В Херсонской области украинские пчелы покусали оккупантов. Трех – до смерти

Трое российских захватчиков погибли и еще 25 оккупантов были госпитализированы в Олешковском районе Херсонщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Kherson-News.

По информации местных жителей, на этот раз причинрой потерь личного состава оккупантов стали не боевые действия, а пчелы.

Насекомые из ульев, оставленных под поселком Челбурда (в прошлом - Пролетарка), проснулись и налетели на территорию воинской части, захваченную российскими солдатами. Там они, за неимением пищи, изрядно покусали оккупантов.

"Дело в том, что с наступлением тепла пасечники подкармливают пчел, но сейчас это сделать могут далеко не все. Голодные пчелы действовали особенно агрессивно, троим захватчикам их нападение стоило жизни. Остальные 25 также надолго запомнят, что Украине защищаться от врага помогает сама природа", - говорится в сообщении.