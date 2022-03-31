Оккупанты сбили собственный самолет в Украине, - британская разведка
Российские военные случайно сбили один из своих самолетов в небе Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава спецслужбы Великобритании, ответственный за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии (GCHQ) Джереми Флемминг, передает Sky News.
"Мы видели, как российские солдаты – без оружия и морального духа – отказываются выполнять приказы, саботируют собственную технику и даже случайно сбивают собственный самолет", - сказал Флеминг.
В то же время он не предоставил никаких дополнительных подробностей, например, сколько всего своих самолетов россияне сбили, и включает ли это быстрые реактивные самолеты и ударные вертолеты.
По его словам, сейчас российские военные рассматривают возможность передислокации своих сил из других регионов, где существуют конфликты и набор новых бойцов для увеличения своей численности.
"Эти солдаты, вероятно, будут использованы в качестве пушечного мяса, чтобы попытаться ограничить потери российских военных", - добавил он.
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Так тримати таварсчі!
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=08CHvkspJ0Q https://www.youtube.com/watch?v=08CHvkspJ0Q
Щоб населення знало, чи то свій літак летить чи чужий, чи ховатись в підвал чи ні. Чи звонити в зсу, повідомляючи місцезнаходження чи ні.
Навіть воєнні, коли воюють, то в одних на руках жовті повязки, а в інших білі.
Такое может с каждым вполне произойти-и-и-и-и...
А я и не знал, что эта песня - про самолёт.