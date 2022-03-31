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Велика Британія не платитиме Росії за газ в рублях, - речник Джонсона

рубль

Речник прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона заявив, що країна не виконуватиме вимогу Путіна платити за російський газ в рублях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, міністр енергетики Великобританії Квасі Квартенг дав зрозуміти, що "це не те, що Велика Британія розглядатиме".

Також читайте: Франція та Німеччина не платитимуть за російський газ в рублях: Не дозволимо Путіну нас шантажувати

Автор: 

Велика Британія (5541) газ (10406) росія (64911) рубль (443)


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Топ коментарі
+6
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31.03.2022 19:57
+6
Короче будет Вольдемар Ху...луччи сжигать свой газ, как мебельные гарнитуры большевики сжигали
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31.03.2022 20:00
+5
я вкурсе этой Новости... Главное что бы ***** не продавил этих двух мармеладов жиденьких... Об этом я ... Все только начинается по газу...
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31.03.2022 20:09
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с тобой понятно, спасибо.... а что тама Макроша с Бюргером?
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31.03.2022 19:55 Відповісти
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31.03.2022 19:57 Відповісти
я вкурсе этой Новости... Главное что бы ***** не продавил этих двух мармеладов жиденьких... Об этом я ... Все только начинается по газу...
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31.03.2022 20:09 Відповісти
А це залежить від того, скільки вони закачають з інших джерел. По любому німці не збираються мерзнути через Україну.
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31.03.2022 20:27 Відповісти
Щас закінчення сезону холодів, до наступних холодів ще достатньо часу вирішувати цю проблему, вірніше її вже вирішують. Якщо ***** і далі буде буром гнать, то він ще виплатить дуже великі неустойки. Навіть якща ***** скаже не платити, то заберуть замороженими коштами. Але те що з газом та нафтою а ще і з вугіллям ***** пошлють туди куда війсковий руський корабель відправився, то це факт, який здійснився. Тільки тепер цей процес буде не роками проходити (договори то на газ довгострокові, а ***** сам їх уже фактично порушив) а місяці.
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31.03.2022 20:40 Відповісти
Основне споживання там не з холодів, а це промисловість. Один мільярд доларів щоденно заробляє кремлівський фюрер на постачанні енергоносіїв до Европи на цей час.
І це на порядок більше, ніж сума усих допомог, що нині отримує Україна.
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31.03.2022 22:46 Відповісти
Так. Але рассеюшка мало каже що стане промисловість, але дуже кричить "Явроппа замёрзнет".
Робить нерви народам Європи. Так що те що тепло вже, та є час, вже не дасть шансів поширити паніку в народах Європи. А це головніше. Бо народ він і там, падкий до паніки та зради.
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01.04.2022 00:24 Відповісти
Почалася війна на іншому фронті? Україна глибоко занепокоєна! Ми солідарні з Вами! Дочекалися?
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31.03.2022 20:00 Відповісти
Короче будет Вольдемар Ху...луччи сжигать свой газ, как мебельные гарнитуры большевики сжигали
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31.03.2022 20:00 Відповісти
Опять ху.ла все посылают. Уже живого места нет на плешивом ипальнике.
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31.03.2022 20:06 Відповісти
Бриты красавцы. Единая нация достойная УВАЖЕНИЯ!!!!!!
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31.03.2022 20:23 Відповісти
Хіба Британія купує російський газ?
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31.03.2022 20:28 Відповісти
Купує, 3 % від своїх потреб.
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31.03.2022 20:30 Відповісти
а оно все равно взяло и подписало "приказ"!)))
хотя ему заранее уже сказали "нет"
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31.03.2022 20:31 Відповісти
Та вообще не надо платить.
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31.03.2022 20:34 Відповісти
Замітьте, нафта яка є основою бюджету московії не за фублі, а дохід від газу є не критичним для кацапів, тому можно повипендруватися.
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31.03.2022 20:58 Відповісти
***** отправили по известной и популярной дорге...
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01.04.2022 00:13 Відповісти
 
 