Оккупанты покидают ЧАЭС, - Энергоатом
Российско-оккупационные силы, удерживающие контроль над ЧАЭС, заявили украинскому персоналу, что собираются покинуть станцию
Как передает Цензор.ЦЕТ, об этом сообщает "Энергоатом".
"Подтвердилась информация, что оккупанті, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь. Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции", - говорится в .
По данным "Энергоатома", на станции еще остается небольшое количество оккупантов. Там рассказали, что подтвердилась информация о строительстве фортификационных сооружений российских войск прямо в Рыжем лесу ㅡ самом загрязненном во всей Зоне отчуждении.
"Поэтому не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Следовательно, среди военных начал назревать почти бунт, и они стали собираться оттуда", ㅡ отметили в "Энергоатоме".
Кроме того, есть информация, будто сейчас для движения в сторону Беларуси формируется еще и колонна военных РФ, осаждавших город Славутич. В то же время Славутицкий городской совет пока это не комментировал.
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Хай думають, що доза смертельна.
До сьогодні вони входили до московського центру ВАО АЕС
Сьогодні, 31 березня 2022 року, Рада керуючих Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) на своєму засіданні підтримала заявку ДП «НАЕК «Енергоатом» і ухвалила рішення стосовно переведення Компанії разом з усіма її станціями й атомними енергоблоками до Паризького центру ВАО АЕС.
Тепер до нього переводяться:
⚡️ Запорізька АЕС (6 блоків ВВЕР-1000)
⚡️ Рівненська АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000)
⚡️ Южно-Українська АЕС (3 блоки ВВЕР-1000)
⚡️ Хмельницька АЕС (2 блоки ВВЕР-1000)
Для довідки:
Всесвітня асоціація організацій, які експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени Асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій. https://t.me/UkraineNow/8034 https://t.me/UkraineNow/8034
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1509555337346572288
Сподіваюсь, наші юристи-міжнародники швидко пришпилять цих свинособак. Ну і Росатому дістанеться за участь у бойових діях.
Серйозно? То мабуть там самі юристи-міжнародники сидять.
Если эти гоблины успеют зачать потомство то на роzzии в прямом смысле будут бегать орки
"передача охорони Чорнобильської АЕС особовому складу АЕС"
А шо ж ви так швидко? Навіть чайку не поп'єте? А на ротацію вас скільки приїде? Тут же ж охороняти треба, бо Бандерівці піпець які злі - вони ж не тільки сифілітичних голубів вивели, а завдякі радіації із дзьобом, міцнішим за вольфрам - будуть танкі ваші довбати як труху!
Ви просто зобов'язані тут залишатись для охорони!
Эти существа, судя по всему, некогда были людьми, хотя сложно представить, какие условия могут довести человека до подобного состояния. Снорки - это сумасшедшие, ведущие совершенно животный образ жизни создания, по сути своей слабо отличающиеся от хищных монстров Зоны. Передвигаются они на четырёх конечностях, подпрыгивая над землёй и постоянно нюхая её, чтобы уловить запах жертвы. Охотятся осторожно и расчётливо, подстерегая сталкеров подобно хищным животным. Молниеносные рефлексы и гипертрофированные мышцы позволяют сноркам совершать длинные точные прыжки и за несколько секунд разрывать жертву в клочья. На некоторых особях сохранились детали армейской униформы или отдельные детали экипировки, что позволяет предположить в них пропавших без вести военных сталкеров.