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З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували близько 130 людей, - нардеп Стефанишина

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

геращенко,маріуполь

З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували 130 людей, роботи тривають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала народний депутат Ольга Стефанишина.

"Хороші новини, яких ми так потребуємо. Бомбосховище під Драмтеатром Маріуполю – витримало. Уже вдалося врятувати близько 130 жителів. Завали далі розбирають. Це справжнє диво", - написала Стефанишина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тривають роботи з розблокування бомбосховища в драмтеатрі Маріуполя. Звідти виходять живі люди, інформації щодо жертв наразі немає, - Денісова
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Топ коментарі
+20
Это не чудо Стефанишина, а видимо хорошее бомбоубежище, сделанное не рукожопами и балаболами. А вот почему об этом нас информирует депутат, а не пресс-служба наших спасателей, не совсем понятно. Наши полупарламентарии стали разносителями новостей, к которым не имеют никакого отношения, вместо своей непосредственной работы после всех отдыхов и гонок по залу Верховной Рады с телефончиками в ручках, обнимашек-шепталок и дербана бюджета
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17.03.2022 12:57
+7
Пресс-служба не інформує , щоб знову не *******. А дибільна стефанишина здає.
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17.03.2022 13:10
+6
Питання, казали що у бомбосховищі було понад 1500 людей, я хочу подивитися операцію на відео чи фото як рятувальники рятують людей, але нажаль немає такої інформації, це чи пізд&ож що всі живі чи ще щось, але я пройбагато медіа ніякої інформації. На мій погляд загинуло багато мирних жителів міста Маріуполь, але влада приховує це заради нового раунду переговорів з російською **********. На мій погляд йдуть перемовини про план розподіл України, нехай я буду параноїк мені по ×уй ваша думка, але є нюанси. Як й по Яворівському полігону, але то стратегія то я розумію, але Драмтеатр повинні всі знати що там відбувається
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17.03.2022 13:11
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Это не чудо Стефанишина, а видимо хорошее бомбоубежище, сделанное не рукожопами и балаболами. А вот почему об этом нас информирует депутат, а не пресс-служба наших спасателей, не совсем понятно. Наши полупарламентарии стали разносителями новостей, к которым не имеют никакого отношения, вместо своей непосредственной работы после всех отдыхов и гонок по залу Верховной Рады с телефончиками в ручках, обнимашек-шепталок и дербана бюджета
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17.03.2022 12:57 Відповісти
+ 100!
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17.03.2022 13:07 Відповісти
Пресс-служба не інформує , щоб знову не *******. А дибільна стефанишина здає.
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17.03.2022 13:10 Відповісти
Полонені германці будували..
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17.03.2022 15:09 Відповісти
Пане Дмитре, радіти треба що Бог зберіг життя людей, думаю ти комуняка цього не розумієш, за таких як ти гинуть наші діти.
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17.03.2022 13:03 Відповісти
Не на часі сваритися , а навпаки потрібно згуртуватися всім та гуртом
бити ворога , так як він для всіх украінців , один - це московітські орки 🙁
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17.03.2022 13:09 Відповісти
Питання, казали що у бомбосховищі було понад 1500 людей, я хочу подивитися операцію на відео чи фото як рятувальники рятують людей, але нажаль немає такої інформації, це чи пізд&ож що всі живі чи ще щось, але я пройбагато медіа ніякої інформації. На мій погляд загинуло багато мирних жителів міста Маріуполь, але влада приховує це заради нового раунду переговорів з російською **********. На мій погляд йдуть перемовини про план розподіл України, нехай я буду параноїк мені по ×уй ваша думка, але є нюанси. Як й по Яворівському полігону, але то стратегія то я розумію, але Драмтеатр повинні всі знати що там відбувається
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17.03.2022 13:11 Відповісти
Може тобі ще й повні списки врятованих? Чи ти москвобот?
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17.03.2022 13:16 Відповісти
у чому проблема? їзжай та сам подивись
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17.03.2022 14:12 Відповісти
Тіпа щось вумне написав?
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17.03.2022 14:29 Відповісти
Спочатку треба всіх потерпілих звідти витягти а потім рапортувати.
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17.03.2022 13:14 Відповісти
Списки не треба, але дивлячись на руйнування після авіаудару я впевнений там багато загинуло людей, я зрозумів би що треба приховати статистику вбитих бійців на початку війни, я все це розумію, що таке інформаційна війна " двоє вбитих троє поранених " але не в цьому випадку, коли реально всі прояви геноциду, про це треба кричати на кожному кроці, але тиша. Тобто актори грають сцени в якесь інше кіно яке нам ще не відомо? Мені по ×уй думка твоя та інших, але чи перемовини не приведуть до розподілу країни? Арестович "французское ожерелье " вже каже що відкат до 1991 року... ха, хтось в це повірить? Крим та Донбас без пострілу повернемо. Короче коли мізків немає страждає ж0пА
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17.03.2022 13:29 Відповісти
шо,нечего куратору доложить о результатах бомбардировки?
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17.03.2022 13:52 Відповісти
Тому хто робить доклад до ГРУ є що сказати, навіть фото та відеофіксація вже на столі, навіть більше, вони знали якій об'єкт атакували. Якщо ти хоч трохи зрозуміла про що я писав то норм, якщо граєш у "спіймай шпигуна" то розчарую, проти москалів воював з 1994 року по 2001 рік, 2014-2016 рік зараз є питання але нажаль відповіді відсутні.
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17.03.2022 14:01 Відповісти
Слава Україні! це дійсно добрі новини
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17.03.2022 13:29 Відповісти
Борони вас Боже!
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17.03.2022 14:11 Відповісти
Командир 2-го батальйону полку «Азов» закликає деблокувати Маріуполь
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17.03.2022 14:35 Відповісти
Є якась реальна можливість допомогти Маріуполю?
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17.03.2022 14:52 Відповісти
 
 