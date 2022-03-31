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В Киеве с 1 апреля возобновляют продажу алкоголя, - КГГА

алкоголь

В Киеве снова разрешили продавать алкоголь. "Сухой закон" будет отменен в пятницу, 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает Цензор.НЕТ.

Так, в столице алкоголь можно будет купить в магазинах и заведениях сферы обслуживания. При этом его будут продавать только с 11:00 до 16:00.

Читайте: ВСУ освободили еще три населенных пункта, - Генштаб

Напомним, что запрет на продажу алкоголя действовал с 1 марта.

алкоголь (1665) КГГА (2977) Киев (25469)


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Топ комментарии
+18
ти коли вип"єш стріляєш? в такому разі пий молоко!
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31.03.2022 10:19
+17
Его и так везде уже почти продают. И деньги в бюджет нужны. А реального толку от запрета его продажия не вижу
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31.03.2022 10:22
+15
За рашку! Не чокаясь🤙😁
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31.03.2022 10:16
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Це до шашлику?
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31.03.2022 10:13 Ответить
Кстате в метро на окружной уже неделю продают шашлычёк и рёбрышки маринованные. Не пробовал сам, но с виду как обычно магазинные
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31.03.2022 10:24 Ответить
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31.03.2022 10:30 Ответить
на сухую оно не то
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31.03.2022 10:30 Ответить
це до гумору
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31.03.2022 12:34 Ответить
ШО???
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31.03.2022 10:13 Ответить
алкогольний туризм в Київ? може першотравневий жарт?
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31.03.2022 10:15 Ответить
Нафіга
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31.03.2022 10:14 Ответить
За рашку! Не чокаясь🤙😁
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31.03.2022 10:16 Ответить
Его и так везде уже почти продают. И деньги в бюджет нужны. А реального толку от запрета его продажия не вижу
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31.03.2022 10:22 Ответить
Самогонщики только в плюсе от запрета
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31.03.2022 10:31 Ответить
Втрати бюджету від наслідків продажу алкоголю навіть у мирний час в сотні разів перевищували прибутки, а зараз це ні що інше - як диверсія.
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31.03.2022 12:44 Ответить
Оце гарна новина😁🤙
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31.03.2022 10:15 Ответить
****** новина
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31.03.2022 10:35 Ответить
ЗА ПОБЕДУ УКРАИНЫ ,НАЛИВАЙ ...но только по МАЛЕНЬКОЙ .
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31.03.2022 10:16 Ответить
Щоб військові пили горілку ? А потім почали стріляти в повітря ?
Це ж диверсія.
В нас теж поновили, так почались попойки серед місцевих .Пляшки скрізь понакидали.
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31.03.2022 10:16 Ответить
ти коли вип"єш стріляєш? в такому разі пий молоко!
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31.03.2022 10:19 Ответить
Досить вже. Всі знають як воно буває.
Я проти алкоголю.
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31.03.2022 10:27 Ответить
А нервы успокоить нужно
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31.03.2022 10:32 Ответить
Нерви не так треба заспокоювати.
Порадити як ?
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31.03.2022 10:51 Ответить
А расслабиться как? лимонадом?
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31.03.2022 10:40 Ответить
всі знають, як буває, хто всі? ти знаєш, ти була свідком? в такому разі правоохороним органам, потрібно взятись за тебе, ти по ходу була присутня, при скоєнні злочину!
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31.03.2022 10:42 Ответить
Раніше часто писали про п'яну стрілянину в зоні АТО.
Брехали ?
Тому я категорично проти.
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31.03.2022 10:52 Ответить
твоя позиція немає жодного значення, тому видихни! ми раді!
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31.03.2022 10:55 Ответить
Батальон АВАТАР
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31.03.2022 13:57 Ответить
Никто вам не запрещает быть против...
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31.03.2022 10:46 Ответить
могли б дотянути до паски
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31.03.2022 10:16 Ответить
так по старим цінам чи як?
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31.03.2022 10:16 Ответить
Нормально, ще п'яних зі зброєю не вистачає
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31.03.2022 10:18 Ответить
