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Новости Агрессия России против Украины Война
28 014 27

Батальонно-тактическая группа российских оккупантов, сформированная в Южной Осетии, почти в полном составе отказалась воевать в Украине

рф,армія

По информации украинской разведки, продолжаются массовые отказы российских военнослужащих участвовать в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В сообщении отмечается: "Так, несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковые роты и минометная батарея), сформированные из состава 4-й военной базы ВС РФ (в/ч 66431, г.Цхинвал, Южная Осетия) и были задействованы на Донецком направлении, отказался от участия в военной агрессии против Украины.

29.03.2022 их организованно переместили в военный полигон "Кузьминский" (Ростовская обл.), где с ними провел беседу заместитель командующего 58 армией по военно-политической работе. Однако его призывы к продолжению выполнения поставленных задач успеха не имели.

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Также 29.03.2022 от участия в боевых действиях на территории Украины отказалось более половины личного состава одной из рот 18 мотострелковой дивизии (м.д. Гусев, Советск Калининградской области) 11 армейского корпуса Береговых войск Западного военного округа ВС РФ, передовые позиции которого находятся в районе г. Изюм Харьковской области Украины.

Руководство России пытается применять уголовное преследование к лицам, отказывающимся воевать против Украины, но в случае массовых отказов вынуждено ограничиваться дисциплинарными взысканиями. Причиной является страх перед возможной оглаской реальных настроений в войсках и бунтов в воинских частях.

Для показательного публичного наказания было принято решение привлечь к уголовной ответственности 12 бойцов краснодарской роты ОМОН "Пластун" Росгвардии, отказавшихся ехать в Украину. Рота состоит в большинстве своем из украинцев (кубанских казаков), что указывает также на возможный этнический принцип при выборе.

Автор: 

армия РФ (19026) Южная Осетия (175)


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Топ комментарии
+30
як би на зачистку окупованих сіл та міст, вони б поїхали
а ті перспективи що їм передали недобиті кадирівці, їх не влаштовує
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30.03.2022 23:38
+15
орки почуяли неладное, хотели пограбить и поубивать безнаказано, а их как мясо в бой на донбас, чтобы взять количеством, .... э нееее, так они не согласны, пошла откаточка, ... ничего сейчас срочников подтянут и вату наскребут по глубинному народу, сформируют сборные солянки и в бой за кремлевского петуха
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30.03.2022 23:41
+14
А че так? Тик тока с Vонючими Zасранцми на смотрелись?
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30.03.2022 23:39
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Правила форума Совет форумчан
як би на зачистку окупованих сіл та міст, вони б поїхали
а ті перспективи що їм передали недобиті кадирівці, їх не влаштовує
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30.03.2022 23:38 Ответить
А зачем они омон сюда засылают? Это же не логично, менты только по безоружным хипстерам специализируются...
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30.03.2022 23:39 Ответить
а зачем они студентов в днр мобилизовали и отправили...мяса другого нет
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30.03.2022 23:44 Ответить
Ну это лёгкий вопрос. Студенты в днр ***** никому не нужны, работы для них вообще нет, поэтому их в армию закидывают, чтобы был хоть какой-то толк
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30.03.2022 23:45 Ответить
так омон митинги протесты топтать тоже не помешает...освободит армию
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31.03.2022 04:38 Ответить
Логіка - це європейська лже-наука.
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30.03.2022 23:44 Ответить
Криза кадрів.
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30.03.2022 23:44 Ответить
зачищать города и села И ОМОН подойдет
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30.03.2022 23:50 Ответить
А откуда пехоту брать? В мирное время пехоту можно на пальцах пересчитать. Роль пехоты в основном выполняли десантники. Но их очень мало для такой глобальной операции. Потому нужны были те кто хотя бы с оружием умеет обращаться. Но это им не помогло.
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31.03.2022 00:11 Ответить
А че так? Тик тока с Vонючими Zасранцми на смотрелись?
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30.03.2022 23:39 Ответить
Та не може бути . Невже мацкалі перехотіли пабєдно помарадьорити "на Українє " ? А що ж таке сталося ?
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30.03.2022 23:40 Ответить
так посмотрели на кадыровцев и подумали - а нахрена нам это.
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30.03.2022 23:40 Ответить
Если взбунтуется полк, не говоря уже о бригаде или дивизии, то это может стать началом для цепной реакцией, затронувшей многие росвойска.
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30.03.2022 23:41 Ответить
не может, там впринципе такого быть не может, ... трусы и рабы
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30.03.2022 23:42 Ответить
орки почуяли неладное, хотели пограбить и поубивать безнаказано, а их как мясо в бой на донбас, чтобы взять количеством, .... э нееее, так они не согласны, пошла откаточка, ... ничего сейчас срочников подтянут и вату наскребут по глубинному народу, сформируют сборные солянки и в бой за кремлевского петуха
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30.03.2022 23:41 Ответить
Глубинный народ это другое. Они спецы по революшн и киллинг кинг. Ваивать не, наплявать.
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31.03.2022 00:21 Ответить
Не такої війни для себе вони хотіли.
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30.03.2022 23:44 Ответить
і скажи що дуцрні. подождіть трохи, і ідіть мародерити ростов і белгород. даю добро.
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30.03.2022 23:47 Ответить
Абасралісь на взльоті.
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30.03.2022 23:54 Ответить
Я не знаю, хто такі кафіри і знати не хочу!!!!
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31.03.2022 00:02 Ответить
Сємок в кишені на всіх вистачить
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31.03.2022 00:04 Ответить
Боремось за нашу священну і святу Україну
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31.03.2022 00:04 Ответить
Мусимо убивати воврогів, відуля б вони не з являлися. Після війни поговоримо про деталі
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31.03.2022 00:08 Ответить
Это не "проснувшаяся совесть"!
Это просто животный страх и нежелание здохнуть .
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31.03.2022 00:24 Ответить
До речі, а Кубань часом не наша україномовна, може потрібно її захистити від москалів та зробити референдум про приєднання її до України?
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31.03.2022 01:18 Ответить
На воинский учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом! (с) Шариков.
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31.03.2022 02:18 Ответить
Це не під Києвом дома грабувати...
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31.03.2022 02:23 Ответить
 
 