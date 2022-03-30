7 автобусів з імовірно опроміненими в зоні ЧАЕС окупантами приїхало у центр радіаційної медицини Білорусі
Російських загарбників, які, ймовірно, отримали опромінення у Чорнобильські зоні відчуження на українській території, лікують в Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруський Телеграм-канал Беларускі Гаюн.
"Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів у Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини. З фотографії видно, що в машинах є люди. Зазначимо, що в цьому центрі на регулярній основі привозять російських солдат", - інформує видання.
Голова асоціації чорнобильських туроператорів України Ярослав Ємельяненко вважає, що російські окупанти зазнали радіаційного опромінення, коли окопували свої позиції у Чорнобильській зоні, зокрема в радіоактивному Рудому лісі:
"Накопалися окопів в Рудому лісі, суки? Тепер живіть із цим залишок свого короткого життя.
Є правила поводження з цією територією. Вони обов'язкові для виконання, бо радіація - це фізіка, вона працює без урахування статусів чи погонів. За наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів, можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп".
Коментатори під дописом Ємельяненка припустили, що загарбники дуже заглибилися в землю, а тому окрім поверхневого гамма-опромінення, яке може бути відносно нешкідливим, отримали також внутніршнє альфа- і бета-опромінення.
Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що російьскі загарбники готують свої позиції у зоні відчудження. Чорнобильску АЕС вони захопили в перший день наступу, 24 лютого.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Черенко́вське випромі́нювання
Шкода, що привезли - нехай би додому поїхали та родичів пообнімали... Їх усіх наздожене радіація, по-любому. Не відразу а за роки стронцій своє візьме - ножки розкажуть, як Україну топтали. Знаю точно, сама звідти ...
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Судячи з усього, вирішили повторити!
Сподіваюсь, позиції в Рудому лісі не залишаються пустими і скоро приїде ще одна партія «ліквідаторів»!
Є,ще один негатив: -зберігання *********** в місях з підвищеним фоном в рази знижує їх стабільність...!,Прискорюються процеси деструкції вв
прикладуванням портрета Фуйла до дупи
Нужно готовиться к земле!
Хоча вони самі там бикують.
Там риба велика в водоймах...
Жалко що не грибний та не ягідний сезон...
Є правила поводження з цією територією. Вони обов'язкові для виконання, бо радіація - це фізіка, вона працює без урахування статусів чи погонів. За наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів, можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп". Джерело:
ані додати ані прибрати хоч букву
ЛЮТО ПЛЮСУЮ
Возможно вся эта "радиоактивная пыль" - лишь прикрытие и ширма для большой кацапской лажи: пару боеголовок с тактическим ядерным оружием было уже выпущено по Украине , но они не взорвались (такое весьма вероятно)! Ищите, может найдете раньше них и будите иметь материал хотя бы для одной бомбы! Есть и другая возможная причина - они выгружают все ядерное топливо с захваченных АЭС, чтоб лишить Украину на будущее материала для быстрого обогащения до оружейного заряда.
Вообще граница между рентгеновским излучением и гамма-излучением проведена условно, просто на красивой цифре 100кэВ. А тормозное рентгеновское излучение возникает практически при любом ядерном распаде.
Как пример, возьмем широкораспространенный в Чернобыльской зоне стронций-90. Он практически полностью распадается по бета-распаду до иттрия-90. При этом на каждый распад выделяется 545кэВ энергии, которые уносятся одним электроном и одним фотоном. Распределение энергии при этом совершенно случайно. Но даже если вдруг получается фотон достаточно низкой энергии, к примеру меньше 100кэВ и получается квант света в рентгеновском диапазоне, остаток в 450кэВ энергии получит электрон (или бета-частица, в терминах дозиметров) Вот только электрон с 450кэВ энергии - это чрезвычайно мощная заряженная частица, и при попадании в плотное вещество он вызовет поток мощного тормозного гамма-излучения, постепенно отдавая эти 450кэВ энергии.
Завітайте до нашої України
Wellcome to Ukraine
И за єто медаль получил
А на фига ж мне медаль нужна
От меня убежала жена.
От Хоя 17:30
Бо в дурних Ванькіа після чорнобиля буде на 5:30. Півшостої