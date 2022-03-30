Росію притягнуть до відповідальності за викрадення цивільного населення, - Ніколенко

Російських окупантів буде покарано за викрадення цивільного населення.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтоді як Росія вторглася в Україну, її армія викрала щонайменше 11 мерів та 8 місцевих посадовців. Викрадення цивільного населення є грубим порушенням міжнародного права. Перелік злочинів, вчинених росією та її чиновниками, постійно розширюється. Усі вони будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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