РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7015 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
17 334 24

Муж нардепа Стефанишиной погиб от российского снаряда под Черниговом

стефанишина

30 марта под Черниговом погиб муж народного депутата партии "Голос" Ольги Стефанишиной Богдан.

Об этом нардеп сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Мой любимый мужчина, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми. Не на связи. Мне очень больно. Сука война", - написала нардеп.

Читайте: Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе спасли около 130 человек, - нардеп Стефанишина

Муж нардепа Стефанишиной погиб от российского снаряда под Черниговом 01

Стефанишина Ольга нардеп (79) Голос партия (499)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+46
Загинув як Герой.
Вічна пам'ять.
Найщиріші співчуття родині.
показать весь комментарий
31.03.2022 11:46
+37
Твоё место около параши в Параше, мразь паскудная. Отсиделось в Косино на водах, гнида бандитско-ЗЕлёная, а теперь всплыло, говно мерзское.
показать весь комментарий
31.03.2022 11:56
+36
А тем временем Коля воюет с каклетами в Закарпатье.
показать весь комментарий
31.03.2022 11:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Загинув як Герой.
Вічна пам'ять.
Найщиріші співчуття родині.
показать весь комментарий
31.03.2022 11:46 Ответить
RIP
показать весь комментарий
31.03.2022 11:48 Ответить
А тем временем Коля воюет с каклетами в Закарпатье.
показать весь комментарий
31.03.2022 11:48 Ответить
***** конченая
показать весь комментарий
31.03.2022 11:55 Ответить
Твоё место около параши в Параше, мразь паскудная. Отсиделось в Косино на водах, гнида бандитско-ЗЕлёная, а теперь всплыло, говно мерзское.
показать весь комментарий
31.03.2022 11:56 Ответить
******
показать весь комментарий
31.03.2022 11:58 Ответить
Твоё место возле параши в Параше, чмошная гнида ЗЕлёного разлива. Сдрыснула тварь первой из Киева, отсиделось в Косина на водах мразь паскудная, а теперь оно приехало пересидело на границе с Венгрией. Мерзавец и подонок.
показать весь комментарий
31.03.2022 11:59 Ответить
Я таки надеюсь, что не моё лично, а Колино...
показать весь комментарий
31.03.2022 12:09 Ответить
Таки да.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:14 Ответить
Все правильно, але ж кому то написав? Спочатку вибачся перед людиною, видали, а потім напиши там, де треба. Уважнішим треба бути, нерви в усіх і так...
показать весь комментарий
31.03.2022 12:28 Ответить
Уже всё нормально. Спасибо.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:38 Ответить
Приїхав дерибанити гуманітарку.
показать весь комментарий
31.03.2022 12:34 Ответить
Співчуваю.
показать весь комментарий
31.03.2022 11:55 Ответить
Співчуття
показать весь комментарий
31.03.2022 11:55 Ответить
Чомусь впевнений, що 252 слуг мало хто перебуває в небезпечних місцях.
показать весь комментарий
31.03.2022 11:56 Ответить
Сочувствую .

гоните из парламента Арахамий !!
показать весь комментарий
31.03.2022 11:57 Ответить
Вот что Путин приносит к нам дом! И мы будем с ним договариваться? Жать руку?Подписывать компромиссы ? Сдавать нашу землю и наших людей? А потом опять будем иметь войну ! Сейчас будем иметь позор, а чуть позже опять войну! Причем , учитывая способности нашей власти к развалу армии , не факт что мы будем в лучшем положении!?
показать весь комментарий
31.03.2022 11:58 Ответить
P.S. За свою жизнь я усвоил одно правило , всякое отложенное дело резко теряет шансы на успех , особенно в нашем случае , мы дадим противнику шанс восстановиться , при этом поддержка запада упадет , мы неизбежно придем к новой войне ,но уже в худших условиях . И это случится очень быстро , мой прогноз 5-10 лет максимум!
показать весь комментарий
31.03.2022 12:03 Ответить
5-10 лет? Что-то долго очень...
показать весь комментарий
31.03.2022 12:09 Ответить
**** війна?
А може **** москалі?
показать весь комментарий
31.03.2022 12:07 Ответить
Царствіє небесне воїну українцю
показать весь комментарий
31.03.2022 12:10 Ответить
Наші глибокі співчуття! Загинув як герой. Герої не вмирають!
показать весь комментарий
31.03.2022 12:14 Ответить
Почему Шуфрич не воюет ? Он же говорит, что он "украинец".
Или в кутузку как каллаборант, или враг, или марш в ЗСУ.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:54 Ответить
 
 