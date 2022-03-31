Следующая встреча Кулебы и Лаврова может состояться через неделю-две, - МИД Турции
Новая встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД России Сергея Лаврова может состояться через неделю-две. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара делает все возможное для этого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NTV.
"Сейчас мы стараемся свести вместе министров иностранных дел Украины и России. Вчера мы направили сообщения министрам иностранных дел России Сергею Лаврову и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. Обе стороны сказали, что хотели бы приехать, когда они будут готовы. Точную дату назвать не представляется возможным. Сказали, что может быть встреча через неделю-две", - отметил Чавушоглу.
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Ізраель ?
Не смішно ?
Британія і штати від авантюри відмовились. Це ВСЕ.
Кто там по телеку говорил, что 300 000 рвутся в бой и оружия нету? Клоуны блеять
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[Переслано від Prozapas]
Арахамія до 24.02 - "Світові ЗМІ розповсюджують фейки. Хвиля про напад рф спаде за 2-3 тижні" (с)
Арахамія 29.03 - "Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює" (с)
Насправді "тріщіна" на голові Арахамії, але її чомусь не помічають.
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