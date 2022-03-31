У Києві з 1 квітня відновлюють продаж алкоголю, - КМДА
У Києві знову дозволили продавати алкоголь. "Сухий закон" буде скасовано в п'ятницю, 1 квітня.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає Цензор.НЕТ.
Так, в столиці алкоголь можна буде купити в магазинах і установах сфери обслуговування. При цьому його продаватимуть тільки з 11: 00 до 16: 00.
Зазначимо, що заборона на продаж алкоголю діяла з 1 березня.
Топ коментарі
+18 E. A.
показати весь коментар31.03.2022 10:19
+17 Підлога Маккартні
показати весь коментар31.03.2022 10:22
+15 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар31.03.2022 10:16
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Це ж диверсія.
В нас теж поновили, так почались попойки серед місцевих .Пляшки скрізь понакидали.
Я проти алкоголю.
Порадити як ?
Брехали ?
Тому я категорично проти.
Але влада пішла на зустріч алкогольному лоббі.....
А їм що,вони НЕ воюють!!
Trzeba ogłosić, że darmowa wóda jest w Mińsku, to się wycofają
Есть деньги на алкоголь - помоги ВСУ!
подставили мирных алкашей)
Савпадєніє? Нідумаю...