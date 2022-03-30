7 автобусів з імовірно опроміненими в зоні ЧАЕС окупантами приїхало у центр радіаційної медицини Білорусі

Російських загарбників, які, ймовірно, отримали опромінення у Чорнобильські зоні відчуження на українській території, лікують в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруський Телеграм-канал Беларускі Гаюн.

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"Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів у Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини. З фотографії видно, що в машинах є люди. Зазначимо, що в цьому центрі на регулярній основі привозять російських солдат", - інформує видання.

Голова асоціації чорнобильських туроператорів України Ярослав Ємельяненко вважає, що російські окупанти зазнали радіаційного опромінення, коли окопували свої позиції у Чорнобильській зоні, зокрема в радіоактивному Рудому лісі:

"Накопалися окопів в Рудому лісі, суки? Тепер живіть із цим залишок свого короткого життя.

Є правила поводження з цією територією. Вони обов'язкові для виконання, бо радіація - це фізіка, вона працює без урахування статусів чи погонів. За наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів, можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп".

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Коментатори під дописом Ємельяненка припустили, що загарбники дуже заглибилися в землю, а тому окрім поверхневого гамма-опромінення, яке може бути відносно нешкідливим, отримали також внутніршнє альфа- і бета-опромінення.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що російьскі загарбники готують свої позиції у зоні відчудження. Чорнобильску АЕС вони захопили в перший день наступу, 24 лютого.