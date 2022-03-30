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7 автобусів з імовірно опроміненими в зоні ЧАЕС окупантами приїхало у центр радіаційної медицини Білорусі

радіація

Російських загарбників, які, ймовірно, отримали опромінення у Чорнобильські зоні відчуження на українській території, лікують в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруський Телеграм-канал Беларускі Гаюн.

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"Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів у Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини. З фотографії видно, що в машинах є люди. Зазначимо, що в цьому центрі на регулярній основі привозять російських солдат", - інформує видання.

Голова асоціації чорнобильських туроператорів України Ярослав Ємельяненко вважає, що російські окупанти зазнали радіаційного опромінення, коли окопували свої позиції у Чорнобильській зоні, зокрема в радіоактивному Рудому лісі:

"Накопалися окопів в Рудому лісі, суки? Тепер живіть із цим залишок свого короткого життя.

Є правила поводження з цією територією. Вони обов'язкові для виконання, бо радіація - це фізіка, вона працює без урахування статусів чи погонів. За наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів, можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп".

Читайте також: На ділянках зони відчуження, де зосереджено російську та білоруську техніку, у 5–15 разів підвищується фон, - голова "Енергоатому" Котін

Коментатори під дописом Ємельяненка припустили, що загарбники дуже заглибилися в землю, а тому окрім поверхневого гамма-опромінення, яке може бути відносно нешкідливим, отримали також внутніршнє альфа- і бета-опромінення.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що російьскі загарбники готують свої позиції у зоні відчудження. Чорнобильску АЕС вони захопили в перший день наступу, 24 лютого.

армія рф (17176) Білорусь (7922) зона відчуження (324)


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Топ коментарі
+65
Провели радиоактивные учения в рыжем лесу.
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30.03.2022 21:00
+56
Премію Дарвіна пора перейменувати в премію кацапа
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30.03.2022 21:01
+52
-Тут небеспечно копати. -ЧТО? -Глубже говорю лопату загоняй ато пулей заденет...
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30.03.2022 21:03
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Правила форума Рада форумчан
Провели радиоактивные учения в рыжем лесу.
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30.03.2022 21:00 Відповісти
ждем игру Сталкер 3 с сруzzкими зомби
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30.03.2022 21:57 Відповісти
Хорошо бы... А шо, Сталк-2 вышел?
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30.03.2022 22:15 Відповісти
могут запатентовать. До такого еще никто не додумался...
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31.03.2022 00:38 Відповісти
Премію Дарвіна пора перейменувати в премію кацапа
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30.03.2022 21:01 Відповісти
У іванів тепер буде по 2 голови
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30.03.2022 21:01 Відповісти
Яйця залишили в рудому лісі...
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30.03.2022 21:07 Відповісти
Тепер можна буде пити баяришнік в два горла . Діди за ето ваєвалі !
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30.03.2022 21:22 Відповісти
И на пол шестого
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30.03.2022 21:30 Відповісти
зато не треба вночі світло включати як посцяти припре.Будуть собою підсвічувати дорогу
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Черенко́вське випромі́нювання
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30.03.2022 21:55 Відповісти
недостатньо заглибилися в землю...
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30.03.2022 21:01 Відповісти
То було тренування, основне заглиблення буде через пару тижнів.
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30.03.2022 21:19 Відповісти
Питання,навіщо,їх,вибивати. Огородити ,й нехай поховаються! Все за їх бажанням. Рудий ліс їх прийме
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30.03.2022 21:30 Відповісти
Тільки бухло в центр того лісу скидати з вертольотів, щоб там більше орків збиралося...
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30.03.2022 22:27 Відповісти
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30.03.2022 21:01 Відповісти
Главное, чтобы на здоровье
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30.03.2022 21:02 Відповісти
Людям,иуди неможна, а,вас це нестосується
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30.03.2022 21:34 Відповісти
Теперь их будут звать светлячками.
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30.03.2022 21:03 Відповісти
Ваша свєтлость, або ваше сіятєльство
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30.03.2022 21:12 Відповісти
Зато на ліхтариках зекономлять!
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30.03.2022 21:29 Відповісти
світлодіодами.
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30.03.2022 21:59 Відповісти
і зета-опромінення всім руским від малого до великого.
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30.03.2022 21:03 Відповісти
Неля Яблокова

