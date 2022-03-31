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Окупанти залишають ЧАЕС, - Енергоатом

чаес

Російсько-окупаційні сили, які утримують контроль над ЧАЕС, заявили українському персоналу станції, що збираються піти.

Як передає Цензор.ЦЕТ, про це повідомляє "Енергоатом".

"Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції", ㅡ сказано в повідомленні.

За даними "Енергоатому", наразі на станції ще залишається невелика кількість окупантів. Там розповіли, що підтвердилася інформація про будівництво фортифікаційних споруд російських військ просто в Рудому лісі ㅡ найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

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"Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінення й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони стали збиратися звідти", ㅡ зазначили в "Енергоатомі".

Окрім того, є інформація, нібито зараз для руху в бік Білорусі формується ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич. Водночас Славутицька міська рада поки що ніяк це не коментувала.

Читайте також: Моніторинг забруднення в зоні ЧАЕС не працює, за останніми показниками норма була перевищена в 7 разів, – ДАЗВ

Автор: 

армія рф (17185) ЧАЕС (537) Енергоатом (1629)


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Топ коментарі
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31.03.2022 18:17
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31.03.2022 18:19
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31.03.2022 18:11
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россия похожа на алкаша, у которого в доме прохудилась крыша, обвалились стены, обоssранный ребёнок сидит на грязном полу, старуха мать копается в мусорке, а он стоит с топором у забора и с ненавистью смотрит на соседа, который поливает цветы на своем бэк-ярде.
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31.03.2022 18:35 Відповісти
А воно не подібне, воно таке і є. Споконвіку, генетично. Воно й за то цілий світ ненавидить, бо по-горло у власному лайні ціле життя, всю свою кацапську історію. Але ж сучище від себе нікого не відпустить.ну щоб не самому в тому лайні здихати. Така його кацапська суть.
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31.03.2022 18:38 Відповісти
Ото мародери, навіть нашу радіацію і ту прихопили...
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31.03.2022 18:35 Відповісти
Як кажуть, вони можуть вийти з Чорнобиля, а чи Чернобиль вийде з них?
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31.03.2022 18:38 Відповісти
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31.03.2022 18:39 Відповісти
О, та це ж добре: тепловізору не треба...
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31.03.2022 20:17 Відповісти
А конотопские ведьмы предостерегали...
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31.03.2022 18:40 Відповісти
НХШ
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31.03.2022 18:43 Відповісти
Ооох... Тепер щоб Запорізьку покинули... Може їм чайку з водички з 2-го контуру охолодження?
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31.03.2022 18:41 Відповісти
Ми їмо сало і радіакція нас не бере, а кацапів парена рєпа від неї не рятує.
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31.03.2022 18:42 Відповісти
Небось цюцюрки поотпадали.
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31.03.2022 18:42 Відповісти
Головне за кораблем......
Хай думають, що доза смертельна.
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31.03.2022 18:44 Відповісти
Братцы, чего творите, нельзя их таперича выпускать, они ж на московии пооблучають-позаражають все вокруг! На месте прям закапывать, на месте!
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31.03.2022 18:47 Відповісти
Ви так кажете, наче у цьому є щось погане )))0)0))
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31.03.2022 18:52 Відповісти
А чому??? Нехай би ще посиділи трохи в рудому лісі!!
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31.03.2022 18:50 Відповісти
То нічого! Якраз на расії призов почнеться - ротацію проведуть. І нові світлячки появляться. Там радіації на них усіх вистачить.
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31.03.2022 19:15 Відповісти
Песка им зашейте в карманы, там где они копошились..
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31.03.2022 18:50 Відповісти
Ой ,успели обкопаться иииииииииии пора прикапываться!
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31.03.2022 18:52 Відповісти
Учения по привыканию к земле прошли успешно, по плану!
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31.03.2022 19:31 Відповісти
Важлива перемога: українські АЕС переходять до Паризького центру.
До сьогодні вони входили до московського центру ВАО АЕС

Сьогодні, 31 березня 2022 року, Рада керуючих Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) на своєму засіданні підтримала заявку ДП «НАЕК «Енергоатом» і ухвалила рішення стосовно переведення Компанії разом з усіма її станціями й атомними енергоблоками до Паризького центру ВАО АЕС.

Тепер до нього переводяться:
⚡️ Запорізька АЕС (6 блоків ВВЕР-1000)
⚡️ Рівненська АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000)
⚡️ Южно-Українська АЕС (3 блоки ВВЕР-1000)
⚡️ Хмельницька АЕС (2 блоки ВВЕР-1000)

Для довідки:
Всесвітня асоціація організацій, які експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени Асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій. https://t.me/UkraineNow/8034 https://t.me/UkraineNow/8034

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31.03.2022 18:52 Відповісти
Воюйте пацаны за дворцы и виллы,яхты,авто и самолеты путина и его шоблы с их любовницами,золотыми унитазами избалованными детьми-мажорами многочисленными женами .....ааааа шлемы,носки,броники завоюйте в бою....и сухпайки вам просроченные с 2015 года на 3 дня-так что старайтесь уложиться....следующая партия таких же подойдет....Молодец, дурачок -получи значок!
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31.03.2022 18:53 Відповісти
И ещё бонусом несколько рентгенчиков! 😁😂
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31.03.2022 19:28 Відповісти
Захистити Чорнобильську Зону від зарази руZZкого міра!

