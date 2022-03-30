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Новости Агрессия России против Украины Война
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7 автобусов с россиянами приехало в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины Беларуси

радіація

Российских захватчикох, которые вероятно получили облучение в Чернобыльской зоне отчуждения на украинской территории, лечат в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский телеграмм-канал Белорусский Гаюн.

Также читайте: Украине удалось потушить масштабные лесные пожары в Чернобыльской зоне, – советник главы МВД

"Гомель, приехали около 7 медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. По фотографии видно, что в машинах есть люди. Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат", - информирует издание.

Председатель ассоциации чернобыльских туроператоров Украины Ярослав Емельяненко считает, что российские оккупанты получили радиационное облучение, когда окопывали свои позиции в Чернобыльской зоне, в частности в радиоактивном Рыжем лесу:

"Накопались окопов в Рыжем лесу, суки? Теперь живите с этим остаток своей короткой жизни.

Есть правила обращения с этой территорией. Они обязательны для выполнения, потому что радиация – это физика, она работает без учета статусов или погон. При наличии минимального интеллекта у командования или солдат, можно было избежать этих последствий. Страна обезьян".

Также читайте: Россия имитирует воздушное сражение над Чернобылем для провокаций в СМИ, - ГАЗО

Комментаторы под сообщением Емельяненко предположили, что захватчики очень углубились в землю, поэтому кроме поверхностного гамма-облучения, которое может быть относительно безвредным, получили также альфа- и бета-облучения.

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что российские захватчики готовят свои позиции в зоне отчуждения. Чернобыльскую АЭС они захватили в первый день наступления, 24 февраля.

армия РФ (19026) Беларусь (7886) Зона отчуждения (280)


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Топ комментарии
+65
Провели радиоактивные учения в рыжем лесу.
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30.03.2022 21:00
+56
Премію Дарвіна пора перейменувати в премію кацапа
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30.03.2022 21:01
+52
-Тут небеспечно копати. -ЧТО? -Глубже говорю лопату загоняй ато пулей заденет...
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30.03.2022 21:03
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Правила форума Совет форумчан
Провели радиоактивные учения в рыжем лесу.
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30.03.2022 21:00 Ответить
ждем игру Сталкер 3 с сруzzкими зомби
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30.03.2022 21:57 Ответить
Хорошо бы... А шо, Сталк-2 вышел?
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30.03.2022 22:15 Ответить
могут запатентовать. До такого еще никто не додумался...
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31.03.2022 00:38 Ответить
Премію Дарвіна пора перейменувати в премію кацапа
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30.03.2022 21:01 Ответить
У іванів тепер буде по 2 голови
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30.03.2022 21:01 Ответить
Яйця залишили в рудому лісі...
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30.03.2022 21:07 Ответить
Тепер можна буде пити баяришнік в два горла . Діди за ето ваєвалі !
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30.03.2022 21:22 Ответить
И на пол шестого
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30.03.2022 21:30 Ответить
зато не треба вночі світло включати як посцяти припре.Будуть собою підсвічувати дорогу
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Черенко́вське випромі́нювання
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30.03.2022 21:55 Ответить
недостатньо заглибилися в землю...
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30.03.2022 21:01 Ответить
То було тренування, основне заглиблення буде через пару тижнів.
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30.03.2022 21:19 Ответить
Питання,навіщо,їх,вибивати. Огородити ,й нехай поховаються! Все за їх бажанням. Рудий ліс їх прийме
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30.03.2022 21:30 Ответить
Тільки бухло в центр того лісу скидати з вертольотів, щоб там більше орків збиралося...
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30.03.2022 22:27 Ответить
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30.03.2022 21:01 Ответить
Главное, чтобы на здоровье
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30.03.2022 21:02 Ответить
Людям,иуди неможна, а,вас це нестосується
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30.03.2022 21:34 Ответить
Теперь их будут звать светлячками.
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30.03.2022 21:03 Ответить
Ваша свєтлость, або ваше сіятєльство
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30.03.2022 21:12 Ответить
Зато на ліхтариках зекономлять!
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30.03.2022 21:29 Ответить
світлодіодами.
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30.03.2022 21:59 Ответить
і зета-опромінення всім руским від малого до великого.
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30.03.2022 21:03 Ответить
Неля Яблокова

