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З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували близько 130 людей, - нардеп Стефанишина
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували 130 людей, роботи тривають.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала народний депутат Ольга Стефанишина.
"Хороші новини, яких ми так потребуємо. Бомбосховище під Драмтеатром Маріуполю – витримало. Уже вдалося врятувати близько 130 жителів. Завали далі розбирають. Це справжнє диво", - написала Стефанишина.
Топ коментарі
+20 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар17.03.2022 12:57
+7 Igor Pal
показати весь коментар17.03.2022 13:10
+6 Linz2017 Марсі
показати весь коментар17.03.2022 13:11
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бити ворога , так як він для всіх украінців , один - це московітські орки 🙁