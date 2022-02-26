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Россия имитирует воздушное сражение над Чернобылем для провокаций в СМИ, - ГАЗО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия имитирует воздушное сражение над Чернобылем для провокаций в СМИ, - ГАЗО

Войска РФ устроили имитацию воздушного боя над Чернобыльской зоной, чтобы обвинить в этом украинцев. Таким образом, они готовят ряд фейковых новостей для мировых СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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"Прямо сейчас над Чернобыльской зоной идет имитация воздушного боя. У нас есть информация о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами. В Чернобыле нет наших войск. Государство Украина не ведет боевых действий в Чернобыле", - говорится в заявлении.

Там также сообщили, что радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчика.

"Работники предприятий зоны отчуждения до последнего оставались на объектах, ответственно выполняя свои функции обеспечения безопасности, физической защиты, несмотря на обстоятельства", - отмечается в сообщении.

В настоящее время состояние части работников, объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилищ радиоактивных отходов неизвестно.

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Напомним, ранее стало известно, что Украина потеряла контроль над Чернобылем.

Также РБК-Украина писала о том, что украинские власти проинформировали МАГАТЭ о захвате Чернобыля.
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Топ комментарии
+13
Украина просит МАГАТЕ наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов. https://t.me/charter97_org/63546
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26.02.2022 12:49
+11
якщо світ вже зараз не допоможе нам зупинити *****,воно може довести цілий світ до бід
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26.02.2022 12:47
+10
доречі друзі,хтось вкурсі говорять пітуШарій почав перевзуватись в повітрі,мабуть знає що Европа скоро віддсть нам його на розправу
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26.02.2022 12:50
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якщо світ вже зараз не допоможе нам зупинити *****,воно може довести цілий світ до бід
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26.02.2022 12:47 Ответить
100 %....***** непередбачуване. Та ***...
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26.02.2022 12:50 Ответить
Невідкладно повинно зайти НАТО - хай порушують усі договори, як це робить хутін - зараз можна. Світ на грані катастрофи.
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26.02.2022 12:52 Ответить
Певно потрібно рішення магате
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26.02.2022 12:56 Ответить
Нема часу. Кожен день на вагу золота.
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26.02.2022 12:58 Ответить
Но это уже не вина Украины
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26.02.2022 13:32 Ответить
Розорюють грунт щоб підняти рад. фон
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26.02.2022 13:36 Ответить
Відступати нікуди. Позаду Европа. Тому буде шалена битва за Київ.
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26.02.2022 12:47 Ответить
Імітуйте - можете навіть трохи позбивати один одного )))
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26.02.2022 12:48 Ответить
Їх хтось зараз буде слухати?
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26.02.2022 12:48 Ответить
Дело в том, что если что-то и случится там, всё равно обвинят россию. Как первопричину.
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26.02.2022 12:49 Ответить
Украина просит МАГАТЕ наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов. https://t.me/charter97_org/63546
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26.02.2022 12:49 Ответить
а смысл,кацапам уже никто не верит,тут имитуй не имитуй все равно получишь куй )
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26.02.2022 12:50 Ответить
Київський привід зараз теж долучиться до зйомок, чекайте
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26.02.2022 12:50 Ответить
доречі друзі,хтось вкурсі говорять пітуШарій почав перевзуватись в повітрі,мабуть знає що Европа скоро віддсть нам його на розправу
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26.02.2022 12:50 Ответить
Давно пора
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26.02.2022 12:51 Ответить
я на стрімі його дав діз і поскаржився на тероризм
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26.02.2022 13:25 Ответить
а кто это?
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26.02.2022 17:41 Ответить
Дайте им в жопы по ракете, для достоверности.
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26.02.2022 12:50 Ответить
⚡️Обращение Зеленского. Главное

▫️Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага

▫️Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются нашей армией. Кафиры хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих муртадов, как в Донецке. Мы сломали их замысел. Они не получили никакого преимущества над нами

▫️Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома - это остаточный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие

▫️Народ Украины уже заслужил и имеет право обрести членство в Евросоюзе. Это будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны.

▫️Имеем почти полную поддержку стран ЕС по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение

▫️Каждому украинцу нужно помнить одно. Если можете останавливать и уничтожать кафиров - делайте это

▫️Все, кто может вернуться в Украину - возвращайтесь, чтобы защитить Украину. А потом у нас будет много работы, чтобы отстроить ее

