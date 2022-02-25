Ситуация в зоне отчуждения угрожает безопасности всей Европы. Зафиксировано повышение гамма-излучения, – Минэнерго
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Оккупанты уже вторые сутки удерживают персонал станции ГСП "Чернобыльская АЭС", не позволяя провести ротацию.
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства энергетики, сообщает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты уже вторые сутки удерживают персонал станции ГСП "Чернобыльская АЭС", не позволяя провести ротацию, как это предусмотрено правилами технической безопасности. Захват станции и проведение там каких-либо военных действий чревато повторением второго Чернобыля, от которого Европа до сих пор приходит в себя", - отмечается в уведомлении.
В ведомстве отмечается, что уже зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения вследствие нарушения верхнего слоя почвы из-за движения большого количества тяжелой военной техники по зоне отчуждения и поднятия в воздух загрязненной радиоактивной пыли.
"В настоящее время вся ответственность за ядерную и радиационную безопасность, состояние объектов и дальнейшее развитие ситуации в зоне отчуждения лежит на захватчиках", - отмечают в Минэнерго.
"Это одна из самых серьезных угроз Европе сегодня, поскольку любые провокации со стороны захватчиков на ЧАЭС во время гибридной войны могут обернуться очередной планетарной экологической катастрофой", - добавляют в ведомстве.
По информации исполняющего обязанности генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС" Валерия Сейды, в зоне отчуждения оккупантами взяты под контроль новый безопасный конфайнмент над объектом "Укрытие", энергоблоки №1 и №2, находящиеся на стадии вывода из эксплуатации, хранилища отработанного ядерного топлива – СВЯП-1, СВЯП-2.
Такие действия РФ являются прямым нарушением статьи 56 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Ранее Государственная инспекция по ядерному регулированию от имени Украины, согласно международным обязательствам, оперативно сообщила Международному агентству по ядерной энергии (МАГАТЭ), что 24 февраля объекты ЧАЭС в зоне отчуждения были взяты под контроль оккупантами.
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❗️У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки - просимо засипати їх землею або чимось накрити.
Но могут и сами изготовить для провокации
Статья 15. Защита установок и сооружений, содержащих опасные силы
Установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы и атомные электростанции, не должны становиться объектом нападения даже в тех случаях, когда такие объекты являются военными объектами, если такое нападение может вызвать высвобождение опасных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского населения.
В данном случае газово-ядерная!
скорі за все знову шантаж ЄС радіаційним забрудненням