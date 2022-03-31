Муж нардепа Стефанишиной погиб от российского снаряда под Черниговом

30 марта под Черниговом погиб муж народного депутата партии "Голос" Ольги Стефанишиной Богдан.

Об этом нардеп сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Мой любимый мужчина, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми. Не на связи. Мне очень больно. Сука война", - написала нардеп.

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