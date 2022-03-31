Окупанти збили власний літак в Україні, - британська розвідка
Російські військові випадково збили один зі своїх літаків у небі Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявил голова спецслужби Великої Британії, що відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії (GCHQ) Джеремі Флеммінг, передає Sky News.
"Ми бачили, як російські солдати – без зброї та морального духу – відмовляються виконувати накази, саботують власну техніку, й навіть випадково збивають власний літак", - сказав Флемінг.
Водночас він не надав жодних додаткових подробиць, наприклад, скільки всього своїх літаків росіяни збили, і чи включає це швидкі реактивні літаки та ударні гелікоптери.
За його словами, нині російські військові розглядають можливість передислокації своїх сил з інших регіонів, де існують конфлікти та набору нових бійців для збільшення своєї чисельності.
"Ці солдати, ймовірно, будуть використані як гарматне м’ясо, щоб спробувати обмежити втрати російських військових", - додав він.
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=08CHvkspJ0Q https://www.youtube.com/watch?v=08CHvkspJ0Q
Щоб населення знало, чи то свій літак летить чи чужий, чи ховатись в підвал чи ні. Чи звонити в зсу, повідомляючи місцезнаходження чи ні.
Навіть воєнні, коли воюють, то в одних на руках жовті повязки, а в інших білі.
Такое может с каждым вполне произойти-и-и-и-и...
А я и не знал, что эта песня - про самолёт.