Шкода, що привезли - нехай би додому поїхали та родичів пообнімали... Їх усіх наздожене радіація, по-любому. Не відразу а за роки стронцій своє візьме - ножки розкажуть, як Україну топтали. Знаю точно, сама звідти ...
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30.03.2022 22:17 Ответить
-Тут небеспечно копати. -ЧТО? -Глубже говорю лопату загоняй ато пулей заденет...
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30.03.2022 21:03 Ответить
Цапи хай щастить у рудому лісі,лізьте ще.
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30.03.2022 21:04 Ответить
Малацца, кацы..
Кастрация прошла успешно...
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30.03.2022 21:05 Ответить
зараз тухлі кацапи оголосять фізику екстремістом та заборонять в ерефії .
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30.03.2022 21:05 Ответить
Їх з Чорнобиля і вибивати не треба, будуть дохнуть як орки в пітєрскам мєтро. Просто потрібно щоб цю інформацію взнало якомога більше оркофродитів і трошки її прикрасити. А інші просто будуть боятися туди їхати.
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30.03.2022 21:05 Ответить
Краще цим СТАЛКЕРАМ сказати що там артефакти цінні, та най йдуть і копають )) Артефакти міняють на фублі в барі СТО РЕНГЕН ))
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30.03.2022 21:42 Ответить
Нехай завозять в окопи нову партію орків.
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30.03.2022 21:06 Ответить
Один раз під час навчань прогнали пару дивізій через місце, де підірвали атомну бомбу.
Судячи з усього, вирішили повторити!
Сподіваюсь, позиції в Рудому лісі не залишаються пустими і скоро приїде ще одна партія «ліквідаторів»!
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30.03.2022 21:06 Ответить
Там,вже крутиться карусель...
Є,ще один негатив: -зберігання *********** в місях з підвищеним фоном в рази знижує їх стабільність...!,Прискорюються процеси деструкції вв
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30.03.2022 21:26 Ответить
диды павтаряли!
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30.03.2022 22:51 Ответить
мало тогощо дененерати по сут1, тепер ще не стоять,на загадку про Укра1ну,довбн1 проклят1гор1ть у пекл1.
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30.03.2022 21:07 Ответить
лікувати будуть
прикладуванням портрета Фуйла до дупи
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30.03.2022 21:10 Ответить
до пісюна.
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30.03.2022 22:06 Ответить
Дебілів попереджували, щоб тікали звідти.
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30.03.2022 21:11 Ответить
тому й вони дебіли,що самі не розуміють та розумних не слухають.
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30.03.2022 21:58 Ответить
Чорнобиль найнебезпечніше місце на планеті Земля, тільки дибіл може там вести військові дії.
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30.03.2022 21:12 Ответить
я боюсь чтобы они взрывчатку не оставили на могильнике...
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31.03.2022 00:40 Ответить
Где-то сейчас с этих дебилов громко ржут сталкеры!! )
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30.03.2022 21:13 Ответить
Особенно Сталкер Мурлинап..
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30.03.2022 21:23 Ответить
Навіть Рудий ліс допомігає захистникам України!
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30.03.2022 21:14 Ответить
Дебилизм имеет свою цену…
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30.03.2022 21:16 Ответить
Могли вже просто засипати землею тих орків і привезти нових.
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30.03.2022 21:17 Ответить
в радиоактивный пепел!
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30.03.2022 21:18 Ответить
Коментатори під дописом Ємельяненка припустили, що загарбники дуже заглибилися в землю

