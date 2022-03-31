Уходя из ЧАЭС, российские оккупанты забрали пленных нацгвардейцев

Российские оккупанты при выходе из ЧАЭС забрали с собой пленных нацгвардейцев.

Об этом в видеообращении заявил мэр города-спутника ЧАЭС Славутича Юрий Фомичев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во многих населенных пунктах было замечено, что враг уезжает. Пока мы не знаем достоверно, куда идет это движение, но мы знаем, что с Чернобыльской АЭС они забрали нацгвардейцев, которые с первого дня находились в плену на атомной станции, которые охраняли ее. Их забрали и увезли", - отметил он.

По словам Фомичева, это прогнозируемое действие оккупантов. Сейчас ведутся переговоры по обмену.

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