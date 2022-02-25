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ЧАЭС (522) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43)

Ситуация в зоне отчуждения угрожает безопасности всей Европы. Зафиксировано повышение гамма-излучения, – Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ситуация в зоне отчуждения угрожает безопасности всей Европы. Зафиксировано повышение гамма-излучения, – Минэнерго

Оккупанты уже вторые сутки удерживают персонал станции ГСП "Чернобыльская АЭС", не позволяя провести ротацию.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства энергетики, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Оккупанты уже вторые сутки удерживают персонал станции ГСП "Чернобыльская АЭС", не позволяя провести ротацию, как это предусмотрено правилами технической безопасности. Захват станции и проведение там каких-либо военных действий чревато повторением второго Чернобыля, от которого Европа до сих пор  приходит в себя", - отмечается в уведомлении.

В ведомстве отмечается, что уже зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения вследствие нарушения верхнего слоя почвы из-за движения большого количества тяжелой военной техники по зоне отчуждения и поднятия в воздух загрязненной радиоактивной пыли.

"В настоящее время вся ответственность за ядерную и радиационную безопасность, состояние объектов и дальнейшее развитие ситуации в зоне отчуждения лежит на захватчиках", - отмечают в Минэнерго.

"Это одна из самых серьезных угроз Европе сегодня, поскольку любые провокации со стороны захватчиков на ЧАЭС во время гибридной войны могут обернуться очередной планетарной экологической катастрофой", - добавляют в ведомстве.

По информации исполняющего обязанности генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС" Валерия Сейды, в зоне отчуждения оккупантами  взяты под контроль новый безопасный конфайнмент над объектом "Укрытие", энергоблоки №1 и №2, находящиеся на стадии вывода из эксплуатации, хранилища отработанного ядерного топлива – СВЯП-1, СВЯП-2.

Такие действия РФ являются прямым нарушением статьи 56 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

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Ранее Государственная инспекция по ядерному регулированию от имени Украины, согласно международным обязательствам, оперативно сообщила Международному агентству по ядерной энергии (МАГАТЭ), что 24 февраля объекты ЧАЭС в зоне отчуждения были взяты под контроль оккупантами.
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Топ комментарии
+18
Запомните! раша имеет природу сорняка, срез верхушки не значит победа, корень пустит новые, агрессивные ростки. Нужно копать под корень и выкорчевывать эту гадость раз и навсегда. Нужно применить все данные нам на этот день возможности.
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25.02.2022 18:17
+17
Европа не хочет зонтик над Украиной а хочет второй Чернобыль?Пусть до бюргеров ветерок донесет!)
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25.02.2022 18:18
+11
⚡️Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток.

❗️У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки - просимо засипати їх землею або чимось накрити.
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25.02.2022 18:13
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Правила форума Совет форумчан
⚡️Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток.

❗️У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки - просимо засипати їх землею або чимось накрити.
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25.02.2022 18:13 Ответить
⚡️Европейская федерация регби приостановила проведение соревнований на территории России.
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25.02.2022 18:17 Ответить
⚡️Чемпионат Европы по кёрлингу 2022 года, который должен был пройти в Перми, также будет перенесён из России.
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25.02.2022 18:17 Ответить
Тльки не це. Зараз кацапи здаватись будуть!!!
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25.02.2022 18:34 Ответить
Запомните! раша имеет природу сорняка, срез верхушки не значит победа, корень пустит новые, агрессивные ростки. Нужно копать под корень и выкорчевывать эту гадость раз и навсегда. Нужно применить все данные нам на этот день возможности.
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25.02.2022 18:17 Ответить
Европа не хочет зонтик над Украиной а хочет второй Чернобыль?Пусть до бюргеров ветерок донесет!)
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25.02.2022 18:18 Ответить
А где тот удод, который настойчиво призывал взорвать все наши АЭС? Хотел спросить его пора уже или ещё не пора?
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25.02.2022 18:21 Ответить
А ви радіацію санкціями - отак її !!!
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25.02.2022 18:32 Ответить
А ситуація в Києві ні ?
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25.02.2022 18:35 Ответить
параша вообще угроза всему миру на земле, а мир и не сильно чешется.
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25.02.2022 18:42 Ответить
вот ублюдки!****** от этого наступит всем и вашей поганой рашке тоже!
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25.02.2022 18:48 Ответить
Эм, так поручите это комуналиьныим службам имеющих ключи от выходов на крышу¡!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 18:53 Ответить
... рентген это зло😁
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25.02.2022 18:53 Ответить
Схоже довбойоби пустять в Крим радіоактивну водичку, які молодці
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25.02.2022 18:56 Ответить
Рашка - тот же ИГИЛ и должнa быть запрещенa во всем мире
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25.02.2022 18:57 Ответить
Куда тогда откидьівать продуктьі жизни, если паРашу запретить?
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25.02.2022 23:10 Ответить
Та европе пох.не у них же фонит.
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25.02.2022 19:21 Ответить
Рашисты на деле испугались украинской "грязной бомбы" из отходов.

Но могут и сами изготовить для провокации
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25.02.2022 19:22 Ответить
Ничего готовить ненадо, подарки давно готовьі - нет возможности наградить!
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25.02.2022 23:14 Ответить
У почтальона сломалась телега?
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25.02.2022 23:58 Ответить
У цій Конвенції нема 56-ї статті, є -
Статья 15. Защита установок и сооружений, содержащих опасные силы
Установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы и атомные электростанции, не должны становиться объектом нападения даже в тех случаях, когда такие объекты являются военными объектами, если такое нападение может вызвать высвобождение опасных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского населения.
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25.02.2022 19:36 Ответить
То что Путин способен заказать самую большую "грязную бомбу" в мире, не удивлён. Ему наверное похрен что после такого он вместе с своей правящей бандой напрямую будет приравнены к ИГИЛ, Хезболла и похожим террористическим организациям. Иронически, первые, которые это дерьмо получит на свои головы - Беларусь. Но Лукашенко уже яица в тисках и пищать он не будет.
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25.02.2022 19:50 Ответить
Такие бандитьі назьіваются просто - хунта!

В данном случае газово-ядерная!
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25.02.2022 23:20 Ответить
Дуже підозріло що кацапи захопили ЧАЕС - планували заздалегідь,
скорі за все знову шантаж ЄС радіаційним забрудненням
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25.02.2022 21:41 Ответить
 
 