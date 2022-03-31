Великобритания не будет платить России за газ в рублях, - спикер Джонсона

Спикер премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна не будет выполнять требование Путина платить за российский газ в рублях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По его словам, министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг дал понять, что "это не то, что Великобритания будет рассматриваться".

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