Росію притягнуть до відповідальності за викрадення цивільного населення, - Ніколенко
Російських окупантів буде покарано за викрадення цивільного населення.
Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відтоді як Росія вторглася в Україну, її армія викрала щонайменше 11 мерів та 8 місцевих посадовців. Викрадення цивільного населення є грубим порушенням міжнародного права. Перелік злочинів, вчинених росією та її чиновниками, постійно розширюється. Усі вони будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Дорогой Я
показати весь коментар30.03.2022 22:16
+4 V Vv #502451
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+3 Oleksandr Iver
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***** ти фахівець!!!
А карати як збираєшся???
Відповідь: я непотріб, паразитуючий на утриманні УКРАЇНЦІВ, заявляю, що для мого утримання необхідно об'єднатись, для того щоб наказати окупантів, парадокс, - але " що знищують" - **** *** тих хто "викрадає"!!!