Відходячи із ЧАЕС російські окупанти забрали полонених нацгвардійців

Російські окупанти під час виходу із ЧАЕС забрали із собою полонених нацгвардійців.

Про це у відеозверненні заявив мер міста-супутника ЧАЕС Славутича Юрій Фомічев, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у багатьох населених пунктах було помічено, що ворог від'їжджає. Поки ми не знаємо достовірно, куди йде цей рух, але ми знаємо, що з Чорнобильської АЕС були забрані нацгвардійці, які з першого дня були в полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали і вивезли", - зазначив він.

За словами Фомічева, це прогнозована дія окупантів. Зараз тривають перемовини щодо обміну.

Читайте: Персонал ЗАЕС перебуває під постійним психологічним тиском, - ДІЯРУ