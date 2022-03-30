Українські захисники "зачистили" Малу Рогань від військ РФ, - Міноборони
Збройні Сили України "зачистили" село Мала Рогань на Харківщині, яке днями відбили від окупанта.
Про це повідомляє Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Українські військові наразі "зачистили" Малу Рогань, яку днями відбили від окупанта! Зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані "подарунки", кинута ворожа техніка, розстріляні цивільні машини - так виглядає село поблизу Харкова", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+29 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар30.03.2022 22:06
+12 Михаил Сомов #454446
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+11 Алексей Музыка #504619
показати весь коментар30.03.2022 22:09
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А шо там "зачистили'?
Там село, под Харьковом, км-7-8.
https://www.youtube.com/watch?v=Su6JR4p03Us https://www.youtube.com/watch?v=Su6JR4p03Us