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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Херсонской области украинские пчелы покусали оккупантов. Трех – до смерти

пчелы

Трое российских захватчиков погибли и еще 25 оккупантов были госпитализированы в Олешковском районе Херсонщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Kherson-News.

По информации местных жителей, на этот раз причинрой потерь личного состава оккупантов стали не боевые действия, а пчелы.

Насекомые из ульев, оставленных под поселком Челбурда (в прошлом - Пролетарка), проснулись и налетели на территорию воинской части, захваченную российскими солдатами. Там они, за неимением пищи, изрядно покусали оккупантов.

"Дело в том, что с наступлением тепла пасечники подкармливают пчел, но сейчас это сделать могут далеко не все. Голодные пчелы действовали особенно агрессивно, троим захватчикам их нападение стоило жизни. Остальные 25 также надолго запомнят, что Украине защищаться от врага помогает сама природа", - говорится в сообщении.

Автор: 

пчелы (28) Херсонская область (4711)


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Топ комментарии
+111
Нарешті Ющенко зі своїми підтягнувся
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31.03.2022 00:45
+61
Боевые пчелы! Пропогандисты в рашке в шоке! Так их кинули. Рассказали про птиц, а атака с другой стороны!)))
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31.03.2022 00:46
+56
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31.03.2022 00:49
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Бандерджоли
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31.03.2022 01:17 Ответить
гринбджоли, як свого часу й передбачував 95квартал нашого президента
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31.03.2022 06:47 Ответить
я же писал об этом
Трагически для большой группы российских оккупантов закончилась попытка аннексировать пасеку в Херсонской области.

Несколько дней назад под покровом ночи они ворвалась на территорию этого стратегического объекта. Подсвечивая фонарями, российские нацисты приступили к первому этапу спецоперации - начали громить ульи. В этот момент произошло неожиданное.

Кто бы мог подумать, что под вывеской якобы мирной пасеки скрывалась секретная биолаборатория по разведению apis mellifera - летающих биороботов-камикадзе двойного назначения, которые убивают врагов отравленным холодным оружием.

Совершенно внезапно, без объявления войны, десятки тысяч хладнокровных безжалостных убийц атаковали мирных захватчиков. Россияне начали отстреливаться, но силы были неравны. Когда закончились патроны, оккупанты пытались спастись бегством, но увы: их руки уже были по локоть в меду, а биороботы имеют встроенную систему дальнего медообнаружения.

Результат этого нечеловеческого нападения - трое «двухсотых». Еще 25 оккупантов отправились с пасеки прямиком в госпиталь. Такова цена этой ошибки.

Впрочем, ошибкой была не эта «демедофикация», а вся широкомасштабная война против нашей страны. Потому что вся Украина - как та пасека.

