Рогань писали еще 5 дней назад шо отбили.
А шо там "зачистили'?
Там село, под Харьковом, км-7-8.
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31.03.2022 00:10 Ответить
когда ракеты кончатся что эти ****** будут делать? кататься в чернобаевку на шашлык?
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30.03.2022 22:14 Ответить
а что это случилось с асвабадителем?
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30.03.2022 22:27 Ответить
Їх "кров з носа" нагнули до 9 мая захопити всю Луганську і Донецьку області.
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30.03.2022 22:30 Ответить
Ну то хоч щось вже тому дебільному насєлєнію пред'явити, бо геть вже нічого не добилися з того, що планували, йолопи...
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30.03.2022 23:09 Ответить
что то приятное, он аж похорошел на правой фоте
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30.03.2022 22:30 Ответить
Як порадувати жінку на війні?!

https://www.youtube.com/watch?v=Su6JR4p03Us https://www.youtube.com/watch?v=Su6JR4p03Us

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30.03.2022 22:50 Ответить
очистили Малу Рогань від великої погані
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30.03.2022 22:52 Ответить
 
 