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У Києві з 1 квітня відновлюють продаж алкоголю, - КМДА

алкоголь

У Києві знову дозволили продавати алкоголь. "Сухий закон" буде скасовано в п'ятницю, 1 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає Цензор.НЕТ.

Так, в столиці алкоголь можна буде купити в магазинах і установах сфери обслуговування. При цьому його продаватимуть тільки з 11: 00 до 16: 00.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На період війни у Львівській області заборонили продаж алкоголю з 21 по 10 годину, - ОВА (оновлено)

Зазначимо, що заборона на продаж алкоголю діяла з 1 березня.

Автор: 

алкоголь (1234) КМДА (2363) Київ (19405)


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Топ коментарі
+18
ти коли вип"єш стріляєш? в такому разі пий молоко!
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31.03.2022 10:19
+17
Его и так везде уже почти продают. И деньги в бюджет нужны. А реального толку от запрета его продажия не вижу
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31.03.2022 10:22
+15
За рашку! Не чокаясь🤙😁
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31.03.2022 10:16
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Це до шашлику?
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31.03.2022 10:13 Відповісти
Кстате в метро на окружной уже неделю продают шашлычёк и рёбрышки маринованные. Не пробовал сам, но с виду как обычно магазинные
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31.03.2022 10:24 Відповісти
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31.03.2022 10:30 Відповісти
на сухую оно не то
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31.03.2022 10:30 Відповісти
це до гумору
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31.03.2022 12:34 Відповісти
ШО???
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31.03.2022 10:13 Відповісти
алкогольний туризм в Київ? може першотравневий жарт?
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31.03.2022 10:15 Відповісти
Нафіга
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31.03.2022 10:14 Відповісти
За рашку! Не чокаясь🤙😁
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31.03.2022 10:16 Відповісти
Его и так везде уже почти продают. И деньги в бюджет нужны. А реального толку от запрета его продажия не вижу
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31.03.2022 10:22 Відповісти
Самогонщики только в плюсе от запрета
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31.03.2022 10:31 Відповісти
Втрати бюджету від наслідків продажу алкоголю навіть у мирний час в сотні разів перевищували прибутки, а зараз це ні що інше - як диверсія.
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31.03.2022 12:44 Відповісти
Оце гарна новина😁🤙
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31.03.2022 10:15 Відповісти
****** новина
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31.03.2022 10:35 Відповісти
ЗА ПОБЕДУ УКРАИНЫ ,НАЛИВАЙ ...но только по МАЛЕНЬКОЙ .
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31.03.2022 10:16 Відповісти
Щоб військові пили горілку ? А потім почали стріляти в повітря ?
Це ж диверсія.
В нас теж поновили, так почались попойки серед місцевих .Пляшки скрізь понакидали.
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31.03.2022 10:16 Відповісти
ти коли вип"єш стріляєш? в такому разі пий молоко!
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31.03.2022 10:19 Відповісти
Досить вже. Всі знають як воно буває.
Я проти алкоголю.
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31.03.2022 10:27 Відповісти
А нервы успокоить нужно
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31.03.2022 10:32 Відповісти
Нерви не так треба заспокоювати.
Порадити як ?
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31.03.2022 10:51 Відповісти
А расслабиться как? лимонадом?
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31.03.2022 10:40 Відповісти
всі знають, як буває, хто всі? ти знаєш, ти була свідком? в такому разі правоохороним органам, потрібно взятись за тебе, ти по ходу була присутня, при скоєнні злочину!
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31.03.2022 10:42 Відповісти
Раніше часто писали про п'яну стрілянину в зоні АТО.
Брехали ?
Тому я категорично проти.
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31.03.2022 10:52 Відповісти
твоя позиція немає жодного значення, тому видихни! ми раді!
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31.03.2022 10:55 Відповісти
Батальон АВАТАР
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31.03.2022 13:57 Відповісти
Никто вам не запрещает быть против...
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31.03.2022 10:46 Відповісти
могли б дотянути до паски
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31.03.2022 10:16 Відповісти
так по старим цінам чи як?
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31.03.2022 10:16 Відповісти
Нормально, ще п'яних зі зброєю не вистачає
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31.03.2022 10:18 Відповісти
