Окупанти збили власний літак в Україні, - британська розвідка

Російські військові випадково збили один зі своїх літаків у небі Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявил голова спецслужби Великої Британії, що відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії (GCHQ) Джеремі Флеммінг, передає Sky News.

"Ми бачили, як російські солдати – без зброї та морального духу – відмовляються виконувати накази, саботують власну техніку, й навіть випадково збивають власний літак", - сказав Флемінг.

Водночас він не надав жодних додаткових подробиць, наприклад, скільки всього своїх літаків росіяни збили, і чи включає це швидкі реактивні літаки та ударні гелікоптери.

За його словами, нині російські військові розглядають можливість передислокації своїх сил з інших регіонів, де існують конфлікти та набору нових бійців для збільшення своєї чисельності.

"Ці солдати, ймовірно, будуть використані як гарматне м’ясо, щоб спробувати обмежити втрати російських військових", - додав він.

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