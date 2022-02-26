Россия имитирует воздушное сражение над Чернобылем для провокаций в СМИ, - ГАЗО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ устроили имитацию воздушного боя над Чернобыльской зоной, чтобы обвинить в этом украинцев. Таким образом, они готовят ряд фейковых новостей для мировых СМИ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
"Прямо сейчас над Чернобыльской зоной идет имитация воздушного боя. У нас есть информация о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами. В Чернобыле нет наших войск. Государство Украина не ведет боевых действий в Чернобыле", - говорится в заявлении.
Там также сообщили, что радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчика.
"Работники предприятий зоны отчуждения до последнего оставались на объектах, ответственно выполняя свои функции обеспечения безопасности, физической защиты, несмотря на обстоятельства", - отмечается в сообщении.
В настоящее время состояние части работников, объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилищ радиоактивных отходов неизвестно.
Напомним, ранее стало известно, что Украина потеряла контроль над Чернобылем.
Также РБК-Украина писала о том, что украинские власти проинформировали МАГАТЭ о захвате Чернобыля.
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▫️Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага
▫️Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются нашей армией. Кафиры хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих муртадов, как в Донецке. Мы сломали их замысел. Они не получили никакого преимущества над нами
▫️Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома - это остаточный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие
▫️Народ Украины уже заслужил и имеет право обрести членство в Евросоюзе. Это будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны.
▫️Имеем почти полную поддержку стран ЕС по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение
▫️Каждому украинцу нужно помнить одно. Если можете останавливать и уничтожать кафиров - делайте это
▫️Все, кто может вернуться в Украину - возвращайтесь, чтобы защитить Украину. А потом у нас будет много работы, чтобы отстроить ее
▫️Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост
▫️К россиянам: Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся в живых
▫️Наши военные, нацгвардейцы, нацпол, тероборона, пограничники, спецслужбы, граждане - держитесь! Мы - победители
Завоеватели *****.
-Российские войска бомбят Киев,Харьков,Одессу,Херсон,Суммы,Винницу -все крупные города,применяют касетные бомбы по городской инфракструктуре.Применяют десант по Василькову,Гостомеле,Коблево.Путин зарвался.Или вы с ним заодно ?
собаки бездомные доедали их
они "вне политики" многие
и вообще не в курсе что происходит
через год спросишь их, даже тогда скажут ничего такого не было
Об этом он сказал в эфире телеканала Рада 26 февраля. "От моих друзей в РФ...известные докторы наук. Они получили информацию, мне переслали, что Путин в бешенстве, он не ожидал, что приведет к таким материальным потерям...Ежедневные потери от войны в Украине составляют 20 млрд долларов. Даже из золотовалютные резервы в 600 млрд долларов очень быстро закончатся", - сказал Вениславский.
Если такие траты продолжатся, то всего за 30 дней войны РФ потратит все свои золотовалютные резервы. Также стоит отметить, что речь идет не только о потерях из-за разбитой техники, военных расходов, но и о масштабном санкционном ударе.
если еще китайцы все заблочат чтобы себе проблем не создавать
то вообще ужас что у них будет
хотя главное что падают снаряды на города
те могут хоть ягель годами жрать
чтобы не злить фюрера как положено планы нарисовали
8 лет лить в уши про "майдан и биндеровцев"
вообще кукухой поехали
совсем с головой перестали дружить
плюс может думали как с крымом будет
"серьезные санкции"...
ну или как в грузии в 2008м
тогда рашисты вообще почти ничего не потеряли
а грузины потеряли треть территории
и бумажку под названием "план урегулирования"
с подписями французов и еще кого то
его даже никто не собирался в раше исполнять
а европа даже не пыталась их заставить его выполнить
никаких санкций за невыполнение, ничего
просто забыли
просто кинули грузию
может сейчас будет шанс вернуть территории
когда по всей рашке будут остатки собирать
еще бы там исполнитель желаний поискали
внутри саркафага
тут надо сессию магатэ созывать
чтобы взяли под контроль объект
(да знаю, оон бесполезная организация
ну хоть формально это задача магатэ)