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ЧАЕС (326) Міністерство енергетики та захисту довкілля (45)

Ситуація в Зоні відчуження загрожує безпеці всієї Європи. Зафіксоване підвищення гамма-випромінювання, – Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ситуація в Зоні відчуження загрожує безпеці всієї Європи. Зафіксоване підвищення гамма-випромінювання, – Міненерго

Окупанти вже другу добу утримують персонал станції ДСП "Чорнобильська АЕС", не дозволяючи провести ротацію.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства енергетики, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Окупанти вже другу добу утримують персонал станції ДСП "Чорнобильська АЕС", не дозволяючи провести ротацію, як це передбачено правилами технічної безпеки. Захоплення станції та проведення там будь-яких воєнних дій загрожує повторенням другого Чорнобиля, від якого Європа оговтується досі", – зазначається в повідомленні.

У відомстві наголошується, що вже зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження внаслідок порушення верхнього шару ґрунту через рух великої кількості важкої військової техніки зоною відчуження та підняття у повітря забрудненого радіоактивного пилу.

"Наразі вся відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку, стан об’єктів та подальший розвиток ситуації у зоні відчуження, лежить на загарбниках", – зазначають в Міненерго.

"Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні, оскільки будь-які провокації з боку загарбників на ЧАЕС під час гібридноі війни можуть обернутися черговою планетарною екологічною катастрофою", – додають у відомстві.

За інформацією виконуючого обов’язки генерального директора ДСП "Чорнобильська АЕС" Валерія Сейди, у Зоні відчуження взяті під контроль окупантів новий безпечний конфайнмент над об’єктом "Укриття", енергоблоки N1 та N2, які перебувають на стадії виведення з експлуатації, сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2.

Такі дії РФ є прямим порушенням статті 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

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Раніше Державна інспекція з ядерного регулювання від імені України, відповідно до міжнародних зобов’язань, оперативно повідомила Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ), що 24 лютого об’єкти ЧАЕС у зоні відчуження були взяті під контроль окупантами.
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Топ коментарі
+18
Запомните! раша имеет природу сорняка, срез верхушки не значит победа, корень пустит новые, агрессивные ростки. Нужно копать под корень и выкорчевывать эту гадость раз и навсегда. Нужно применить все данные нам на этот день возможности.
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25.02.2022 18:17
+17
Европа не хочет зонтик над Украиной а хочет второй Чернобыль?Пусть до бюргеров ветерок донесет!)
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25.02.2022 18:18
+11
⚡️Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток.

❗️У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки - просимо засипати їх землею або чимось накрити.
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25.02.2022 18:13
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⚡️Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток.

❗️У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки - просимо засипати їх землею або чимось накрити.
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25.02.2022 18:13 Відповісти
Стрім Одеситів!!https://www.youtube.com/watch?v=1H3LXPSxRYg&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A5%D0%A3%D0%9D%D0%A2%D0%90
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25.02.2022 18:16 Відповісти
⚡️Европейская федерация регби приостановила проведение соревнований на территории России.
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25.02.2022 18:17 Відповісти
⚡️Чемпионат Европы по кёрлингу 2022 года, который должен был пройти в Перми, также будет перенесён из России.
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25.02.2022 18:17 Відповісти
Тльки не це. Зараз кацапи здаватись будуть!!!
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25.02.2022 18:34 Відповісти
Запомните! раша имеет природу сорняка, срез верхушки не значит победа, корень пустит новые, агрессивные ростки. Нужно копать под корень и выкорчевывать эту гадость раз и навсегда. Нужно применить все данные нам на этот день возможности.
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25.02.2022 18:17 Відповісти
Европа не хочет зонтик над Украиной а хочет второй Чернобыль?Пусть до бюргеров ветерок донесет!)
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25.02.2022 18:18 Відповісти
А где тот удод, который настойчиво призывал взорвать все наши АЭС? Хотел спросить его пора уже или ещё не пора?
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25.02.2022 18:21 Відповісти
А ви радіацію санкціями - отак її !!!
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25.02.2022 18:32 Відповісти
А ситуація в Києві ні ?
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25.02.2022 18:35 Відповісти
параша вообще угроза всему миру на земле, а мир и не сильно чешется.
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25.02.2022 18:42 Відповісти
вот ублюдки!****** от этого наступит всем и вашей поганой рашке тоже!
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25.02.2022 18:48 Відповісти
Эм, так поручите это комуналиьныим службам имеющих ключи от выходов на крышу¡!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 18:53 Відповісти
... рентген это зло😁
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25.02.2022 18:53 Відповісти
Схоже довбойоби пустять в Крим радіоактивну водичку, які молодці
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25.02.2022 18:56 Відповісти
Рашка - тот же ИГИЛ и должнa быть запрещенa во всем мире
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25.02.2022 18:57 Відповісти
Куда тогда откидьівать продуктьі жизни, если паРашу запретить?
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25.02.2022 23:10 Відповісти
Та европе пох.не у них же фонит.
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25.02.2022 19:21 Відповісти
Рашисты на деле испугались украинской "грязной бомбы" из отходов.

Но могут и сами изготовить для провокации
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25.02.2022 19:22 Відповісти
Ничего готовить ненадо, подарки давно готовьі - нет возможности наградить!
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25.02.2022 23:14 Відповісти
У почтальона сломалась телега?
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25.02.2022 23:58 Відповісти
У цій Конвенції нема 56-ї статті, є -
Статья 15. Защита установок и сооружений, содержащих опасные силы
Установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы и атомные электростанции, не должны становиться объектом нападения даже в тех случаях, когда такие объекты являются военными объектами, если такое нападение может вызвать высвобождение опасных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского населения.
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25.02.2022 19:36 Відповісти
То что Путин способен заказать самую большую "грязную бомбу" в мире, не удивлён. Ему наверное похрен что после такого он вместе с своей правящей бандой напрямую будет приравнены к ИГИЛ, Хезболла и похожим террористическим организациям. Иронически, первые, которые это дерьмо получит на свои головы - Беларусь. Но Лукашенко уже яица в тисках и пищать он не будет.
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25.02.2022 19:50 Відповісти
Такие бандитьі назьіваются просто - хунта!

В данном случае газово-ядерная!
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25.02.2022 23:20 Відповісти
Дуже підозріло що кацапи захопили ЧАЕС - планували заздалегідь,
скорі за все знову шантаж ЄС радіаційним забрудненням
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25.02.2022 21:41 Відповісти
 
 