Ситуація в Зоні відчуження загрожує безпеці всієї Європи. Зафіксоване підвищення гамма-випромінювання, – Міненерго
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Окупанти вже другу добу утримують персонал станції ДСП "Чорнобильська АЕС", не дозволяючи провести ротацію.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства енергетики, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Окупанти вже другу добу утримують персонал станції ДСП "Чорнобильська АЕС", не дозволяючи провести ротацію, як це передбачено правилами технічної безпеки. Захоплення станції та проведення там будь-яких воєнних дій загрожує повторенням другого Чорнобиля, від якого Європа оговтується досі", – зазначається в повідомленні.
У відомстві наголошується, що вже зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження внаслідок порушення верхнього шару ґрунту через рух великої кількості важкої військової техніки зоною відчуження та підняття у повітря забрудненого радіоактивного пилу.
"Наразі вся відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку, стан об’єктів та подальший розвиток ситуації у зоні відчуження, лежить на загарбниках", – зазначають в Міненерго.
"Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні, оскільки будь-які провокації з боку загарбників на ЧАЕС під час гібридноі війни можуть обернутися черговою планетарною екологічною катастрофою", – додають у відомстві.
За інформацією виконуючого обов’язки генерального директора ДСП "Чорнобильська АЕС" Валерія Сейди, у Зоні відчуження взяті під контроль окупантів новий безпечний конфайнмент над об’єктом "Укриття", енергоблоки N1 та N2, які перебувають на стадії виведення з експлуатації, сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2.
Такі дії РФ є прямим порушенням статті 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.
Раніше Державна інспекція з ядерного регулювання від імені України, відповідно до міжнародних зобов’язань, оперативно повідомила Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ), що 24 лютого об’єкти ЧАЕС у зоні відчуження були взяті під контроль окупантами.
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❗️У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки - просимо засипати їх землею або чимось накрити.
Но могут и сами изготовить для провокации
Статья 15. Защита установок и сооружений, содержащих опасные силы
Установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы и атомные электростанции, не должны становиться объектом нападения даже в тех случаях, когда такие объекты являются военными объектами, если такое нападение может вызвать высвобождение опасных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского населения.
В данном случае газово-ядерная!
скорі за все знову шантаж ЄС радіаційним забрудненням