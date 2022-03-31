В освобожденных от оккупантов громадах Сумщины работают саперы, продолжается зачистка от ДРГ, - Живицкий

Ночь в Сумах прошла спокойно, за сутки было несколько воздушных тревог. В освобожденных от оккупантов громадах Сумской области продолжается работа по восстановлению жизнедеятельности, в частности, продолжается разминирование зданий и территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, в Суммах, пострадавших от вражеских обстрелов, продолжают возобновлять работу АЗС, магазины и коммунальный транспорт.

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С 30 марта КП "Электроавтотранс" возобновило работу троллейбусного маршрута № 7 и автобусного № 59А. С 31 марта с периодичностью раз в час на линии будет работать автобус по маршруту № 64А "Центр - Добровольная".

30 марта в городском роддоме появилось на свет два мальчика.

Глава ОВЦА Дмитрий Живицкий сообщил, что по состоянию на 31 марта российские войска еще остаются на территории громады Конотопа. Все остальные районы Сумской области освобождены от оккупантов.

В то же время Живицкий сообщил, что находившиеся в оккупации громады области возвращаются к жизни, продолжаются восстановительные работы. В частности, железнодорожники работают над восстановлением сообщения, сейчас уже разминирован и запущен участок от Харькова до Тростянца. Продолжается разминирование участка Тростянец – Боромля – Сумы.

"Восстановлена ​​деятельность участка между Харьковом и городом Тростянец. Далее работают саперы по участку Тростянец - Боромля - ​​Сумы и дальше отработают Сумы - Белополье. В ближайшее время, когда мы убедимся в безопасности, когда мы убедимся в том, что эти участки буду под охраной, потому что могут работать диверсионные группы, тогда мы запустим железнодорожное сообщение для доставки товаров, гуманитарной помощи и пассажирского сообщения", - сообщил Живицкий.

В Тростянке также идет разминирование территории и зданий, где оккупанты заминировали поля и даже кладбище. В Тростянке и Боромле уже восстановлена ​​мобильная связь, работающая над восстановлением Интернета. Идет выдача гуманитарной помощи.

Мэр Тростянца Юрий Бова сообщил, что около 10 тысяч горожан уже уехали, а еще столько же остаются на месте. Им необходимы еда и лекарства, поскольку в течение 30 дней их запасы кончились, а некоторые семьи даже голодали.

"После оккупации и боев в самом Тростянке не осталось живого места. 90% города – без отопления, света и воды. Каждый день в городе находят тела погибших или замученных. До сих пор неизвестно количество горожан, которых похитили или принудительно вывезли в Россию", – рассказывает Юрий Бова.

Как рассказывают местные жители, оккупанты расстреливали людей на улицах, отбирали жилье и еду. После освобождения города в одном из гаражей нашли тело замученного мужчины. И такой случай в городе не один.