В Киеве с 1 апреля возобновляют продажу алкоголя, - КГГА
В Киеве снова разрешили продавать алкоголь. "Сухой закон" будет отменен в пятницу, 1 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает Цензор.НЕТ.
Так, в столице алкоголь можно будет купить в магазинах и заведениях сферы обслуживания. При этом его будут продавать только с 11:00 до 16:00.
Напомним, что запрет на продажу алкоголя действовал с 1 марта.
Топ комментарии
+18 E. A.
показать весь комментарий31.03.2022 10:19
+17 Підлога Маккартні
показать весь комментарий31.03.2022 10:22
+15 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий31.03.2022 10:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ж диверсія.
В нас теж поновили, так почались попойки серед місцевих .Пляшки скрізь понакидали.
Я проти алкоголю.
Порадити як ?
Брехали ?
Тому я категорично проти.
Але влада пішла на зустріч алкогольному лоббі.....
А їм що,вони НЕ воюють!!
Trzeba ogłosić, że darmowa wóda jest w Mińsku, to się wycofają
Есть деньги на алкоголь - помоги ВСУ!
подставили мирных алкашей)
Савпадєніє? Нідумаю...