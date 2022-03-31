Чоловік нардепа Стефанишиної загинув від російського снаряду під Черніговом

30 березня під Черніговом загинув чоловік народного депутата партії "Голос" Ольги Стефанишиної Богдан.

Про це нардеп повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряду 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми. Не на зв'язку. Мені дуже боляче. Сука війна", - написала нардеп.

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