В Киеве с 1 апреля возобновляют продажу алкоголя, - КГГА

В Киеве снова разрешили продавать алкоголь. "Сухой закон" будет отменен в пятницу, 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает Цензор.НЕТ.

Так, в столице алкоголь можно будет купить в магазинах и заведениях сферы обслуживания. При этом его будут продавать только с 11:00 до 16:00.

Читайте: ВСУ освободили еще три населенных пункта, - Генштаб

Напомним, что запрет на продажу алкоголя действовал с 1 марта.