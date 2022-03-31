На Херсонщині українські бджоли покусали окупантів. Трьох - до смерті
Троє російських загарбників загинули та ще 25 окупантів було госпіталізовано в Олешківському районі на Херсонщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kherson-News.
За інформацією місцевих жителів, цього разу причиною втрат особового складу окупантів стали не бойові дії, а бджоли.
Комахи з вуликів, залишених під селищем Челбурда (до 2016 року - Пролетарка), прокинулися і налетіли на територію військової частини, яку захопили російські солдати. Там вони, через брак їжі, неабияк покусали окупантів.
"Справа в тому, що з настанням тепла пасічники підгодовують бджіл, але зараз це можуть зробити далеко не всі. Голодні бджоли діяли особливо агресивно, трьом загарбникам їхній напад коштував життя. Решта 25 також надовго запам'ятають, що Україні захищатися від ворога допомагає сама природа", - сказано в повідомленні.
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Трагически для большой группы российских оккупантов закончилась попытка аннексировать пасеку в Херсонской области.
Несколько дней назад под покровом ночи они ворвалась на территорию этого стратегического объекта. Подсвечивая фонарями, российские нацисты приступили к первому этапу спецоперации - начали громить ульи. В этот момент произошло неожиданное.
Кто бы мог подумать, что под вывеской якобы мирной пасеки скрывалась секретная биолаборатория по разведению apis mellifera - летающих биороботов-камикадзе двойного назначения, которые убивают врагов отравленным холодным оружием.
Совершенно внезапно, без объявления войны, десятки тысяч хладнокровных безжалостных убийц атаковали мирных захватчиков. Россияне начали отстреливаться, но силы были неравны. Когда закончились патроны, оккупанты пытались спастись бегством, но увы: их руки уже были по локоть в меду, а биороботы имеют встроенную систему дальнего медообнаружения.
Результат этого нечеловеческого нападения - трое «двухсотых». Еще 25 оккупантов отправились с пасеки прямиком в госпиталь. Такова цена этой ошибки.
Впрочем, ошибкой была не эта «демедофикация», а вся широкомасштабная война против нашей страны. Потому что вся Украина - как та пасека.
Да, мы мирные трудолюбивые люди. Но если нас разозлить, если вломиться в нашу страну и начать крушить наши дома - мы превращаемся в безжалостных убийц.
Дана новина просто патріотичний жарт.
Це просто фізіологічно неможливо для бджіл на цей час. Зараз вони дуже ослаблені зимівлею, можна сказати, сонні. А от агресивними бджоли можуть бути лише у період активного медозбору (заокруглено, - з травня по серпень).
За дуже великого бажання, ефекту, вказаного в новині, в березні можна умовно досягти, лише кинувши на окупанта цілий вулик. Перед тим зв'язавши йому ноги, щоб не втік.
І то, щоб закусати людину до смерті, треба мати хоча б алергію на бджолину отруту. Тоді можливий анафілактичний шок з летальним фіналом.
Якщо коротко, - бджоли стають агресивнішими з початком медозбору. Тобто, як тільки починається масове цвітіння садів і квітів. Погляньте за вікно. Ви бачите десь уже квітнучі дерева? Ні? Ну, от вам і відповідь про агресивність бджіл.
Зараз для бджіл це не дуже важливо, якщо хтось напідпитку полізе відкривати вулик.
Але дійсно, - ці комахи дуже не ******* різких запахів від людини, у тому числі запах алкоголю, парфумів, одеколону. До бджіл краще підходити тверезим і чисто вимитим.
Летючі миші у ночі відгризають голови парашникям, а бойові таграни проводять кастрацію під анестезією!
Добре,що люди непостраждали
)
Оса вжалила неборака в горло.
Анафілактичний шок, горло напухло , за кілька хвилин - труп.
Се ля ві...
- zzzzz? Спросили пчолы.
- Ага.
- пиzzzда вам, zzzaсранцы.
Щоб меду набрати
А бджоли смугасті
дзижчать і дзижчать:
"Не лізь ти, кацапе
До нашого меду"
Та він не послухав
Не цінує природу
І ось він малесенько
взяв і припух
лежить і смердить
ніби він Вінні-Пух
А думка у віршика
Дуже проста
Кацап, геть з України
І вся недовга!
Нагадує 10 негринят
Карл Великий
Надо подумать о боевых шершней.