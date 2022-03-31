Велика Британія не платитиме Росії за газ в рублях, - речник Джонсона
Речник прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона заявив, що країна не виконуватиме вимогу Путіна платити за російський газ в рублях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За його словами, міністр енергетики Великобританії Квасі Квартенг дав зрозуміти, що "це не те, що Велика Британія розглядатиме".
Топ коментарі
+6 буков
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І це на порядок більше, ніж сума усих допомог, що нині отримує Україна.
Робить нерви народам Європи. Так що те що тепло вже, та є час, вже не дасть шансів поширити паніку в народах Європи. А це головніше. Бо народ він і там, падкий до паніки та зради.
хотя ему заранее уже сказали "нет"