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Новини Війна
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Росію притягнуть до відповідальності за викрадення цивільного населення, - Ніколенко

викрадення

Російських окупантів буде покарано за викрадення цивільного населення.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтоді як Росія вторглася в Україну, її армія викрала щонайменше 11 мерів та 8 місцевих посадовців. Викрадення цивільного населення є грубим порушенням міжнародного права. Перелік злочинів, вчинених росією та її чиновниками, постійно розширюється. Усі вони будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: З початку війни окупанти викрали 11 мерів міст та 8 інших посадових осіб муніципалітетів, - Денісова

Автор: 

викрадення (817) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+5
А за вбивства?
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30.03.2022 22:16
+4
Как они уже ******* своим будущим временем! Сначала сделай, а потом доложи о результатах! Зебилы, ***.., *******!
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30.03.2022 22:19
+3
Це все лише балачки… притягнемо до відповідальності, покараємо… і т. д. Агов, шановні, схаменіться. Ви хоч у самі це вірите? Кацапстан давно вже плював на якісь міжнародні норми, правила, відповідальність. У них немає нічого святого, невже цього не видно. Ні рішення міжнародных судів, ніхто не зможе їх змусити відповідати за свої злодіяння. На жаль(
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30.03.2022 22:26
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А за вбивства?
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30.03.2022 22:16 Відповісти
За МН-17 уже 8 лет привлекают.
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31.03.2022 00:02 Відповісти
Це як перед розстрілом відшмагати розгами.
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30.03.2022 22:19 Відповісти
Как они уже ******* своим будущим временем! Сначала сделай, а потом доложи о результатах! Зебилы, ***.., *******!
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30.03.2022 22:19 Відповісти
***** може заїбошити тільки ручка передана Зеленським через Абрамовича внаслідок чого Абрамович втратить зір на 8 годин!!!
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30.03.2022 22:32 Відповісти
Це все лише балачки… притягнемо до відповідальності, покараємо… і т. д. Агов, шановні, схаменіться. Ви хоч у самі це вірите? Кацапстан давно вже плював на якісь міжнародні норми, правила, відповідальність. У них немає нічого святого, невже цього не видно. Ні рішення міжнародных судів, ніхто не зможе їх змусити відповідати за свої злодіяння. На жаль(
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30.03.2022 22:26 Відповісти
Та ну *****!!
***** ти фахівець!!!
А карати як збираєшся???

Відповідь: я непотріб, паразитуючий на утриманні УКРАЇНЦІВ, заявляю, що для мого утримання необхідно об'єднатись, для того щоб наказати окупантів, парадокс, - але " що знищують" - **** *** тих хто "викрадає"!!!
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30.03.2022 22:28 Відповісти
А у росії немає цивільного населення. Усі якісь орки дикі, не цивілізовані
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30.03.2022 22:28 Відповісти
Треба не забути тих, хто сприйяв викраденню цивільних і дітей, та притягнути їх до відповідальності також, я про міжнародний червоний хрест
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30.03.2022 22:40 Відповісти
кто? *********!
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30.03.2022 23:04 Відповісти
Росія викрадає людей при підтримці червоного хреста.
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30.03.2022 23:31 Відповісти
Гражданских надо вывозить из городов которые атакует армия РФ (или угрожает атаковать). Когда уже дойдёт?
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30.03.2022 23:33 Відповісти
 
 