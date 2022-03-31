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Новости Война
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Уходя из ЧАЭС, российские оккупанты забрали пленных нацгвардейцев

чаес

Российские оккупанты при выходе из ЧАЭС забрали с собой пленных нацгвардейцев.

Об этом в видеообращении заявил мэр города-спутника ЧАЭС Славутича Юрий Фомичев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во многих населенных пунктах было замечено, что враг уезжает. Пока мы не знаем достоверно, куда идет это движение, но мы знаем, что с Чернобыльской АЭС они забрали нацгвардейцев, которые с первого дня находились в плену на атомной станции, которые охраняли ее. Их забрали и увезли", - отметил он.

По словам Фомичева, это прогнозируемое действие оккупантов. Сейчас ведутся переговоры по обмену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ планируют взять в блокаду Краматорск и Славянск, - Генштаб ВСУ

АЭС (542) ЧАЭС (566) Национальная гвардия (2106) пленные (2126)


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Топ комментарии
+20
Живой щит твари организовали ,но это их пидаров не спасёт .
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31.03.2022 20:47
+13
Не грішіть. Нацгвардія має штатне озброєння не для протистояння важкій техніці. Та й умови ядерного об'єкта не дозволяли розвернутися й отримати вогневу підтримку. Що могли те зробили.
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31.03.2022 21:04
+8
Пускай разваливаются, и чем дольше и мучительнее, тем лучше. Заодно своей родни и знакомцев побольше с собой за компанию утащат. Главное побольше обнимашек-целовашек при встрече.
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31.03.2022 21:06
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Живой щит твари организовали ,но это их пидаров не спасёт .
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31.03.2022 20:47 Ответить
Этот Фомичев насколько я помню призывал сотрудничать с оккупантами. Мол без этого никак. Поправьте меня, если такой новости на цензоре не было. Так вот, если он это сделал, то на каком основании он может вести переговоры об обмене пленных?
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31.03.2022 20:47 Ответить
Й яким він боком до ЧАЕС?
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31.03.2022 21:09 Ответить
Касапских уйобков предупреждали не ходите гулять в рыжий лес. Теперь приедут в Мухосранск и будут по частям разваливаться.
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31.03.2022 20:53 Ответить
Пускай разваливаются, и чем дольше и мучительнее, тем лучше. Заодно своей родни и знакомцев побольше с собой за компанию утащат. Главное побольше обнимашек-целовашек при встрече.
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31.03.2022 21:06 Ответить
нацгвардійці скільки зробили вистрілів в сторону окупантів? здались не дарма? чи як?
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31.03.2022 20:54 Ответить
Перед війною нам показували навчання НГУ у Зоні, "помпезно" присутній міністр був - і що? і як?
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31.03.2022 21:02 Ответить
Не грішіть. Нацгвардія має штатне озброєння не для протистояння важкій техніці. Та й умови ядерного об'єкта не дозволяли розвернутися й отримати вогневу підтримку. Що могли те зробили.
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31.03.2022 21:04 Ответить
Не совсем так https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8

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31.03.2022 21:23 Ответить
Та невелика кількість важкого озброєння в НГ радше для психологічного впливу у можливих внутрішніх конфліктах. Я ж повторю, що близкість ядерного об'єкта зв'язувала їм руки. Скажімо, в перші дні захисту аеродрому Гостомелі НГ показала себе героями.
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31.03.2022 21:42 Ответить
Согласен, их задача продержаться до прбатия регуляров. Вина тех, кто вообще не озаботился прикрытием ************* направления.
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31.03.2022 21:47 Ответить
Такий собі "рЄзніков" за кілька днів до вторгнення запевняв нас, що він телефонував до білорусі і йому там пообіцяли, що звідти нападу не буде. Звісно, що цей виродок є ідіотом, якщо не більше. Нехай подякують Пашинському, що вивіз Стугни, які в перші години прикрили Київ з півночі. Мабуть саме за це "дбр" зараз його тягають.
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01.04.2022 13:32 Ответить
У нас гавнокомандующий сцыт взять ответственность - я разрешил им покинуть Марик! Это здец.
Слушай, я тупо не понимаю, я служил 89-91 в ПВО, связь уровня бригады. Если понимаешь - то понимаешь. Сцук, это что за команда - "я - разрешил"? Оно реально больное на голову?
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01.04.2022 14:19 Ответить
а що вони могли? отарою здатись в полон і все? якщо умови не позволяли вести бій, в ліс відійти було слабо? і йти до своїх, або з лісу кошмарити свинособак...
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31.03.2022 22:02 Ответить
На ЗАЕС теж нацгвардійці з калашами проти танків стояли.
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31.03.2022 21:09 Ответить
Хотя в нацгвардии и танки есть, и бтры...
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31.03.2022 21:24 Ответить
так отож.
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31.03.2022 21:41 Ответить
так отож
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31.03.2022 21:42 Ответить
В НГУ есть оперативные бригады с танками и БТРами, а есть охранные полки. Там только легкое вооружение и немного бронемашин.
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01.04.2022 00:00 Ответить
Да. Но на фоне предупреждений о вторжении, тренировке в развертывании переправ, забить хер на усиление такого объекта...
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01.04.2022 00:27 Ответить
Так, на жаль не встигли підірвати саркофаг над четвертим енергоблоком...
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31.03.2022 21:11 Ответить
не очень пойму
они из аэс ушли, еще откуда то
но остались в буче и гастомеле?
если им было недостаточно сил, то смысл сидеть там?
их же там зажмут окончательно, раз их там мало осталось
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31.03.2022 21:07 Ответить
Да пишут, что они в Гостомеле и Буче обстреливают Гостомел и Бучу, а освобожденный Ирпень почему то нет.
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31.03.2022 21:11 Ответить
Вас так хвилює їхня доля?)) Українські чорноземи радо приймуть їх...
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31.03.2022 21:12 Ответить
рашенские вояки всякое могут делать
а уж когда великие стратеги ермак и ко еще с ними за одно
надо быть готовыми к худшим сценариям

я не помню сколько было их на момент 24 февраля, но солдатни они еще могут
наскребать по рашке не мало и без срочников

у них ментов и росгрвадии миллион где то
даже если 10 часть от этого взять от всяких омонов
то немало набрать можно
(правда что по технике я не знаю)
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31.03.2022 21:26 Ответить
это издевка в стиле русских.. а склад боеприпасов, которые накапливали, они забрали? думаю, можна ждать шантажа и прилета туда в случае неудачи во второй фазе наступления. эта хитрая мразь любит бить в спину..
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31.03.2022 21:34 Ответить
РоSSийские фашистские МРАЗИ!
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31.03.2022 22:06 Ответить
 
 