▫️Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост

▫️К россиянам: Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся в живых

▫️Наши военные, нацгвардейцы, нацпол, тероборона, пограничники, спецслужбы, граждане - держитесь! Мы - победители
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26.02.2022 12:51 Ответить
боже вот остался еще этот трындец..., неужели у этого плешивого извращенца хватит фантазии шантажировать этим весь мир..., господи боже, дай ему умереть быстро и спокойно...
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26.02.2022 12:54 Ответить
Доімітуються поки не прилетить "Привид Києва".
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26.02.2022 12:56 Ответить
Россияне заберите свой 200 груз с Украины в количестве 3500 тел.]
Завоеватели *****.
-Российские войска бомбят Киев,Харьков,Одессу,Херсон,Суммы,Винницу -все крупные города,применяют касетные бомбы по городской инфракструктуре.Применяют десант по Василькову,Гостомеле,Коблево.Путин зарвался.Или вы с ним заодно ?
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26.02.2022 12:56 Ответить
в грозном сколько просили забрать тела
собаки бездомные доедали их

они "вне политики" многие
и вообще не в курсе что происходит
через год спросишь их, даже тогда скажут ничего такого не было
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26.02.2022 14:41 Ответить
Європа, закривайте небо над Україною, поки не пізно
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26.02.2022 12:56 Ответить
Россия из-за войны против Украины ежедневно теряет около 20 млрд долларов. Такая информация, как заявляет представитель президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский, привела российского президента Владимира Путина "в бешенство".

Об этом он сказал в эфире телеканала Рада 26 февраля. "От моих друзей в РФ...известные докторы наук. Они получили информацию, мне переслали, что Путин в бешенстве, он не ожидал, что приведет к таким материальным потерям...Ежедневные потери от войны в Украине составляют 20 млрд долларов. Даже из золотовалютные резервы в 600 млрд долларов очень быстро закончатся", - сказал Вениславский.

Если такие траты продолжатся, то всего за 30 дней войны РФ потратит все свои золотовалютные резервы. Также стоит отметить, что речь идет не только о потерях из-за разбитой техники, военных расходов, но и о масштабном санкционном ударе.
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26.02.2022 12:57 Ответить
это еще не отключили swift
если еще китайцы все заблочат чтобы себе проблем не создавать
то вообще ужас что у них будет

хотя главное что падают снаряды на города
те могут хоть ягель годами жрать
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26.02.2022 13:27 Ответить
так от чому у )(уйла така істерика була вчора
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26.02.2022 13:29 Ответить
там походу все военыне округа и вояки отчитывались
чтобы не злить фюрера как положено планы нарисовали
8 лет лить в уши про "майдан и биндеровцев"
вообще кукухой поехали
совсем с головой перестали дружить

плюс может думали как с крымом будет
"серьезные санкции"...
ну или как в грузии в 2008м
тогда рашисты вообще почти ничего не потеряли
а грузины потеряли треть территории
и бумажку под названием "план урегулирования"
с подписями французов и еще кого то
его даже никто не собирался в раше исполнять
а европа даже не пыталась их заставить его выполнить
никаких санкций за невыполнение, ничего
просто забыли

просто кинули грузию

может сейчас будет шанс вернуть территории
когда по всей рашке будут остатки собирать
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26.02.2022 13:40 Ответить
В передсмертній агонії РУЗЬГЕ-ВАРВАР намагається підступно-підло за будь-яку ціну вижити . - Це діагноз. Лікування - примусова ЕФТАНАЗІЯ
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26.02.2022 13:06 Ответить
блин в STALKER от gsc games кто то наигрался видимо
еще бы там исполнитель желаний поискали
внутри саркафага

тут надо сессию магатэ созывать
чтобы взяли под контроль объект
(да знаю, оон бесполезная организация
ну хоть формально это задача магатэ)
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26.02.2022 13:25 Ответить
https://gordonua.com/blogs/ilya-ponomarev/putin-lyutuet-oruzhiya-uzhe-ne-hvataet-raket-malo-1597267.html
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26.02.2022 13:45 Ответить
похоже,"обеспокоенному" НАТО и ООН пора включиться.поскольку вопрос стоит уже в ИХ безопасности тоже.Санкциями здесь уже не обойтись.нужна воен. операция по блокированию и обезвреживанию ДРГ,захвативших ЧАЭС вместе с персоналом.Международной общественности пора прогнать сонливость-она тоже стала заложником военной агрессии России и БЕЛАРУСИ тоже.ДВА виновника.а не только Россия. Захват и шантаж ядерным объектом-уже международное преступление и мир должен отреагировать соответственно.Санкции санкциями,но пора мир спасать воен. противодействием хотя бы на уровне контртеррористической угрозы мирового масштаба.спецназ НАТО и ведущих армий мира должен разработать совместную операцию по ликвидации опасности.а при необходимости-главных руководителей террористов-руководство РФ,Беларуси и воен. командиров армий-оккупантов.
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26.02.2022 13:50 Ответить
МАГАТЕ почему молчите. КацапьІ устроят очередную ядерную катастрофу. Тогда всей Европе достанеться.
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26.02.2022 14:16 Ответить
Путин еще и ядерный террорист, опасный для всего мира.
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26.02.2022 14:35 Ответить
МАГАТЭ тоже сопли жует?? время не на дни, а на часы! чего тупим, придурки??
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26.02.2022 16:19 Ответить
 
 