Уходя из ЧАЭС, российские оккупанты забрали пленных нацгвардейцев
Российские оккупанты при выходе из ЧАЭС забрали с собой пленных нацгвардейцев.
Об этом в видеообращении заявил мэр города-спутника ЧАЭС Славутича Юрий Фомичев, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня во многих населенных пунктах было замечено, что враг уезжает. Пока мы не знаем достоверно, куда идет это движение, но мы знаем, что с Чернобыльской АЭС они забрали нацгвардейцев, которые с первого дня находились в плену на атомной станции, которые охраняли ее. Их забрали и увезли", - отметил он.
По словам Фомичева, это прогнозируемое действие оккупантов. Сейчас ведутся переговоры по обмену.
Топ комментарии
+20 Мистер Икс #492862
показать весь комментарий31.03.2022 20:47
+13 Tommy Lee
показать весь комментарий31.03.2022 21:04
+8 Alexsander Sokoloff
показать весь комментарий31.03.2022 21:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слушай, я тупо не понимаю, я служил 89-91 в ПВО, связь уровня бригады. Если понимаешь - то понимаешь. Сцук, это что за команда - "я - разрешил"? Оно реально больное на голову?
они из аэс ушли, еще откуда то
но остались в буче и гастомеле?
если им было недостаточно сил, то смысл сидеть там?
их же там зажмут окончательно, раз их там мало осталось
а уж когда великие стратеги ермак и ко еще с ними за одно
надо быть готовыми к худшим сценариям
я не помню сколько было их на момент 24 февраля, но солдатни они еще могут
наскребать по рашке не мало и без срочников
у них ментов и росгрвадии миллион где то
даже если 10 часть от этого взять от всяких омонов
то немало набрать можно
(правда что по технике я не знаю)