Да, мы мирные трудолюбивые люди. Но если нас разозлить, если вломиться в нашу страну и начать крушить наши дома - мы превращаемся в безжалостных убийц.
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31.03.2022 01:18 Ответить
это было 27го марта
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31.03.2022 01:20 Ответить
Я теж писав про це.
Дана новина просто патріотичний жарт.
Це просто фізіологічно неможливо для бджіл на цей час. Зараз вони дуже ослаблені зимівлею, можна сказати, сонні. А от агресивними бджоли можуть бути лише у період активного медозбору (заокруглено, - з травня по серпень).
За дуже великого бажання, ефекту, вказаного в новині, в березні можна умовно досягти, лише кинувши на окупанта цілий вулик. Перед тим зв'язавши йому ноги, щоб не втік.
І то, щоб закусати людину до смерті, треба мати хоча б алергію на бджолину отруту. Тоді можливий анафілактичний шок з летальним фіналом.
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31.03.2022 02:34 Ответить
Щоб убити кацапа дость щоб його цмокнули в дупу 2 шершні. а це 32 бджоли
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31.03.2022 04:00 Ответить
Херсон - это юг. уже пчелы недели две как вылетают, и во время медосбора как раз они добрые, а сейчас злые и из зимовки выходят как слабые, так и сильные семьи. Так что вполне эта история имеет право на жизнь
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31.03.2022 07:36 Ответить
Ні. Ви неправі. Зараз можна цілком спокійно відкривати вулики без сітки, брати до рук рамки, перевіряти стан бджолосімей після зимівлі. Вони спокійно реагують на такі дії. Звісно, якщо почати кидати рамки на землю і розбивати вулики, бджоли вчинять опір. Але у такий час вони не активні, - - їм потрібно перш за все зробити перший обліт після зими і просратися за межами вулика (бджоли цілу зиму терплять). Хазяйки знають, що у перші теплі весняні дні не варто розвішувати надворі речі після прання, - бо вони будуть негайно обісрані.
Якщо коротко, - бджоли стають агресивнішими з початком медозбору. Тобто, як тільки починається масове цвітіння садів і квітів. Погляньте за вікно. Ви бачите десь уже квітнучі дерева? Ні? Ну, от вам і відповідь про агресивність бджіл.
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31.03.2022 12:42 Ответить
У вас такой винегрет получился. Я не хочу читать вам лекции по пчеловодству, Но на юге зимовка на воле и все теплые дни пчелы облетываются. даже в феврале. И мед лучше откачывать пока есть взяток иначе можно получить кучу проблем. Читайте литературу. Да и в этом году зимовка прошла на отлично. в отличие от прошлого года. Из зимовки вышло сто процентов очень злых и активных пчел
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31.03.2022 14:18 Ответить
а якщо вони були п'яні?
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31.03.2022 08:36 Ответить
Хто, бджоли? )))
Зараз для бджіл це не дуже важливо, якщо хтось напідпитку полізе відкривати вулик.
Але дійсно, - ці комахи дуже не ******* різких запахів від людини, у тому числі запах алкоголю, парфумів, одеколону. До бджіл краще підходити тверезим і чисто вимитим.
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31.03.2022 12:48 Ответить
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31.03.2022 09:00 Ответить
Нарешті Ющенко зі своїми підтягнувся
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31.03.2022 00:45 Ответить
👍. Теперь жду новостей про Зоряна и Шкиряка
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31.03.2022 00:48 Ответить
Хто накому??
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31.03.2022 00:56 Ответить
вслед за боевыми гусями пчелы прилетели
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31.03.2022 01:11 Ответить
Віддепер буде новий рід війск - бджолиний
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31.03.2022 01:32 Ответить
Если правда, то это уже не только земля, но и природа прогоняет оккупанта
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31.03.2022 00:45 Ответить
Чом,неправда? Бджоли нараз й ведмедя вбивають. Це немультик,а,мельотин,нервовопаралітична дія. Нєфуй шастать
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31.03.2022 00:50 Ответить
Це мабуть один із тих покусаних?
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31.03.2022 00:46 Ответить
Боевые пчелы! Пропогандисты в рашке в шоке! Так их кинули. Рассказали про птиц, а атака с другой стороны!)))
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31.03.2022 00:46 Ответить
Треба закинути тварюкам пару мемів!
Летючі миші у ночі відгризають голови парашникям, а бойові таграни проводять кастрацію під анестезією!
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31.03.2022 01:17 Ответить
Так перед війною кацапів попереджали, щоб не сунулись в Україну, бо тут їх на кожному кроці, з усіх боків підстерігає смерть, навіть там де вони не чекають.
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31.03.2022 01:50 Ответить
А откуда у кацапов ум? Даже пчелы их победили!
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31.03.2022 01:52 Ответить
это те о которых говорил киселев. биологическое оружие.
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31.03.2022 00:46 Ответить
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31.03.2022 00:57 Ответить
Мабуть мед був дуже солодким.
Добре,що люди непостраждали
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31.03.2022 00:47 Ответить
Любишь медок, люби и холодок😁
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31.03.2022 00:49 Ответить
Там,нехолодок. Температура за 40 й анафілактичний шок
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31.03.2022 00:54 Ответить
а потім все одно холодок))
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31.03.2022 09:03 Ответить
орка, попробуєш наш медок - попадеш в гробок (целофановий
)
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31.03.2022 00:56 Ответить
Просто орки смердять і з перегаром, а бджоли ******* чистоту! Орки, це Україна!!! За нас всі воюють і природа теж!!!
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31.03.2022 00:49 Ответить
Бджоли взагалі оркський смердіж невиносять. Та,й харі кацапські викликають огиду
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31.03.2022 00:59 Ответить
Природа (гуси, бджоли, рудий ліс… ) хочевиправити свою помилку.
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31.03.2022 00:49 Ответить
згадав фільм"Аватар"
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31.03.2022 01:59 Ответить
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31.03.2022 00:49 Ответить
Теперь эта шутка перестала быть шуткой и приобрела очертания ужасной действительности для нацистких акупантов
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31.03.2022 08:57 Ответить
Цікаво у повідомленні про смерть буде смайлик?
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31.03.2022 00:49 Ответить
А ще у нас є бойові шершні, джемелі, оводи та інша мала авіація. Дивно, що на той утиль ще не напали ударні війська молі та клопів.
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31.03.2022 00:50 Ответить
Чого-чого, а клопів(блощиць) у них своїх надлишок.
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31.03.2022 02:26 Ответить
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31.03.2022 00:51 Ответить
українські міні-байрактари
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31.03.2022 01:22 Ответить
Світ не для кацапів
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31.03.2022 00:52 Ответить
Бджолобандерівці в дії...
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31.03.2022 00:52 Ответить
Які підступні)
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31.03.2022 01:02 Ответить
Напідльоті
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31.03.2022 01:13 Ответить
ой і почнется шо це той підрозділ Бандеробджіл яких в 4 ректорі Чорнобиля вирощував сам Ющенко і що вони були вирощені саме так щоб жалити тільки русскоговорящих
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31.03.2022 00:54 Ответить
За рузьгій ясік
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31.03.2022 01:01 Ответить
Був такий випадок. У сільському ларьку хлопці купили пляшку лимонаду. Пішли на перекур. Відкрили лимонад. Поки курили, у пляшку залізла оса. Цього не помітили, і один з хлопців прямо з пляшки відпив напій разом із осою.
Оса вжалила неборака в горло.
Анафілактичний шок, горло напухло , за кілька хвилин - труп.
Се ля ві...
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31.03.2022 02:43 Ответить
Знайомому в тій же ситуацаї повезло. Обійшлося.
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31.03.2022 09:34 Ответить
ні,це не ті. чорнобильскі бджоли не кусають а за ноги в нору тащать і там консервують
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31.03.2022 05:36 Ответить
Они пытались рассказать пчолам, что они на учениях..
- zzzzz? Спросили пчолы.
- Ага.
- пиzzzда вам, zzzaсранцы.
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31.03.2022 00:57 Ответить
Це ше їм пощастило! То ж їх покусали наші звичайні українські бджілки-трудівниці, і враз 3 жмура "нагодували медом"! 🐝А уявіть коли на них випустять наших "бойових" бджіл(кожна розміром як джміль!) , ото їм одразу кірдик присунеться!! Вони ж у нас еліта наших генно-модифікованих "біовійськ"😆, а ше на них спустимо і наших бойових тарганів і мух-цеце😱 Це вже їм буде повний капЕць!🤣
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31.03.2022 01:03 Ответить
Пчелы - долетите до бункера и Кремля!!!
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31.03.2022 01:07 Ответить
У бджолярів,це зветься:- дати меду
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31.03.2022 01:12 Ответить
Новина - вогонь! Це ж вони! Бджоли з бандеро-ґамериканської біолабораторії!!!111!1