Это хорошо.. а то пиво скоро сниться будет..
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31.03.2022 10:19 Ответить
Пустой бюджет кагбе намекает.
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31.03.2022 10:21 Ответить
В мене в погребі запечатано 100 л вина. Вже другий місяць ні каплі. Не хочеться.
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31.03.2022 10:24 Ответить
Так чего соседей не угостил? Им возможно хочется!
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31.03.2022 10:25 Ответить
По крайней мере пиво приносит дольшой доход в бюджет....
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31.03.2022 10:26 Ответить
Дякую! Дуже дякую! Дуже вчасне рішення, просто бояра вже не лізе....
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31.03.2022 10:28 Ответить
Війна мабудь закінчилась? Мож ще клуби повідкривати і Басту запросити?
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31.03.2022 10:30 Ответить
А що краще шприци та пігулки?
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31.03.2022 10:54 Ответить
І моргенчлена з інстасобакой
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31.03.2022 13:50 Ответить
Всьо, щас оркі полізуть
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31.03.2022 10:30 Ответить
у нас на закарпатті перші 2 тижні не продавали, а потім пиво і вино дозволили. по крайній мірі у нашій громаді. періодично 2-3 баночки ґамбрінуса потягну почитуючи цензор.
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31.03.2022 10:33 Ответить
Війна та алкоґоль несумісні.....
Але влада пішла на зустріч алкогольному лоббі.....
А їм що,вони НЕ воюють!!
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31.03.2022 10:33 Ответить
Иногда для здоровья надо...
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31.03.2022 10:44 Ответить
Жах, що твориться з ЦН, звідки це все поналізло(((
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31.03.2022 10:53 Ответить
довпойопи, вже відкривайте нічні клуби. какая разніца де бухати: на лавочкі під домом чи на діскотєкі.
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31.03.2022 11:05 Ответить
я был еще ребенком, но хорошо помню как мой отец, который прошел всю войну, рассказывал, что им перед боем давали спирт, грамм по сто кажется, так он говорил что и выжил в войне только благодаря тому, что не пил, менял на табак...а под Сталинградом, ему вообще повезло, так шандарахнуло, получил контузию, что 3 месяца лежал в госпитале...правда еще помню, часто кричал во сне, и про войну почти никогда ничего не рассказывал...вот и сейчас думаю, пусть пьют, кто может, но только гражданские, а воинам это сейчас опасно, алкоголь притупляет бдительность, будем пить, проиграем войну...
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31.03.2022 11:05 Ответить
Это вам не какая-нибудь британская разведка с угрозами завтрашнего штурма Киева. Это верный признак, что на киевском направлении наступил перелом ситуации, и дело идет к празднествам по этому случаю.
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31.03.2022 11:10 Ответить
Тобі важко було знайти чим закинутися? Невже свинособакам проблема дістати пойло під час "сухого закону"?
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31.03.2022 12:41 Ответить
no to teraz ruscy będą atakować dzień i noc.
Trzeba ogłosić, że darmowa wóda jest w Mińsku, to się wycofają
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31.03.2022 11:39 Ответить
Нужен запрет на алкоголь и слабоалкоголь во всей Украине.
Есть деньги на алкоголь - помоги ВСУ!
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31.03.2022 11:44 Ответить
все логично, наркоманам метадон в аптеках постоянно выдавали без перерыва, а алкоголики уже на пределе, надо их тоже пожалеть
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31.03.2022 11:46 Ответить
и накуя ? у кого зароботки падают ?
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31.03.2022 11:52 Ответить
Трезвенники и язвенники. Идите в жопу!
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31.03.2022 12:19 Ответить
В Житомирі дозволили слабоалкогольні напої і майже відразу знову заборонили. П'яний професійний солдат - поганий солдат, п'яний зі зброєю - небезпечний дурень.
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31.03.2022 12:20 Ответить
наслышан как там тер обороновцы накидались)
подставили мирных алкашей)
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31.03.2022 13:56 Ответить
Що таке, руцкочєлюснтим стала скучна?
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31.03.2022 12:40 Ответить
Коменти "за" та "проти" розділилися майже точно за тим, якою мовою були зроблені, українською чи свинособачою.
Савпадєніє? Нідумаю...
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31.03.2022 12:46 Ответить
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31.03.2022 13:55 Ответить
Вони там в КМДА їбан"лися, чи вже зовсім о"уїли? Який на"уй алкоголь?
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31.03.2022 18:31 Ответить
 
 