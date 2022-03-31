Велика Британія не платитиме Росії за газ в рублях, - речник Джонсона

Речник прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона заявив, що країна не виконуватиме вимогу Путіна платити за російський газ в рублях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, міністр енергетики Великобританії Квасі Квартенг дав зрозуміти, що "це не те, що Велика Британія розглядатиме".

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