Шкода, що привезли - нехай би додому поїхали та родичів пообнімали... Їх усіх наздожене радіація, по-любому. Не відразу а за роки стронцій своє візьме - ножки розкажуть, як Україну топтали. Знаю точно, сама звідти ...
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30.03.2022 22:17 Відповісти
-Тут небеспечно копати. -ЧТО? -Глубже говорю лопату загоняй ато пулей заденет...
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30.03.2022 21:03 Відповісти
Цапи хай щастить у рудому лісі,лізьте ще.
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30.03.2022 21:04 Відповісти
Малацца, кацы..
Кастрация прошла успешно...
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30.03.2022 21:05 Відповісти
зараз тухлі кацапи оголосять фізику екстремістом та заборонять в ерефії .
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30.03.2022 21:05 Відповісти
Їх з Чорнобиля і вибивати не треба, будуть дохнуть як орки в пітєрскам мєтро. Просто потрібно щоб цю інформацію взнало якомога більше оркофродитів і трошки її прикрасити. А інші просто будуть боятися туди їхати.
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30.03.2022 21:05 Відповісти
Краще цим СТАЛКЕРАМ сказати що там артефакти цінні, та най йдуть і копають )) Артефакти міняють на фублі в барі СТО РЕНГЕН ))
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30.03.2022 21:42 Відповісти
Нехай завозять в окопи нову партію орків.
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30.03.2022 21:06 Відповісти
Один раз під час навчань прогнали пару дивізій через місце, де підірвали атомну бомбу.
Судячи з усього, вирішили повторити!
Сподіваюсь, позиції в Рудому лісі не залишаються пустими і скоро приїде ще одна партія «ліквідаторів»!
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30.03.2022 21:06 Відповісти
Там,вже крутиться карусель...
Є,ще один негатив: -зберігання *********** в місях з підвищеним фоном в рази знижує їх стабільність...!,Прискорюються процеси деструкції вв
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30.03.2022 21:26 Відповісти
диды павтаряли!
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30.03.2022 22:51 Відповісти
мало тогощо дененерати по сут1, тепер ще не стоять,на загадку про Укра1ну,довбн1 проклят1гор1ть у пекл1.
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30.03.2022 21:07 Відповісти
лікувати будуть
прикладуванням портрета Фуйла до дупи
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30.03.2022 21:10 Відповісти
до пісюна.
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30.03.2022 22:06 Відповісти
Дебілів попереджували, щоб тікали звідти.
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30.03.2022 21:11 Відповісти
тому й вони дебіли,що самі не розуміють та розумних не слухають.
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30.03.2022 21:58 Відповісти
Чорнобиль найнебезпечніше місце на планеті Земля, тільки дибіл може там вести військові дії.
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30.03.2022 21:12 Відповісти
я боюсь чтобы они взрывчатку не оставили на могильнике...
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31.03.2022 00:40 Відповісти
Где-то сейчас с этих дебилов громко ржут сталкеры!! )
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30.03.2022 21:13 Відповісти
Особенно Сталкер Мурлинап..
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30.03.2022 21:23 Відповісти
Навіть Рудий ліс допомігає захистникам України!
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30.03.2022 21:14 Відповісти
Дебилизм имеет свою цену…
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30.03.2022 21:16 Відповісти
Могли вже просто засипати землею тих орків і привезти нових.
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30.03.2022 21:17 Відповісти
в радиоактивный пепел!
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30.03.2022 21:18 Відповісти
Коментатори під дописом Ємельяненка припустили, що загарбники дуже заглибилися в землю

