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Новости Война
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Россию привлекут к ответственности за похищение гражданского населения, - Николенко

викрадення

Российские оккупанты будут наказаны за похищение гражданского населения.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"С тех пор, как Россия вторглась в Украину, ее армия похитила по меньшей мере 11 мэров и 8 местных чиновников. Похищение гражданского населения является грубым нарушением международного права. Перечень преступлений, совершенных россией и ее чиновниками, постоянно расширяется. Все они будут привлечены к ответственности", - говорится. в уведомлении.

Также читайте: С начала войны оккупанты похитили 11 мэров городов и 8 других должностных лиц муниципалитетов, - Денисова

похищение (1684) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+5
А за вбивства?
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30.03.2022 22:16
+4
Как они уже ******* своим будущим временем! Сначала сделай, а потом доложи о результатах! Зебилы, ***.., *******!
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30.03.2022 22:19
+3
Це все лише балачки… притягнемо до відповідальності, покараємо… і т. д. Агов, шановні, схаменіться. Ви хоч у самі це вірите? Кацапстан давно вже плював на якісь міжнародні норми, правила, відповідальність. У них немає нічого святого, невже цього не видно. Ні рішення міжнародных судів, ніхто не зможе їх змусити відповідати за свої злодіяння. На жаль(
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30.03.2022 22:26
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А за вбивства?
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30.03.2022 22:16 Ответить
За МН-17 уже 8 лет привлекают.
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31.03.2022 00:02 Ответить
Це як перед розстрілом відшмагати розгами.
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30.03.2022 22:19 Ответить
Как они уже ******* своим будущим временем! Сначала сделай, а потом доложи о результатах! Зебилы, ***.., *******!
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30.03.2022 22:19 Ответить
***** може заїбошити тільки ручка передана Зеленським через Абрамовича внаслідок чого Абрамович втратить зір на 8 годин!!!
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30.03.2022 22:32 Ответить
Це все лише балачки… притягнемо до відповідальності, покараємо… і т. д. Агов, шановні, схаменіться. Ви хоч у самі це вірите? Кацапстан давно вже плював на якісь міжнародні норми, правила, відповідальність. У них немає нічого святого, невже цього не видно. Ні рішення міжнародных судів, ніхто не зможе їх змусити відповідати за свої злодіяння. На жаль(
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30.03.2022 22:26 Ответить
Та ну *****!!
***** ти фахівець!!!
А карати як збираєшся???

Відповідь: я непотріб, паразитуючий на утриманні УКРАЇНЦІВ, заявляю, що для мого утримання необхідно об'єднатись, для того щоб наказати окупантів, парадокс, - але " що знищують" - **** *** тих хто "викрадає"!!!
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30.03.2022 22:28 Ответить
А у росії немає цивільного населення. Усі якісь орки дикі, не цивілізовані
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30.03.2022 22:28 Ответить
Треба не забути тих, хто сприйяв викраденню цивільних і дітей, та притягнути їх до відповідальності також, я про міжнародний червоний хрест
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30.03.2022 22:40 Ответить
кто? *********!
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30.03.2022 23:04 Ответить
Росія викрадає людей при підтримці червоного хреста.
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30.03.2022 23:31 Ответить
Гражданских надо вывозить из городов которые атакует армия РФ (или угрожает атаковать). Когда уже дойдёт?
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30.03.2022 23:33 Ответить
 
 