Оккупанты покидают ЧАЭС, - Энергоатом

Российско-оккупационные силы, удерживающие контроль над ЧАЭС, заявили украинскому персоналу, что собираются покинуть станцию

Как передает Цензор.ЦЕТ, об этом сообщает "Энергоатом".

"Подтвердилась информация, что оккупанті, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь. Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции", - говорится в .

По данным "Энергоатома", на станции еще остается небольшое количество оккупантов. Там рассказали, что подтвердилась информация о строительстве фортификационных сооружений российских войск прямо в Рыжем лесу ㅡ самом загрязненном во всей Зоне отчуждении.

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"Поэтому не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Следовательно, среди военных начал назревать почти бунт, и они стали собираться оттуда", ㅡ отметили в "Энергоатоме".

Кроме того, есть информация, будто сейчас для движения в сторону Беларуси формируется еще и колонна военных РФ, осаждавших город Славутич. В то же время Славутицкий городской совет пока это не комментировал.