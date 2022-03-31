Окупанти залишають ЧАЕС, - Енергоатом
Російсько-окупаційні сили, які утримують контроль над ЧАЕС, заявили українському персоналу станції, що збираються піти.
Як передає Цензор.ЦЕТ, про це повідомляє "Енергоатом".
"Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції", ㅡ сказано в повідомленні.
За даними "Енергоатому", наразі на станції ще залишається невелика кількість окупантів. Там розповіли, що підтвердилася інформація про будівництво фортифікаційних споруд російських військ просто в Рудому лісі ㅡ найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.
"Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінення й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони стали збиратися звідти", ㅡ зазначили в "Енергоатомі".
Окрім того, є інформація, нібито зараз для руху в бік Білорусі формується ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич. Водночас Славутицька міська рада поки що ніяк це не коментувала.
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Хай думають, що доза смертельна.
До сьогодні вони входили до московського центру ВАО АЕС
Сьогодні, 31 березня 2022 року, Рада керуючих Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) на своєму засіданні підтримала заявку ДП «НАЕК «Енергоатом» і ухвалила рішення стосовно переведення Компанії разом з усіма її станціями й атомними енергоблоками до Паризького центру ВАО АЕС.
Тепер до нього переводяться:
⚡️ Запорізька АЕС (6 блоків ВВЕР-1000)
⚡️ Рівненська АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000)
⚡️ Южно-Українська АЕС (3 блоки ВВЕР-1000)
⚡️ Хмельницька АЕС (2 блоки ВВЕР-1000)
Для довідки:
Всесвітня асоціація організацій, які експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени Асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій. https://t.me/UkraineNow/8034 https://t.me/UkraineNow/8034
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1509555337346572288
Сподіваюсь, наші юристи-міжнародники швидко пришпилять цих свинособак. Ну і Росатому дістанеться за участь у бойових діях.
Серйозно? То мабуть там самі юристи-міжнародники сидять.
Если эти гоблины успеют зачать потомство то на роzzии в прямом смысле будут бегать орки
"передача охорони Чорнобильської АЕС особовому складу АЕС"
А шо ж ви так швидко? Навіть чайку не поп'єте? А на ротацію вас скільки приїде? Тут же ж охороняти треба, бо Бандерівці піпець які злі - вони ж не тільки сифілітичних голубів вивели, а завдякі радіації із дзьобом, міцнішим за вольфрам - будуть танкі ваші довбати як труху!
Ви просто зобов'язані тут залишатись для охорони!
Эти существа, судя по всему, некогда были людьми, хотя сложно представить, какие условия могут довести человека до подобного состояния. Снорки - это сумасшедшие, ведущие совершенно животный образ жизни создания, по сути своей слабо отличающиеся от хищных монстров Зоны. Передвигаются они на четырёх конечностях, подпрыгивая над землёй и постоянно нюхая её, чтобы уловить запах жертвы. Охотятся осторожно и расчётливо, подстерегая сталкеров подобно хищным животным. Молниеносные рефлексы и гипертрофированные мышцы позволяют сноркам совершать длинные точные прыжки и за несколько секунд разрывать жертву в клочья. На некоторых особях сохранились детали армейской униформы или отдельные детали экипировки, что позволяет предположить в них пропавших без вести военных сталкеров.