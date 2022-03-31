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Чоловік нардепа Стефанишиної загинув від російського снаряду під Черніговом

стефанишина

30 березня під Черніговом загинув чоловік народного депутата партії "Голос" Ольги Стефанишиної Богдан.

Про це нардеп повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряду 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми. Не на зв'язку. Мені дуже боляче. Сука війна", - написала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували близько 130 людей, - нардеп Стефанишина

Чоловік нардепа Стефанишиної загинув від російського снаряду під Черніговом 01

Стефанишина Ольга нардеп (85) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+46
Загинув як Герой.
Вічна пам'ять.
Найщиріші співчуття родині.
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31.03.2022 11:46
+37
Твоё место около параши в Параше, мразь паскудная. Отсиделось в Косино на водах, гнида бандитско-ЗЕлёная, а теперь всплыло, говно мерзское.
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31.03.2022 11:56
+36
А тем временем Коля воюет с каклетами в Закарпатье.
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31.03.2022 11:48
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Загинув як Герой.
Вічна пам'ять.
Найщиріші співчуття родині.
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31.03.2022 11:46 Відповісти
RIP
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31.03.2022 11:48 Відповісти
А тем временем Коля воюет с каклетами в Закарпатье.
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31.03.2022 11:48 Відповісти
***** конченая
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31.03.2022 11:55 Відповісти
Твоё место около параши в Параше, мразь паскудная. Отсиделось в Косино на водах, гнида бандитско-ЗЕлёная, а теперь всплыло, говно мерзское.
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31.03.2022 11:56 Відповісти
******
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31.03.2022 11:58 Відповісти
Твоё место возле параши в Параше, чмошная гнида ЗЕлёного разлива. Сдрыснула тварь первой из Киева, отсиделось в Косина на водах мразь паскудная, а теперь оно приехало пересидело на границе с Венгрией. Мерзавец и подонок.
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31.03.2022 11:59 Відповісти
Я таки надеюсь, что не моё лично, а Колино...
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31.03.2022 12:09 Відповісти
Таки да.
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31.03.2022 15:14 Відповісти
Все правильно, але ж кому то написав? Спочатку вибачся перед людиною, видали, а потім напиши там, де треба. Уважнішим треба бути, нерви в усіх і так...
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31.03.2022 12:28 Відповісти
Уже всё нормально. Спасибо.
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31.03.2022 18:38 Відповісти
Приїхав дерибанити гуманітарку.
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31.03.2022 12:34 Відповісти
Співчуваю.
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31.03.2022 11:55 Відповісти
Співчуття
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31.03.2022 11:55 Відповісти
Чомусь впевнений, що 252 слуг мало хто перебуває в небезпечних місцях.
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31.03.2022 11:56 Відповісти
Сочувствую .

гоните из парламента Арахамий !!
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31.03.2022 11:57 Відповісти
Вот что Путин приносит к нам дом! И мы будем с ним договариваться? Жать руку?Подписывать компромиссы ? Сдавать нашу землю и наших людей? А потом опять будем иметь войну ! Сейчас будем иметь позор, а чуть позже опять войну! Причем , учитывая способности нашей власти к развалу армии , не факт что мы будем в лучшем положении!?
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31.03.2022 11:58 Відповісти
P.S. За свою жизнь я усвоил одно правило , всякое отложенное дело резко теряет шансы на успех , особенно в нашем случае , мы дадим противнику шанс восстановиться , при этом поддержка запада упадет , мы неизбежно придем к новой войне ,но уже в худших условиях . И это случится очень быстро , мой прогноз 5-10 лет максимум!
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31.03.2022 12:03 Відповісти
5-10 лет? Что-то долго очень...
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31.03.2022 12:09 Відповісти
**** війна?
А може **** москалі?
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31.03.2022 12:07 Відповісти
Царствіє небесне воїну українцю
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31.03.2022 12:10 Відповісти
Наші глибокі співчуття! Загинув як герой. Герої не вмирають!
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31.03.2022 12:14 Відповісти
Почему Шуфрич не воюет ? Он же говорит, что он "украинец".
Или в кутузку как каллаборант, или враг, или марш в ЗСУ.
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31.03.2022 18:54 Відповісти
 
 