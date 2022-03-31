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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Наступна зустріч Кулеби і Лаврова може відбутися через тиждень-два, - МЗС Туреччини

лавров,кулеба

Нова зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і глави МЗС Росії Сергія Лаврова може відбутися через тиждень-два. Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара робить усе можливе для цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NTV.

"Зараз ми намагаємося звести разом міністрів закордонних справ України та Росії. Вчора ми надіслали повідомлення міністрам закордонних справ Росії Сергію Лаврову і міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі. Обидві сторони сказали, що хотіли б приїхати, коли вони будуть готові. Точну дату назвати не видається можливим. Сказали, що може бути зустріч через тиждень-два", - зазначив Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу, - Ніколенко

Автор: 

Лавров (1576) Чавушоглу (126) Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+22
отказ от НАТО, в любом виде, как бы это не было написано, при любых обстоятельствах, каким угодно языком и почерком = это смерть Украины, и Украинского народа, просто отложенная на пару месяцев, пока расия перегруппирует войска, подвезет ракеты
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31.03.2022 12:22
+13
Про що можуть говорити убиця і жертва? Ну про що!?
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31.03.2022 12:19
+11
А хто дасть такі гарантії ?
Ізраель ?
Не смішно ?
Британія і штати від авантюри відмовились. Це ВСЕ.
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31.03.2022 12:32
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а пагаваріть?
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31.03.2022 12:17 Відповісти
Навіщо ці зустрічі? Що дає зустріч з сатаною Лавровим? Краще би зустрічалися з тими хто може допомогати- наприклад з Японією, Великобританії, Туреччиною. А з лавровими верблюдами закінчуйте балакати, вони розуміють тільки силу. Краще знищуйте техніку і склади *********** на території ворога, треба щоб кацапи відчували що війна, а то вони в спокої, а в нас міста в руїнах. Такого не повинно бути- війна має бути і в рос. містах.
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31.03.2022 12:31 Відповісти
Гуманітарні коридори, в яких розстрілюють наші автобуси.
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31.03.2022 12:31 Відповісти
Про що можуть говорити убиця і жертва? Ну про що!?
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31.03.2022 12:19 Відповісти
При грамотных переговорах можно хорошо опустить убийцу и показать истинное лицо убийцы тем странам, которые продолжают приторговывать с парашей, а также опустить в прорубь зомбированного **********.
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31.03.2022 12:23 Відповісти
Витрачати час на опускание опущенных дурна справа. Весь світ уже знає хто така паРаша.
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31.03.2022 12:34 Відповісти
Диванным экспертам - еще ничего не подписано, идут переговоры, а вы уже всераетесь и обсираете!!!
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31.03.2022 12:20 Відповісти
отказ от НАТО, в любом виде, как бы это не было написано, при любых обстоятельствах, каким угодно языком и почерком = это смерть Украины, и Украинского народа, просто отложенная на пару месяцев, пока расия перегруппирует войска, подвезет ракеты
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31.03.2022 12:22 Відповісти
А гарантии безопасности читал? Это куда лучше чем в настоящее время вступление в бесхребетное (благодаря Германии, Югославии, Италии) НАТО
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31.03.2022 12:26 Відповісти
А хто дасть такі гарантії ?
Ізраель ?
Не смішно ?
Британія і штати від авантюри відмовились. Це ВСЕ.
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31.03.2022 12:32 Відповісти
Почитайте на досуге 5 - ю статью НАТО. Та же филькина грамота, что и будапештский меморандум. Сейчас же Британия со штатами отказались от гарантий, потому, что знают, что там будет прописано в случае чего надо воевать
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31.03.2022 12:45 Відповісти
Да-да гарантии от параши)))
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31.03.2022 12:43 Відповісти
Так гарантии пока никто не дает. Великобритания уже сказала нет, США по ходу, тоже. Параша в гарантах - это вообще какая-то дичь, учитывая, что она агрессор.
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31.03.2022 12:46 Відповісти
Про що «переговори»?
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31.03.2022 12:24 Відповісти
Сам-то кто?Арахамия?
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31.03.2022 12:42 Відповісти
Мо кінь ..обкуриться
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31.03.2022 12:20 Відповісти
У нас уже с предприятий дергают у кого брони нету, повестки дают. На фразу я не служил, говорят: там тебя научат. А если со здоровьем проблемы, то не берут толькоесли есть инвалидность

Кто там по телеку говорил, что 300 000 рвутся в бой и оружия нету? Клоуны блеять
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31.03.2022 12:22 Відповісти
плохо совсем у рашистов с пополнением(
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31.03.2022 12:23 Відповісти
Это я к тому, Ваня, что защищать свою родину это почетная обязаность каждого гражданина, но доверять ********** кловану это себя не уважать)
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31.03.2022 12:34 Відповісти
у кого родина, а у кого и Батькiвщина.
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31.03.2022 15:08 Відповісти
Від 1 березня чекаємо з хлопцями дзвінка з воєнкомату, щоб прийняли в тероборону, до ЗСУ одразу відмовили через вік. З нашого району повезли 2 автобуси молодих хопців до Яворова, там відібрали з десяток із військовий досвідом , а решту відправили додому до дзвінка. Так що провокатор іди за кораблем. Клоуни це ті хто набирає таких тупорилих ботів.
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31.03.2022 13:49 Відповісти
Шо за тупорилий обриганий бот?
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31.03.2022 13:58 Відповісти
А для чего унижаться и видеть их рожы? Вы что не понимаете, что они не сделают в переговорах ни шагу назад? Зачем унижаться перед этой красной сволотой? Договориться с ними можно только на поле боя. Прошу, не унижайтесь больше. Не радуйте их Вашей в той или иной степени сговорчивостью. Не делайте этого.
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31.03.2022 12:35 Відповісти
Следующая встреча - после следующих 10000 200-ых русни.
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31.03.2022 12:39 Відповісти
Тільки на Кулебу вся надія. Більше ні накого з цих ара-хамій надіятись не варто.
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31.03.2022 12:42 Відповісти
какой бы Кулеба не был крутой мужик, и дипломат, если зеленьба решила поцеловать туфли путлера, Кулеба безсилен
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31.03.2022 12:43 Відповісти
Він може подати заяву про відставку - якщо ще сам не позеленів.
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31.03.2022 13:42 Відповісти
І ця істота очолює переговорну групу від імені України. Ще раз по складах: не при-сут-ня, а о-чо-лю-є(!!!).
=======
[Переслано від Prozapas]
Арахамія до 24.02 - "Світові ЗМІ розповсюджують фейки. Хвиля про напад рф спаде за 2-3 тижні" (с)

Арахамія 29.03 - "Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює" (с)

Насправді "тріщіна" на голові Арахамії, але її чомусь не помічають.












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3 Comments

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L
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31.03.2022 12:45 Відповісти
Надеюсь ,что Кулеба ему «мозги «выправит.
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31.03.2022 13:04 Відповісти
Д. Дудаев "рассея всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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31.03.2022 13:07 Відповісти
А почему только через неделю другую?? Давайте через месяц, или парочку!!!
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31.03.2022 13:23 Відповісти
Кому цікаво подивіться інтрев"ю Гаррі Табаха. Може зрозумієте звідки ростуть ноги зради і хто реально ********** нас до капітуляції.
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31.03.2022 13:57 Відповісти
 
 