Нужно готовиться к земле!
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30.03.2022 21:18 Відповісти
Да, постепенно надо бы им привыкать...
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30.03.2022 21:33 Відповісти
Чорнобаївка, Чорнобиль...
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30.03.2022 21:20 Відповісти
Соупаденіє, не думау ))))))))
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30.03.2022 21:44 Відповісти
Живіть, падлы, не довго, але плідно! Майте на увазі, що вам х.й стоятиме недовго, то встигайте насолодитися залишками статевого життя. Та хоч гвалтуйте своїх самок! Хочу побачити ваших двоголових байстрюків, схожих на ваш герб.
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30.03.2022 21:20 Відповісти
"Сталкера" переграли орки.
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30.03.2022 21:22 Відповісти
Удачной охоты, сталкер
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30.03.2022 21:23 Відповісти
Вам *****, мрази! 🐷 Смерть русофашистам!
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30.03.2022 21:24 Відповісти
Дебилы..Это вам, рашисты, на уроке физики не х**и пинать..
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30.03.2022 21:24 Відповісти
Смотрю на пустой новострой, высотки в Киеве и у меня вопрос. Для кого это все понастроено в таком гигантском масштабе ???? Для освободителей ??? ***** ж обещал каждому орку по квартире. Совпадение. Не думаю.
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30.03.2022 21:24 Відповісти
Тепер до радіоктивних кацапів можна звертатися з приставкою "ваше сіятєльство".
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30.03.2022 21:25 Відповісти
Можна через саркофаг прогнати - економія зброї.
Хоча вони самі там бикують.
Там риба велика в водоймах...
Жалко що не грибний та не ягідний сезон...
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30.03.2022 21:27 Відповісти
Пощастило бидлу, батарейок не треба. Ідеш собі і світишся. Потім повилазить шерсть, потім рак і ....
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30.03.2022 21:27 Відповісти
как они теперь домой поедут? или уже не поедут...
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30.03.2022 21:30 Відповісти
Накопалися окопів в Рудому лісі, суки? Тепер живіть із цим залишок свого короткого життя.

Є правила поводження з цією територією. Вони обов'язкові для виконання, бо радіація - це фізіка, вона працює без урахування статусів чи погонів. За наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів, можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп". Джерело:

ані додати ані прибрати хоч букву

ЛЮТО ПЛЮСУЮ
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30.03.2022 21:30 Відповісти
Чорнобильсьеа земля Радо зустрічає Гостей! Їжте,*************
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30.03.2022 21:32 Відповісти
Было у орков по одной лишней хромосоме, а теперь будет по две.
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30.03.2022 21:32 Відповісти
Из перехваченных СБУ звонков русских военных домой - Дорогая, зайченок!- Да!- Мы теперь разбогатеем.- А че, ты аграбил праклятых нацистских хахлов? - Нет, я буду петь на сцене как Робертино Лоретти. У меня после жизни в окопах рыжего чернобыльского леса прорезался тонкий мальчишечьий голос. Правда, отсохли и отвалились яйца.
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30.03.2022 21:32 Відповісти
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30.03.2022 21:45 Відповісти
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30.03.2022 21:46 Відповісти
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30.03.2022 21:47 Відповісти
свинцеві труси не видали на навчання...
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30.03.2022 21:33 Відповісти
"..поверхностного гамма-облучения .." - чему там распадаться выделяя гамма-излучение?

Возможно вся эта "радиоактивная пыль" - лишь прикрытие и ширма для большой кацапской лажи: пару боеголовок с тактическим ядерным оружием было уже выпущено по Украине , но они не взорвались (такое весьма вероятно)! Ищите, может найдете раньше них и будите иметь материал хотя бы для одной бомбы! Есть и другая возможная причина - они выгружают все ядерное топливо с захваченных АЭС, чтоб лишить Украину на будущее материала для быстрого обогащения до оружейного заряда.
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30.03.2022 21:35 Відповісти
Учите матчасть, в зоне отчуждения можно ходить только с дозиметрами и нарвавшись на очаг излучения, находиться не более часа. В противном случае обучение гарантировано.
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30.03.2022 21:42 Відповісти
я спрашивал про гамма-облучение, какой изотоп может быть серьезным его источником?
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30.03.2022 21:56 Відповісти
Позвони в отдел АСУ контроля гамма-излучения на ЧАЭС. Они заявляли о превышении уровня.
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30.03.2022 22:29 Відповісти
Любой изотоп может быть источником гамма-излучения. Даже тот, который является источником альфа- или бета- излучения. Слово "тормозное излучение слышал"? Так вот оно может быть от мягкого рентгеновского (тоже здоровья не добавляет) до мягкого гамма, в зависимости от первоначальной энергии распадающегося атома. Жесткое гамма-излучение так не получить, это только непосредственно при цепной ядерной или термоядерной реакции, или прилетает из космоса от всяких сверхновых.

Вообще граница между рентгеновским излучением и гамма-излучением проведена условно, просто на красивой цифре 100кэВ. А тормозное рентгеновское излучение возникает практически при любом ядерном распаде.

