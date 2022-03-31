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Окупанти збили власний літак в Україні, - британська розвідка

літак

Російські військові випадково збили один зі своїх літаків у небі Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявил голова спецслужби Великої Британії, що відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії (GCHQ) Джеремі Флеммінг, передає Sky News.

"Ми бачили, як російські солдати – без зброї та морального духу – відмовляються виконувати накази, саботують власну техніку, й навіть випадково збивають власний літак", - сказав Флемінг.

Водночас він не надав жодних додаткових подробиць, наприклад, скільки всього своїх літаків росіяни збили, і чи включає це швидкі реактивні літаки та ударні гелікоптери.

За його словами, нині російські військові розглядають можливість передислокації своїх сил з інших регіонів, де існують конфлікти та набору нових бійців для збільшення своєї чисельності.

"Ці солдати, ймовірно, будуть використані як гарматне м’ясо, щоб спробувати обмежити втрати російських військових", - додав він.

Також читайте: Велика Британія заборонила обслуговування суден та літаків російських олігархів

Автор: 

армія рф (17176) Велика Британія (5539) розвідка (3854) літак (2898)


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Топ коментарі
+32
По больше таких касапских недоразумений а ещё лучше чтобы друг друга перебили а остатки уехали на расию за медалями.
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31.03.2022 08:36
+16
какие молодцы, не останавливайтесь на достигнутом
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31.03.2022 08:44
+15
За медалями с закруткой на спине.
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31.03.2022 08:42
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По больше таких касапских недоразумений а ещё лучше чтобы друг друга перебили а остатки уехали на расию за медалями.
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31.03.2022 08:36 Відповісти
За медалями с закруткой на спине.
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31.03.2022 08:42 Відповісти
В мешках за медалями
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31.03.2022 08:55 Відповісти
Це не непорозуміння. Вони ж прийшли в Україну знищувати фашистів - ну от, одного вже знайшли і знищили.
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31.03.2022 09:59 Відповісти
Лапті так можуть. Невже захід ще дивується цим рукожопам
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31.03.2022 08:40 Відповісти
ne zrozumili, šo zakon o vyplatax šče ne priniat, a vnem piše dostavitj k ZSU, a ne sbivati.
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31.03.2022 10:18 Відповісти
Фтарая армія )))
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31.03.2022 08:40 Відповісти
Бтй своїх, щоб чужі боялися. Або хоче нагороду від України, як орк-вертольотчик, що прекрасно і результативно обстріляв свої позиції.
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31.03.2022 08:44 Відповісти
НАТА-трєпєщі...
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31.03.2022 08:44 Відповісти
какие молодцы, не останавливайтесь на достигнутом
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31.03.2022 08:44 Відповісти
Непогано було б влаштувати соцзмагання .
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31.03.2022 08:51 Відповісти
Який шляхетний вчинок з боку рашистів! А кажуть, що окупанти нічого хорошого не роблять.
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31.03.2022 08:49 Відповісти
Діяльність по обеззброєнню підтримується
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31.03.2022 08:50 Відповісти
Демилитаризация мордора
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31.03.2022 08:56 Відповісти
Пєрвім дєлам, пєрвім дєлам самальоті....
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31.03.2022 08:53 Відповісти
Слава расіській армії!
Так тримати таварсчі!
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31.03.2022 08:54 Відповісти
певно той Флемінг шо розвідник в 2 світовій..шо книжку написав про Бонда...от же казкар))))
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31.03.2022 09:09 Відповісти
В России запустили утку о том, что "БДК «Орск» пустили на дно англосаксы.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=08CHvkspJ0Q https://www.youtube.com/watch?v=08CHvkspJ0Q

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31.03.2022 09:12 Відповісти
Сборная россии по Кобзону ставит новый рекорд
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31.03.2022 09:15 Відповісти
Кобзонобол - национальный вид спорта.
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31.03.2022 09:30 Відповісти
Уже второй. Ну правильно, на ЗУшке запросчика свой-чужой нету, поэтому там вся колонна по кацолтчику продуктивно херачила.
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31.03.2022 09:19 Відповісти
Сбивай своих, чтобы чужие боялись.
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31.03.2022 09:28 Відповісти
Нам треба наші літаки пофарбувати в жовтий колір.
Щоб населення знало, чи то свій літак летить чи чужий, чи ховатись в підвал чи ні. Чи звонити в зсу, повідомляючи місцезнаходження чи ні.
Навіть воєнні, коли воюють, то в одних на руках жовті повязки, а в інших білі.
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31.03.2022 09:29 Відповісти
Может и самолёты тоже

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31.03.2022 09:59 Відповісти
расходники ***** это представители дыры и крыма которые подохнут в первые часы боев ...
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31.03.2022 09:54 Відповісти
БОГ -ЕСТЬ!
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31.03.2022 11:24 Відповісти
Поэтому самолета - нет.
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31.03.2022 12:28 Відповісти
Какой счастливый случай, какой счастливый случай,
Такое может с каждым вполне произойти-и-и-и-и...

А я и не знал, что эта песня - про самолёт.
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31.03.2022 12:26 Відповісти
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31.03.2022 16:39 Відповісти
 
 