Українські захисники "зачистили" Малу Рогань від військ РФ, - Міноборони

Збройні Сили України "зачистили" село Мала Рогань на Харківщині, яке днями відбили від окупанта.

Про це повідомляє Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські військові наразі "зачистили" Малу Рогань, яку днями відбили від окупанта! Зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані "подарунки", кинута ворожа техніка, розстріляні цивільні машини - так виглядає село поблизу Харкова", - йдеться в повідомленні.

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