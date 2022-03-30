7 автобусов с россиянами приехало в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины Беларуси

Российских захватчикох, которые вероятно получили облучение в Чернобыльской зоне отчуждения на украинской территории, лечат в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский телеграмм-канал Белорусский Гаюн.

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"Гомель, приехали около 7 медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. По фотографии видно, что в машинах есть люди. Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат", - информирует издание.

Председатель ассоциации чернобыльских туроператоров Украины Ярослав Емельяненко считает, что российские оккупанты получили радиационное облучение, когда окопывали свои позиции в Чернобыльской зоне, в частности в радиоактивном Рыжем лесу:

"Накопались окопов в Рыжем лесу, суки? Теперь живите с этим остаток своей короткой жизни.

Есть правила обращения с этой территорией. Они обязательны для выполнения, потому что радиация – это физика, она работает без учета статусов или погон. При наличии минимального интеллекта у командования или солдат, можно было избежать этих последствий. Страна обезьян".

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Комментаторы под сообщением Емельяненко предположили, что захватчики очень углубились в землю, поэтому кроме поверхностного гамма-облучения, которое может быть относительно безвредным, получили также альфа- и бета-облучения.

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что российские захватчики готовят свои позиции в зоне отчуждения. Чернобыльскую АЭС они захватили в первый день наступления, 24 февраля.