Великобритания не будет платить России за газ в рублях, - спикер Джонсона
Спикер премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна не будет выполнять требование Путина платить за российский газ в рублях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
По его словам, министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг дал понять, что "это не то, что Великобритания будет рассматриваться".
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І це на порядок більше, ніж сума усих допомог, що нині отримує Україна.
Робить нерви народам Європи. Так що те що тепло вже, та є час, вже не дасть шансів поширити паніку в народах Європи. А це головніше. Бо народ він і там, падкий до паніки та зради.
хотя ему заранее уже сказали "нет"