Это хорошо.. а то пиво скоро сниться будет..
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31.03.2022 10:19 Відповісти
Пустой бюджет кагбе намекает.
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31.03.2022 10:21 Відповісти
В мене в погребі запечатано 100 л вина. Вже другий місяць ні каплі. Не хочеться.
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31.03.2022 10:24 Відповісти
Так чего соседей не угостил? Им возможно хочется!
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31.03.2022 10:25 Відповісти
По крайней мере пиво приносит дольшой доход в бюджет....
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31.03.2022 10:26 Відповісти
Дякую! Дуже дякую! Дуже вчасне рішення, просто бояра вже не лізе....
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31.03.2022 10:28 Відповісти
Війна мабудь закінчилась? Мож ще клуби повідкривати і Басту запросити?
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31.03.2022 10:30 Відповісти
А що краще шприци та пігулки?
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31.03.2022 10:54 Відповісти
І моргенчлена з інстасобакой
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31.03.2022 13:50 Відповісти
Всьо, щас оркі полізуть
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31.03.2022 10:30 Відповісти
у нас на закарпатті перші 2 тижні не продавали, а потім пиво і вино дозволили. по крайній мірі у нашій громаді. періодично 2-3 баночки ґамбрінуса потягну почитуючи цензор.
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31.03.2022 10:33 Відповісти
Війна та алкоґоль несумісні.....
Але влада пішла на зустріч алкогольному лоббі.....
А їм що,вони НЕ воюють!!
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31.03.2022 10:33 Відповісти
Иногда для здоровья надо...
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31.03.2022 10:44 Відповісти
Жах, що твориться з ЦН, звідки це все поналізло(((
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31.03.2022 10:53 Відповісти
довпойопи, вже відкривайте нічні клуби. какая разніца де бухати: на лавочкі під домом чи на діскотєкі.
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31.03.2022 11:05 Відповісти
я был еще ребенком, но хорошо помню как мой отец, который прошел всю войну, рассказывал, что им перед боем давали спирт, грамм по сто кажется, так он говорил что и выжил в войне только благодаря тому, что не пил, менял на табак...а под Сталинградом, ему вообще повезло, так шандарахнуло, получил контузию, что 3 месяца лежал в госпитале...правда еще помню, часто кричал во сне, и про войну почти никогда ничего не рассказывал...вот и сейчас думаю, пусть пьют, кто может, но только гражданские, а воинам это сейчас опасно, алкоголь притупляет бдительность, будем пить, проиграем войну...
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31.03.2022 11:05 Відповісти
Это вам не какая-нибудь британская разведка с угрозами завтрашнего штурма Киева. Это верный признак, что на киевском направлении наступил перелом ситуации, и дело идет к празднествам по этому случаю.
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31.03.2022 11:10 Відповісти
Тобі важко було знайти чим закинутися? Невже свинособакам проблема дістати пойло під час "сухого закону"?
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31.03.2022 12:41 Відповісти
no to teraz ruscy będą atakować dzień i noc.
Trzeba ogłosić, że darmowa wóda jest w Mińsku, to się wycofają
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31.03.2022 11:39 Відповісти
Нужен запрет на алкоголь и слабоалкоголь во всей Украине.
Есть деньги на алкоголь - помоги ВСУ!
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31.03.2022 11:44 Відповісти
все логично, наркоманам метадон в аптеках постоянно выдавали без перерыва, а алкоголики уже на пределе, надо их тоже пожалеть
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31.03.2022 11:46 Відповісти
и накуя ? у кого зароботки падают ?
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31.03.2022 11:52 Відповісти
Трезвенники и язвенники. Идите в жопу!
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31.03.2022 12:19 Відповісти
В Житомирі дозволили слабоалкогольні напої і майже відразу знову заборонили. П'яний професійний солдат - поганий солдат, п'яний зі зброєю - небезпечний дурень.
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31.03.2022 12:20 Відповісти
наслышан как там тер обороновцы накидались)
подставили мирных алкашей)
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31.03.2022 13:56 Відповісти
Що таке, руцкочєлюснтим стала скучна?
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31.03.2022 12:40 Відповісти
Коменти "за" та "проти" розділилися майже точно за тим, якою мовою були зроблені, українською чи свинособачою.
Савпадєніє? Нідумаю...
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31.03.2022 12:46 Відповісти
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31.03.2022 13:55 Відповісти
Вони там в КМДА їбан"лися, чи вже зовсім о"уїли? Який на"уй алкоголь?
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31.03.2022 18:31 Відповісти
 
 