Нужно готовиться к земле!
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30.03.2022 21:18 Ответить
Да, постепенно надо бы им привыкать...
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30.03.2022 21:33 Ответить
Чорнобаївка, Чорнобиль...
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30.03.2022 21:20 Ответить
Соупаденіє, не думау ))))))))
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30.03.2022 21:44 Ответить
Живіть, падлы, не довго, але плідно! Майте на увазі, що вам х.й стоятиме недовго, то встигайте насолодитися залишками статевого життя. Та хоч гвалтуйте своїх самок! Хочу побачити ваших двоголових байстрюків, схожих на ваш герб.
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30.03.2022 21:20 Ответить
"Сталкера" переграли орки.
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30.03.2022 21:22 Ответить
Удачной охоты, сталкер
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30.03.2022 21:23 Ответить
Вам *****, мрази! 🐷 Смерть русофашистам!
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30.03.2022 21:24 Ответить
Дебилы..Это вам, рашисты, на уроке физики не х**и пинать..
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30.03.2022 21:24 Ответить
Смотрю на пустой новострой, высотки в Киеве и у меня вопрос. Для кого это все понастроено в таком гигантском масштабе ???? Для освободителей ??? ***** ж обещал каждому орку по квартире. Совпадение. Не думаю.
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30.03.2022 21:24 Ответить
Тепер до радіоктивних кацапів можна звертатися з приставкою "ваше сіятєльство".
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30.03.2022 21:25 Ответить
Можна через саркофаг прогнати - економія зброї.
Хоча вони самі там бикують.
Там риба велика в водоймах...
Жалко що не грибний та не ягідний сезон...
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30.03.2022 21:27 Ответить
Пощастило бидлу, батарейок не треба. Ідеш собі і світишся. Потім повилазить шерсть, потім рак і ....
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30.03.2022 21:27 Ответить
как они теперь домой поедут? или уже не поедут...
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30.03.2022 21:30 Ответить
Накопалися окопів в Рудому лісі, суки? Тепер живіть із цим залишок свого короткого життя.

Є правила поводження з цією територією. Вони обов'язкові для виконання, бо радіація - це фізіка, вона працює без урахування статусів чи погонів. За наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів, можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп". Джерело:

ані додати ані прибрати хоч букву

ЛЮТО ПЛЮСУЮ
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30.03.2022 21:30 Ответить
Чорнобильсьеа земля Радо зустрічає Гостей! Їжте,*************
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30.03.2022 21:32 Ответить
Было у орков по одной лишней хромосоме, а теперь будет по две.
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30.03.2022 21:32 Ответить
Из перехваченных СБУ звонков русских военных домой - Дорогая, зайченок!- Да!- Мы теперь разбогатеем.- А че, ты аграбил праклятых нацистских хахлов? - Нет, я буду петь на сцене как Робертино Лоретти. У меня после жизни в окопах рыжего чернобыльского леса прорезался тонкий мальчишечьий голос. Правда, отсохли и отвалились яйца.
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30.03.2022 21:32 Ответить
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30.03.2022 21:45 Ответить
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30.03.2022 21:46 Ответить
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30.03.2022 21:47 Ответить
свинцеві труси не видали на навчання...
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30.03.2022 21:33 Ответить
"..поверхностного гамма-облучения .." - чему там распадаться выделяя гамма-излучение?

Возможно вся эта "радиоактивная пыль" - лишь прикрытие и ширма для большой кацапской лажи: пару боеголовок с тактическим ядерным оружием было уже выпущено по Украине , но они не взорвались (такое весьма вероятно)! Ищите, может найдете раньше них и будите иметь материал хотя бы для одной бомбы! Есть и другая возможная причина - они выгружают все ядерное топливо с захваченных АЭС, чтоб лишить Украину на будущее материала для быстрого обогащения до оружейного заряда.
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30.03.2022 21:35 Ответить
Учите матчасть, в зоне отчуждения можно ходить только с дозиметрами и нарвавшись на очаг излучения, находиться не более часа. В противном случае обучение гарантировано.
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30.03.2022 21:42 Ответить
я спрашивал про гамма-облучение, какой изотоп может быть серьезным его источником?
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30.03.2022 21:56 Ответить
Позвони в отдел АСУ контроля гамма-излучения на ЧАЭС. Они заявляли о превышении уровня.
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30.03.2022 22:29 Ответить
Любой изотоп может быть источником гамма-излучения. Даже тот, который является источником альфа- или бета- излучения. Слово "тормозное излучение слышал"? Так вот оно может быть от мягкого рентгеновского (тоже здоровья не добавляет) до мягкого гамма, в зависимости от первоначальной энергии распадающегося атома. Жесткое гамма-излучение так не получить, это только непосредственно при цепной ядерной или термоядерной реакции, или прилетает из космоса от всяких сверхновых.

Вообще граница между рентгеновским излучением и гамма-излучением проведена условно, просто на красивой цифре 100кэВ. А тормозное рентгеновское излучение возникает практически при любом ядерном распаде.

