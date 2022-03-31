Оккупанты сбили собственный самолет в Украине, - британская разведка

Российские военные случайно сбили один из своих самолетов в небе Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава спецслужбы Великобритании, ответственный за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии (GCHQ) Джереми Флемминг, передает Sky News.

"Мы видели, как российские солдаты – без оружия и морального духа – отказываются выполнять приказы, саботируют собственную технику и даже случайно сбивают собственный самолет", - сказал Флеминг.

В то же время он не предоставил никаких дополнительных подробностей, например, сколько всего своих самолетов россияне сбили, и включает ли это быстрые реактивные самолеты и ударные вертолеты.

По его словам, сейчас российские военные рассматривают возможность передислокации своих сил из других регионов, где существуют конфликты и набор новых бойцов для увеличения своей численности.

"Эти солдаты, вероятно, будут использованы в качестве пушечного мяса, чтобы попытаться ограничить потери российских военных", - добавил он.

Также читайте: Разведка обнародовала имена и фотографии российских сотрудников ГРУ и участников групп ДРГ, совершающих военные преступления в Украине