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31.03.2022 18:53 Відповісти
ЗОНА саме себе захищає
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31.03.2022 20:37 Відповісти
завозьте слідуючу партію
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31.03.2022 18:54 Відповісти
Кацапські війська підсвітки звільнили нам місце для табору полонених москалів.
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31.03.2022 18:56 Відповісти
Вони її замінували та ще й дали бумажку нашому енергоатому підписати,що він «прєтєнзій нє імєєт» до росгвардії. Так що,,єслі ЧО-провина буде на Україні. Це перемога ,чи ще ніт?
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31.03.2022 18:58 Відповісти
Це - на-й! Чи ніт?
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31.03.2022 19:30 Відповісти
Щось по суті є запаречити? А решту вирішиш доя себе сам.
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31.03.2022 20:00 Відповісти
Який чудовий документ.
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1509555337346572288
Сподіваюсь, наші юристи-міжнародники швидко пришпилять цих свинособак. Ну і Росатому дістанеться за участь у бойових діях.
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31.03.2022 19:02 Відповісти
Навпаки,це Україні дістанеться премія Дарвіна завляки цьому документу.
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31.03.2022 19:12 Відповісти
Бачу пан добряче розбирається в юриспруденції. Особливо в міжнародній юриспруденції.
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31.03.2022 19:22 Відповісти
Почитайте англомовні коменти пвд вашим посиланням.
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31.03.2022 19:56 Відповісти
"in other words"???
Серйозно? То мабуть там самі юристи-міжнародники сидять.
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31.03.2022 22:03 Відповісти
Шойгу сказал задача выполнена.
Если эти гоблины успеют зачать потомство то на роzzии в прямом смысле будут бегать орки
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31.03.2022 19:04 Відповісти
та куди ви так швидко? посидьте в рудому лісі ще
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31.03.2022 19:05 Відповісти
Російські війська підписали документ
"передача охорони Чорнобильської АЕС особовому складу АЕС"

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31.03.2022 19:09 Відповісти
радиация это полезно для лаптеногих утырков как следствие поголовье дебилов уменьшится в разы...
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31.03.2022 19:13 Відповісти
ще одная хромосома відросте.
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31.03.2022 19:22 Відповісти
двухголовые на одной ноге...
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31.03.2022 19:31 Відповісти
На лбу
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01.04.2022 13:06 Відповісти
"Если человек пребывает в зоне заражения непродолжительное время и использует при этом защитный костюм, он с большой вероятностью получит несильное облучение и никак от этого не пострадает. Однако если в условиях повышенной радиоактивности находиться больше 5-6 дней, ионизирующие вещества начинаются соединяться с атомами и тканями, проникать внутрь человеческого организма и провоцировать внутреннее заражение, лечить и устранять которое будет уже гораздо сложнее. Фото последствий радиации в таком случае может быть ужасающем."
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31.03.2022 19:24 Відповісти
Орки получили радиоактивный "заряд бодрости" (всё по плану) и уже сваливают, но память о ЧАЭС останется в них до конца дней! ☦👹😁😂
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31.03.2022 19:25 Відповісти
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31.03.2022 21:48 Відповісти
То, что ЧАЕС заминирована нет сомнений. Иначе кацапы не могут.
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31.03.2022 19:30 Відповісти
у каких то детей будет по две головы. Если дети будут конечно...
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31.03.2022 19:58 Відповісти
Тю!

А шо ж ви так швидко? Навіть чайку не поп'єте? А на ротацію вас скільки приїде? Тут же ж охороняти треба, бо Бандерівці піпець які злі - вони ж не тільки сифілітичних голубів вивели, а завдякі радіації із дзьобом, міцнішим за вольфрам - будуть танкі ваші довбати як труху!

Ви просто зобов'язані тут залишатись для охорони!
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31.03.2022 20:05 Відповісти
ну что же теперь на раше импотенский полк,суки тупые,скоро сдохните.Смерть ворогам.Слава Украине!
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31.03.2022 20:48 Відповісти
Якби ще трішки затримались, перетворились би на снорків )))

Эти существа, судя по всему, некогда были людьми, хотя сложно представить, какие условия могут довести человека до подобного состояния. Снорки - это сумасшедшие, ведущие совершенно животный образ жизни создания, по сути своей слабо отличающиеся от хищных монстров Зоны. Передвигаются они на четырёх конечностях, подпрыгивая над землёй и постоянно нюхая её, чтобы уловить запах жертвы. Охотятся осторожно и расчётливо, подстерегая сталкеров подобно хищным животным. Молниеносные рефлексы и гипертрофированные мышцы позволяют сноркам совершать длинные точные прыжки и за несколько секунд разрывать жертву в клочья. На некоторых особях сохранились детали армейской униформы или отдельные детали экипировки, что позволяет предположить в них пропавших без вести военных сталкеров.
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31.03.2022 21:02 Відповісти
Були орками, стануть снорками...
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31.03.2022 21:35 Відповісти
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