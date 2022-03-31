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Чоловік нардепа Стефанишиної загинув від російського снаряду під Черніговом
30 березня під Черніговом загинув чоловік народного депутата партії "Голос" Ольги Стефанишиної Богдан.
Про це нардеп повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряду 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми. Не на зв'язку. Мені дуже боляче. Сука війна", - написала нардеп.
Топ коментарі
+46 Ksenia VB
показати весь коментар31.03.2022 11:46
+37 Старый зольдат
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+36 Бенина Мама
показати весь коментар31.03.2022 11:48
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