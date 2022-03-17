З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували близько 130 людей, - нардеп Стефанишина

З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували 130 людей, роботи тривають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала народний депутат Ольга Стефанишина.

"Хороші новини, яких ми так потребуємо. Бомбосховище під Драмтеатром Маріуполю – витримало. Уже вдалося врятувати близько 130 жителів. Завали далі розбирають. Це справжнє диво", - написала Стефанишина.

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