Как пример, возьмем широкораспространенный в Чернобыльской зоне стронций-90. Он практически полностью распадается по бета-распаду до иттрия-90. При этом на каждый распад выделяется 545кэВ энергии, которые уносятся одним электроном и одним фотоном. Распределение энергии при этом совершенно случайно. Но даже если вдруг получается фотон достаточно низкой энергии, к примеру меньше 100кэВ и получается квант света в рентгеновском диапазоне, остаток в 450кэВ энергии получит электрон (или бета-частица, в терминах дозиметров) Вот только электрон с 450кэВ энергии - это чрезвычайно мощная заряженная частица, и при попадании в плотное вещество он вызовет поток мощного тормозного гамма-излучения, постепенно отдавая эти 450кэВ энергии.
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30.03.2022 23:43 Ответить
Мрії збуваються:- захопитиЧААЕС й перетворитися на протоплазму.
Завітайте до нашої України
Wellcome to Ukraine
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30.03.2022 21:37 Ответить
Новость, которую можно читать вечно и она не надоест
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30.03.2022 21:39 Ответить
СТАЛКЕРИ мля.
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30.03.2022 21:39 Ответить
Бог всё видит, так что, смиритесь совсем этим, и ждите своего "светлого" конца.
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30.03.2022 21:42 Ответить
мабуть вже світяться від щастя, що нацистів перемогли))
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30.03.2022 21:43 Ответить
Я в лесу рьіжем окопьі рьіл
И за єто медаль получил
А на фига ж мне медаль нужна
От меня убежала жена.
От Хоя 17:30
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30.03.2022 21:46 Ответить
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30.03.2022 22:02 Ответить
Якщо деякий час потому якісь сталкери раптом стикнуться у рудому лісі з людиноподібною потворою зі свинячим рилом, собачим хвостом та цаповими копитами замість ніг, нехай знають - то свинособакус 👹кацападлус!
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30.03.2022 21:47 Ответить
Вони дибіли, "Рак" буде в 90% солдатів РФ.
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30.03.2022 21:54 Ответить
Машкі русскіє підуть на хор
Бо в дурних Ванькіа після чорнобиля буде на 5:30. Півшостої
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30.03.2022 22:01 Ответить
машкам їхні ваньки ***** , їм сіпіни допоможуть , зате їм ваньки українського секонду навезуть , вони там від нього кип"ятком дзюрять на радощах і своїм виродкам ноутбуків просять
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30.03.2022 22:38 Ответить
Завозьте наступних
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30.03.2022 22:15 Ответить
Але є і добра для кацапів новина: вам, курва, тепер ліхтарики будуть непотрібні. Бо в темряві ви самі собі ліхтарями будете.
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30.03.2022 22:31 Ответить
стали мудозвонами
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30.03.2022 22:33 Ответить
Ну что, кацапы, ученья - свет. В гамма-диапазоне.
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30.03.2022 22:34 Ответить
Цей центр японці проектували , а німці та поляки будували щоб допомогти у лікуванні жертв чорнобильської трагедії (( а тепер там цю мразоту розміщують і тиша з боку білорусів ; від сьогодні жодному слову білорусів про непричетність простих людей до злодійств їхньої верхівки не повірю ніколи !!!!!!!
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30.03.2022 22:35 Ответить
отлично, благодарим Небеса за оказанную им чест - увидели Черобыль, Монолиту поклонились и так далее. возить бы им долго-долго. аминь! всем людям добра, путерманам лютую смерть! аминь
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30.03.2022 22:46 Ответить
У россиян нет всё ещё ощущения, что пупен ненавидит их больше чем украинцев?....
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30.03.2022 22:48 Ответить
жаль нет баяна "яке прикре самогубство", как говорят каратели-биндеровцы та у пуй с ними - с таким облучение для рабства у карателей уже не годятся. бабы еще нарожают
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30.03.2022 22:48 Ответить
Да просто, нехрен шастать по Украине, сюда их никто не звал, нечего своими сраными лаптями, марать нашу землю. Бог ведь всё видит, и безнаказанно это вам не пройдёт, за всё приходится отвечать.
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30.03.2022 22:52 Ответить
Тепер уй обкам не потрібен буде ліхтарик щоб сходити посцяти.
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30.03.2022 23:53 Ответить
По суті опромінення вже не лікується.
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31.03.2022 01:11 Ответить
Через несколько лет мы увидим орков-мутантов, это будет смесь бурята с гамадрилом, жуткое зрелище 😮
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31.03.2022 17:29 Ответить
 
 