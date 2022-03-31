На Херсонщині українські бджоли покусали окупантів. Трьох - до смерті

Троє російських загарбників загинули та ще 25 окупантів було госпіталізовано в Олешківському районі на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kherson-News.

За інформацією місцевих жителів, цього разу причиною втрат особового складу окупантів стали не бойові дії, а бджоли.

Комахи з вуликів, залишених під селищем Челбурда (до 2016 року - Пролетарка), прокинулися і налетіли на територію військової частини, яку захопили російські солдати. Там вони, через брак їжі, неабияк покусали окупантів.

"Справа в тому, що з настанням тепла пасічники підгодовують бджіл, але зараз це можуть зробити далеко не всі. Голодні бджоли діяли особливо агресивно, трьом загарбникам їхній напад коштував життя. Решта 25 також надовго запам'ятають, що Україні захищатися від ворога допомагає сама природа", - сказано в повідомленні.

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