Окупанти залишають ЧАЕС, - Енергоатом

Російсько-окупаційні сили, які утримують контроль над ЧАЕС, заявили українському персоналу станції, що збираються піти.

Як передає Цензор.ЦЕТ, про це повідомляє "Енергоатом".

"Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції", ㅡ сказано в повідомленні.

За даними "Енергоатому", наразі на станції ще залишається невелика кількість окупантів. Там розповіли, що підтвердилася інформація про будівництво фортифікаційних споруд російських військ просто в Рудому лісі ㅡ найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

Читайте також: Частина російських військ покидає Чорнобильску АЕС , - AFP

"Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінення й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони стали збиратися звідти", ㅡ зазначили в "Енергоатомі".

Окрім того, є інформація, нібито зараз для руху в бік Білорусі формується ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич. Водночас Славутицька міська рада поки що ніяк це не коментувала.

Читайте також: Моніторинг забруднення в зоні ЧАЕС не працює, за останніми показниками норма була перевищена в 7 разів, – ДАЗВ