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31.03.2022 01:17 Ответить
Коли орків будуть закладувати в землю, яка цікаво промова їх командирів буде. Щось на зразок, здохли в Україні в боях з чіпованими біндерівськими бджолами. Ще й медалями нагородять - за взятіє вулика. Фу ***, навіть противно уявити, які промови там будуть.
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31.03.2022 01:20 Ответить
Почекайте, ваньки, скоро муравьи проснутся, совсем вам гаплык настанет.
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31.03.2022 01:25 Ответить
нам розповідав якийсь російський генерал, що українські біолабораторії приготувалися 140 тон заражених і спеціально навчених метеликів, комарів та щурів яких скеровуватиме у бік Росії. От же дурнуватi росіянцi.
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31.03.2022 01:27 Ответить
Мабуть орки полізли у вулики по мед та ще й були п'яні.
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31.03.2022 01:45 Ответить
Заліз кацап у вулик
Щоб меду набрати
А бджоли смугасті
дзижчать і дзижчать:
"Не лізь ти, кацапе
До нашого меду"
Та він не послухав
Не цінує природу
І ось він малесенько
взяв і припух
лежить і смердить
ніби він Вінні-Пух
А думка у віршика
Дуже проста
Кацап, геть з України
І вся недовга!
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31.03.2022 01:49 Ответить
гарний віршик сокиркою витесав.
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31.03.2022 02:29 Ответить
Дали меду оркам. Кожному по банці
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31.03.2022 02:00 Ответить
Бойові Бджоли України
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31.03.2022 02:28 Ответить
Це гмо бджоли виведені в лабораторіях які атакують лише російську расу
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31.03.2022 03:01 Ответить
"это жжжжж неспроста"
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31.03.2022 04:31 Ответить
В трьох виявилась алергія на бджолину отруту
Нагадує 10 негринят
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31.03.2022 05:17 Ответить
Слава украинским бджольным войскам!
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31.03.2022 08:01 Ответить
Слава украинским бджольним войскам!
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31.03.2022 08:03 Ответить
так вот оно какое биооружие Украины
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31.03.2022 08:59 Ответить
i hlavnoe sami znajut na kogo celitsia
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31.03.2022 10:03 Ответить
Эйва за нас!
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31.03.2022 09:04 Ответить
СЛАВА УКРАИНСКИМ ПЧЕЛАМ! СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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31.03.2022 09:23 Ответить
Наградить пчёл надо!
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31.03.2022 09:41 Ответить
сахарным сиропчиком
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31.03.2022 09:56 Ответить
"Деревья и птицы, и звери лесные пусть будут воинством мне!"

Карл Великий
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31.03.2022 10:36 Ответить
Пчёлобандеровцы - целые улья их.

Надо подумать о боевых шершней.
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31.03.2022 10:56 Ответить
Теперь рашисты сплетни пустят о том, что эти пчелы искусственно выведенные. И разносят ковид. А также кушают детей....
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31.03.2022 16:24 Ответить
они бандеровские пчёлы!
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31.03.2022 17:46 Ответить
Сміх сміхом, але й мене сьогодні ввечері мої бджоли покусали. Підгодовував сьогодні пасіку, а одна сім'я вийшла наверх, от і потяли. Десь штук 5 вкусили. Але нічого, наші бджоли нам не страшні, а от кацапам то смерть! На жаль, завтра погода погіршується, а тому навести порядок в тому вулику може й не вдасться, хоча попробую, бо ж пропаде, якщо ладу не навести. То ж не кацапи, їх берегти треба.
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01.04.2022 21:12 Ответить
 
 