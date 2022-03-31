Відходячи із ЧАЕС російські окупанти забрали полонених нацгвардійців
Російські окупанти під час виходу із ЧАЕС забрали із собою полонених нацгвардійців.
Про це у відеозверненні заявив мер міста-супутника ЧАЕС Славутича Юрій Фомічев, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у багатьох населених пунктах було помічено, що ворог від'їжджає. Поки ми не знаємо достовірно, куди йде цей рух, але ми знаємо, що з Чорнобильської АЕС були забрані нацгвардійці, які з першого дня були в полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали і вивезли", - зазначив він.
За словами Фомічева, це прогнозована дія окупантів. Зараз тривають перемовини щодо обміну.
Топ коментарі
+20 Мистер Икс #492862
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Слушай, я тупо не понимаю, я служил 89-91 в ПВО, связь уровня бригады. Если понимаешь - то понимаешь. Сцук, это что за команда - "я - разрешил"? Оно реально больное на голову?
они из аэс ушли, еще откуда то
но остались в буче и гастомеле?
если им было недостаточно сил, то смысл сидеть там?
их же там зажмут окончательно, раз их там мало осталось
а уж когда великие стратеги ермак и ко еще с ними за одно
надо быть готовыми к худшим сценариям
я не помню сколько было их на момент 24 февраля, но солдатни они еще могут
наскребать по рашке не мало и без срочников
у них ментов и росгрвадии миллион где то
даже если 10 часть от этого взять от всяких омонов
то немало набрать можно
(правда что по технике я не знаю)