Как пример, возьмем широкораспространенный в Чернобыльской зоне стронций-90. Он практически полностью распадается по бета-распаду до иттрия-90. При этом на каждый распад выделяется 545кэВ энергии, которые уносятся одним электроном и одним фотоном. Распределение энергии при этом совершенно случайно. Но даже если вдруг получается фотон достаточно низкой энергии, к примеру меньше 100кэВ и получается квант света в рентгеновском диапазоне, остаток в 450кэВ энергии получит электрон (или бета-частица, в терминах дозиметров) Вот только электрон с 450кэВ энергии - это чрезвычайно мощная заряженная частица, и при попадании в плотное вещество он вызовет поток мощного тормозного гамма-излучения, постепенно отдавая эти 450кэВ энергии.
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30.03.2022 23:43 Відповісти
Мрії збуваються:- захопитиЧААЕС й перетворитися на протоплазму.
Завітайте до нашої України
Wellcome to Ukraine
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30.03.2022 21:37 Відповісти
Новость, которую можно читать вечно и она не надоест
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30.03.2022 21:39 Відповісти
СТАЛКЕРИ мля.
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30.03.2022 21:39 Відповісти
Бог всё видит, так что, смиритесь совсем этим, и ждите своего "светлого" конца.
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30.03.2022 21:42 Відповісти
мабуть вже світяться від щастя, що нацистів перемогли))
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30.03.2022 21:43 Відповісти
Я в лесу рьіжем окопьі рьіл
И за єто медаль получил
А на фига ж мне медаль нужна
От меня убежала жена.
От Хоя 17:30
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30.03.2022 21:46 Відповісти
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30.03.2022 22:02 Відповісти
Якщо деякий час потому якісь сталкери раптом стикнуться у рудому лісі з людиноподібною потворою зі свинячим рилом, собачим хвостом та цаповими копитами замість ніг, нехай знають - то свинособакус 👹кацападлус!
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30.03.2022 21:47 Відповісти
Вони дибіли, "Рак" буде в 90% солдатів РФ.
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30.03.2022 21:54 Відповісти
Машкі русскіє підуть на хор
Бо в дурних Ванькіа після чорнобиля буде на 5:30. Півшостої
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30.03.2022 22:01 Відповісти
машкам їхні ваньки ***** , їм сіпіни допоможуть , зате їм ваньки українського секонду навезуть , вони там від нього кип"ятком дзюрять на радощах і своїм виродкам ноутбуків просять
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30.03.2022 22:38 Відповісти
Завозьте наступних
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30.03.2022 22:15 Відповісти
Але є і добра для кацапів новина: вам, курва, тепер ліхтарики будуть непотрібні. Бо в темряві ви самі собі ліхтарями будете.
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30.03.2022 22:31 Відповісти
стали мудозвонами
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30.03.2022 22:33 Відповісти
Ну что, кацапы, ученья - свет. В гамма-диапазоне.
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30.03.2022 22:34 Відповісти
Цей центр японці проектували , а німці та поляки будували щоб допомогти у лікуванні жертв чорнобильської трагедії (( а тепер там цю мразоту розміщують і тиша з боку білорусів ; від сьогодні жодному слову білорусів про непричетність простих людей до злодійств їхньої верхівки не повірю ніколи !!!!!!!
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30.03.2022 22:35 Відповісти
отлично, благодарим Небеса за оказанную им чест - увидели Черобыль, Монолиту поклонились и так далее. возить бы им долго-долго. аминь! всем людям добра, путерманам лютую смерть! аминь
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30.03.2022 22:46 Відповісти
У россиян нет всё ещё ощущения, что пупен ненавидит их больше чем украинцев?....
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30.03.2022 22:48 Відповісти
жаль нет баяна "яке прикре самогубство", как говорят каратели-биндеровцы та у пуй с ними - с таким облучение для рабства у карателей уже не годятся. бабы еще нарожают
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30.03.2022 22:48 Відповісти
Да просто, нехрен шастать по Украине, сюда их никто не звал, нечего своими сраными лаптями, марать нашу землю. Бог ведь всё видит, и безнаказанно это вам не пройдёт, за всё приходится отвечать.
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30.03.2022 22:52 Відповісти
Тепер уй обкам не потрібен буде ліхтарик щоб сходити посцяти.
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30.03.2022 23:53 Відповісти
По суті опромінення вже не лікується.
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31.03.2022 01:11 Відповісти
Через несколько лет мы увидим орков-мутантов, это будет смесь бурята с гамадрилом, жуткое зрелище 😮
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31.03.2022 17:29 Відповісти
 
 