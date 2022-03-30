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Новини Війна
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Українські захисники "зачистили" Малу Рогань від військ РФ, - Міноборони

війна

Збройні Сили України "зачистили" село Мала Рогань на Харківщині, яке днями відбили від окупанта.

Про це повідомляє Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські військові наразі "зачистили" Малу Рогань, яку днями відбили від окупанта! Зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані "подарунки", кинута ворожа техніка, розстріляні цивільні машини - так виглядає село поблизу Харкова", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Міноборони (7300) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+29
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30.03.2022 22:06
+12
Слава Украине!
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30.03.2022 22:04
+11
Зачистили малу Рогань від малої погані.
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30.03.2022 22:09
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Слава Украине!
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30.03.2022 22:04 Відповісти
Героям слава!
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30.03.2022 22:05 Відповісти
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30.03.2022 22:06 Відповісти
яскравий взірець кацапоінтелекту))
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30.03.2022 22:10 Відповісти
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31.03.2022 02:25 Відповісти
Русня отходит, шо то задумали
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30.03.2022 22:08 Відповісти
Задумали отримати ********
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30.03.2022 22:10 Відповісти
це в них пабеда називається
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30.03.2022 22:18 Відповісти
почему с Донбасса не уходят?
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30.03.2022 22:33 Відповісти
блиндажей в населенке набетонировали. Мы же не будем по мирняку херачить, пока мирняк там живет, значит их устраивает. А посылать туда группы ССО нахер надо - жизнь бойца дороже жизней ватников. Когда уберутся кацапы, то разбегутся и местные обдроченцы. А пока и так работы хватает.
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30.03.2022 22:58 Відповісти
Они мирняк на Донбассе мобилизируют уже 8 год. И в Херсоне, Мелитополе, бердянске будет тоже самое. Подождем когда уберутся кацапы? Как долго?
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31.03.2022 02:51 Відповісти
По зубам получили так шо пакетов на всех не хватает.
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30.03.2022 22:17 Відповісти
Ничего не задумали особо. Пропаганда РФ прикроет позор. Нечем воевать короче. Всё что было рабочего украинцы раздолбали. Если вы ещё не поняли, то я не знаю.
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30.03.2022 22:38 Відповісти
Зачистили малу Рогань від малої погані.
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30.03.2022 22:09 Відповісти
Від різної погані
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30.03.2022 22:16 Відповісти
За Малую Рогань писали еще 5 дней назад шо отбили.
А шо там "зачистили'?
Там село, под Харьковом, км-7-8.
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31.03.2022 00:10 Відповісти
когда ракеты кончатся что эти ****** будут делать? кататься в чернобаевку на шашлык?
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30.03.2022 22:14 Відповісти
а что это случилось с асвабадителем?
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30.03.2022 22:27 Відповісти
Їх "кров з носа" нагнули до 9 мая захопити всю Луганську і Донецьку області.
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30.03.2022 22:30 Відповісти
Ну то хоч щось вже тому дебільному насєлєнію пред'явити, бо геть вже нічого не добилися з того, що планували, йолопи...
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30.03.2022 23:09 Відповісти
что то приятное, он аж похорошел на правой фоте
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30.03.2022 22:30 Відповісти
Як порадувати жінку на війні?!

https://www.youtube.com/watch?v=Su6JR4p03Us https://www.youtube.com/watch?v=Su6JR4p03Us

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30.03.2022 22:50 Відповісти
очистили Малу Рогань від великої погані
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30.03.2022 22:52 Відповісти
 
 