Наступна зустріч Кулеби і Лаврова може відбутися через тиждень-два, - МЗС Туреччини
Нова зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і глави МЗС Росії Сергія Лаврова може відбутися через тиждень-два. Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара робить усе можливе для цього.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NTV.
"Зараз ми намагаємося звести разом міністрів закордонних справ України та Росії. Вчора ми надіслали повідомлення міністрам закордонних справ Росії Сергію Лаврову і міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі. Обидві сторони сказали, що хотіли б приїхати, коли вони будуть готові. Точну дату назвати не видається можливим. Сказали, що може бути зустріч через тиждень-два", - зазначив Чавушоглу.
Топ коментарі
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Ізраель ?
Не смішно ?
Британія і штати від авантюри відмовились. Це ВСЕ.
Кто там по телеку говорил, что 300 000 рвутся в бой и оружия нету? Клоуны блеять
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[Переслано від Prozapas]
Арахамія до 24.02 - "Світові ЗМІ розповсюджують фейки. Хвиля про напад рф спаде за 2-3 тижні" (с)
Арахамія 29.03 - "Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює" (с)
Насправді "тріщіна" на голові Арахамії, але її чомусь не помічають.
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