Муж нардепа Стефанишиной погиб от российского снаряда под Черниговом
30 марта под Черниговом погиб муж народного депутата партии "Голос" Ольги Стефанишиной Богдан.
Об этом нардеп сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Мой любимый мужчина, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми. Не на связи. Мне очень больно. Сука война", - написала нардеп.
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Вічна пам'ять.
Найщиріші співчуття родині.
гоните из парламента Арахамий !!
А може **** москалі?
Или в кутузку как каллаборант, или враг, или марш в ЗСУ.