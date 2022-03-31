У Києві з 1 квітня відновлюють продаж алкоголю, - КМДА

У Києві знову дозволили продавати алкоголь. "Сухий закон" буде скасовано в п'ятницю, 1 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає Цензор.НЕТ.

Так, в столиці алкоголь можна буде купити в магазинах і установах сфери обслуговування. При цьому його продаватимуть тільки з 11: 00 до 16: 00.

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Зазначимо, що заборона на продаж алкоголю діяла з 1 березня.