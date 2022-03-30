Россию привлекут к ответственности за похищение гражданского населения, - Николенко

Российские оккупанты будут наказаны за похищение гражданского населения.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"С тех пор, как Россия вторглась в Украину, ее армия похитила по меньшей мере 11 мэров и 8 местных чиновников. Похищение гражданского населения является грубым нарушением международного права. Перечень преступлений, совершенных россией и ее чиновниками, постоянно расширяется. Все они будут привлечены к ответственности", - говорится. в уведомлении.

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