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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты сбили собственный самолет в Украине, - британская разведка

літак

Российские военные случайно сбили один из своих самолетов в небе Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава спецслужбы Великобритании, ответственный за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии (GCHQ) Джереми Флемминг, передает Sky News.

"Мы видели, как российские солдаты – без оружия и морального духа – отказываются выполнять приказы, саботируют собственную технику и даже случайно сбивают собственный самолет", - сказал Флеминг.

В то же время он не предоставил никаких дополнительных подробностей, например, сколько всего своих самолетов россияне сбили, и включает ли это быстрые реактивные самолеты и ударные вертолеты.

По его словам, сейчас российские военные рассматривают возможность передислокации своих сил из других регионов, где существуют конфликты и набор новых бойцов для увеличения своей численности.

"Эти солдаты, вероятно, будут использованы в качестве пушечного мяса, чтобы попытаться ограничить потери российских военных", - добавил он.

Также читайте: Разведка обнародовала имена и фотографии российских сотрудников ГРУ и участников групп ДРГ, совершающих военные преступления в Украине

армия РФ (19026) Великобритания (4918) разведка (4168) самолет (3588)


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Топ комментарии
+32
По больше таких касапских недоразумений а ещё лучше чтобы друг друга перебили а остатки уехали на расию за медалями.
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31.03.2022 08:36
+16
какие молодцы, не останавливайтесь на достигнутом
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31.03.2022 08:44
+15
За медалями с закруткой на спине.
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31.03.2022 08:42
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По больше таких касапских недоразумений а ещё лучше чтобы друг друга перебили а остатки уехали на расию за медалями.
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31.03.2022 08:36 Ответить
За медалями с закруткой на спине.
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31.03.2022 08:42 Ответить
В мешках за медалями
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31.03.2022 08:55 Ответить
Це не непорозуміння. Вони ж прийшли в Україну знищувати фашистів - ну от, одного вже знайшли і знищили.
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31.03.2022 09:59 Ответить
Лапті так можуть. Невже захід ще дивується цим рукожопам
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31.03.2022 08:40 Ответить
ne zrozumili, šo zakon o vyplatax šče ne priniat, a vnem piše dostavitj k ZSU, a ne sbivati.
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31.03.2022 10:18 Ответить
Фтарая армія )))
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31.03.2022 08:40 Ответить
Бтй своїх, щоб чужі боялися. Або хоче нагороду від України, як орк-вертольотчик, що прекрасно і результативно обстріляв свої позиції.
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31.03.2022 08:44 Ответить
НАТА-трєпєщі...
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31.03.2022 08:44 Ответить
какие молодцы, не останавливайтесь на достигнутом
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31.03.2022 08:44 Ответить
Непогано було б влаштувати соцзмагання .
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31.03.2022 08:51 Ответить
Який шляхетний вчинок з боку рашистів! А кажуть, що окупанти нічого хорошого не роблять.
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31.03.2022 08:49 Ответить
Діяльність по обеззброєнню підтримується
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31.03.2022 08:50 Ответить
Демилитаризация мордора
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31.03.2022 08:56 Ответить
Пєрвім дєлам, пєрвім дєлам самальоті....
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31.03.2022 08:53 Ответить
Слава расіській армії!
Так тримати таварсчі!
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31.03.2022 08:54 Ответить
певно той Флемінг шо розвідник в 2 світовій..шо книжку написав про Бонда...от же казкар))))
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31.03.2022 09:09 Ответить
В России запустили утку о том, что "БДК «Орск» пустили на дно англосаксы.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=08CHvkspJ0Q https://www.youtube.com/watch?v=08CHvkspJ0Q

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31.03.2022 09:12 Ответить
Сборная россии по Кобзону ставит новый рекорд
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31.03.2022 09:15 Ответить
Кобзонобол - национальный вид спорта.
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31.03.2022 09:30 Ответить
Уже второй. Ну правильно, на ЗУшке запросчика свой-чужой нету, поэтому там вся колонна по кацолтчику продуктивно херачила.
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31.03.2022 09:19 Ответить
Сбивай своих, чтобы чужие боялись.
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31.03.2022 09:28 Ответить
Нам треба наші літаки пофарбувати в жовтий колір.
Щоб населення знало, чи то свій літак летить чи чужий, чи ховатись в підвал чи ні. Чи звонити в зсу, повідомляючи місцезнаходження чи ні.
Навіть воєнні, коли воюють, то в одних на руках жовті повязки, а в інших білі.
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31.03.2022 09:29 Ответить
Может и самолёты тоже

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31.03.2022 09:59 Ответить
расходники ***** это представители дыры и крыма которые подохнут в первые часы боев ...
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31.03.2022 09:54 Ответить
БОГ -ЕСТЬ!
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31.03.2022 11:24 Ответить
Поэтому самолета - нет.
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31.03.2022 12:28 Ответить
Какой счастливый случай, какой счастливый случай,
Такое может с каждым вполне произойти-и-и-и-и...

А я и не знал, что эта песня - про самолёт.
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31.03.2022 12:26 Ответить
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31.03.2022 16:39 Ответить
 
 