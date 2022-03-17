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Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе спасли около 130 человек, - нардеп Стефанишина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе спасли 130 человек, работы продолжаются.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написала народный депутат Ольга Стефанишина.
"Хорошие новости, в которых мы так нуждаемся. Бомбоубежище под Драмтеатром Мариуполя – выдержало. Уже удалось спасти около 130 жителей. Завалы дальше разбирают. Это настоящее чудо", - написала Стефанишина.
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+20 Дмитрий Иванов 933bda32
показать весь комментарий17.03.2022 12:57
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показать весь комментарий17.03.2022 13:11
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бити ворога , так як він для всіх украінців , один - це московітські орки 🙁