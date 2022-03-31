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Новости Война
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На восточном направлении отражены 3 атаки врага. Продолжаются бои, - ОТГ "Схід"

донецк,луганск,донбасс

Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Схід" продолжают давать достойный отпор российским фашистам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Схід".

Как отмечается, на 20.00 31 марта наши защитники отбили 3 атаки врага. Продолжаются бои.

Потери противника составляют:

личного состава – до 50

танков – 3

БТР - 2

АТ – 1

"Российские оккупанты это не воины, а обычные мародеры и бродяги. Воин никогда не позволит себе грабить, насиловать и убивать детей. Потому что для воина важны принципы, понятия человечности и чести. Зато для оккупантов эти слова ничего не стоят, они просто отсутствуют в их системе моральных координат. Поэтому и отношение у украинских защитников к ним соответствующее: обнаружили, уничтожили, ищем следующих", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перекидывает ракетные подразделения в Беларусь, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19035) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+17
https://t.me/military_az/16069 Украина получит артиллерийские системы большой дальности и бронетехнику. О поставке танков речи не идёт-министр обороны Великобритании Бен Уоллес На фото САУ AS-90 английской разработки.Именно эти артиллерийские установки скоро получит Киев. Дальность стрельбы: 30 км САУ AS-90 оснащена автоматизированной системой управления огнём. Система так же может наводится на цель с помощью автоматической корректировки беспилотника.
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31.03.2022 21:00
+9
Смерть ворогам ,кацапов ********** всех !
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31.03.2022 20:59
+9
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31.03.2022 21:00
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Смерть ворогам ,кацапов ********** всех !
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31.03.2022 20:59 Ответить
https://t.me/military_az/16069 Украина получит артиллерийские системы большой дальности и бронетехнику. О поставке танков речи не идёт-министр обороны Великобритании Бен Уоллес На фото САУ AS-90 английской разработки.Именно эти артиллерийские установки скоро получит Киев. Дальность стрельбы: 30 км САУ AS-90 оснащена автоматизированной системой управления огнём. Система так же может наводится на цель с помощью автоматической корректировки беспилотника.
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31.03.2022 21:00 Ответить
Те що треба для деблокади Маріуполя.
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31.03.2022 21:27 Ответить
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31.03.2022 21:00 Ответить
Бидло-лапатнікі вже народжуються крадіями вбивцями гвалтівниками мародерами...
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31.03.2022 21:02 Ответить
Схоже на те , що на Сході буде дуже гаряче , так як Київ взяти їм не по зубам , обісралися по повній !
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31.03.2022 21:24 Ответить
Краще брати в полон техніку , а росіян - просто вбивати на місці як нелюдів . За техніку можна після війни більше наших полонених обміняти ніж за свинособаку . Бо свинособак кацапки ще нарожают , а з технікою так не получиться . І в москві це розуміють .
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31.03.2022 21:47 Ответить
На изюмском направлении 2 дня затишие а ето настараживает
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31.03.2022 22:04 Ответить
https://www.facebook.com/victor.kevlyuk/posts/10221085118420406?__cft__[0]=AZW8Rdiihqbi_86BwNQ7xCW0C6G_ZcQgYM-JeO9eS0gP3DVcF85TASB7xHwgJL9-X6_ukGe_ioB5USfCP_A55TxiIYz7ArHXEBoIC2uxMpqz1r3zXAxuPDpy8Bu4eon57zY&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 20:00 ·



Чому Суми є важливим для мене місцем? Наша собака розпочала там свою виставкову кар'єру, як юніор, та виграла дві перші виставки, тому як кінолог-початківець маю подбати за збереження цього міста.

Щось давно ми в карти не гралися та й днями відбулися події, котрі на думку Пенсіонінформбюро є важливими, але залишилися поза увагою загалу. ЗС України тихесенько так накостиляли противнику. Між іншим - елітному. Котрий біля мавзолею на парадах ходив, поки до нас не припхався.

Чого ми досягли? На малюночку - дві сині змії. Це ділянки доріг, котрі ЗСУ повернули під український контроль у повному обсязі. Тобто з Ромнів та Охтирки до Сум можна їхати спокійно. Це не значить, що ранком всі посідали в маршрутки і погнали, бо "Пенсіоніфорбюро написало, що можна", дайте попрацювати саперам, ДСНС, поліції та Сумиавтодору.

Під Лебедином добряче вломили 13 танковому полку. Ну, як добряче? Більше немає в РФ 13 танкового полку. Зовсім. На ці події наклалася спроба зняти зі зберігання в ППД полку в Наро-Фомінську залишки озброєння. Спроба виявила відсутність на танках оптичних прицілів, електроніки, що містить драгметали, і, навіть, двигунів. танком, власно, виявився лише один з 10. Командир полку про всяк випадок застрелився.

ЗСУ вони ж - затяті, а тут ще масть поперла. Тому ввалили ще й під Мезенівкою та Великою Писарівкою. Аж вийшли на державний кордон. Там лупашили підрозідли 4 танкової дивізії, котра Кантемирівська, та 47 танкової дивізії. Рештки відійшли в РФ. Ну немає для ЗСУ авторитетів!

Що слід зрозуміти з події? Угруповання противника між Сумами і Харковом розрізано та не може між собою сполучатися крім як по радіо. Повернутий контроль над ділянкою державного кордону, прикордонники, кажуть, приступили до несення служби, вивільнівши піхоту для інших важливих справ. В Сумській обалсті відкрито шляхи сполучень між великими містами, дихати стало легше, налагоджується вантажопотік. ЗС України зім'яли фланг російського угруповання в Сіверському операційному районі, поставивши угруповання росіян південніше Охтирки в досить незручне становище: 2-га мотострілецька дивізія, котра - Таманська, потилицею відчуває, що хтось з сокирою стоїть за спиною. А стоїть там "Холодний Яр". І не з сокирою. Мало не буде.

Про муайбутнє: 1 танкова армія зазнала важких втрат та фізично не спроможна до активних дій. Угруповання росіян біля Харкова і так вихоплювало від козаків отамана Сірка ніпадецкі, а тут ще з півночі - "Холодний Яр". Думаю, рештки, хто не відповз за державний кордон, полізуть в Ізюм з метою прорватися на Слов'янськ. То їх єдина притомна перспектива - прорватися та з'єднатися з військами орків, що намагаються прорватися туди ж з Луганщини.

Ремарочки: картинка лише схематично показує що і де, щоб читачи не мучалися з Гугл Мапс, бо найти Велику Писарівку можуть не всі. "Дивізія" і "полк" - гучні назви для економії простору, там діяла певна кількість БТГр, сформованих на базі батальйонів зі складу цих організмів, від когось - більше БТГрів, від когось - менше. Від 13 тп, наприклад, було дві.

І да. Це - крок до Перемоги, але ще не сама Перемога. Не зважаючи на втрати людей і озброєння ворог ще сильний і небезпечний, хоча на півночі і північному сході більше мало на що спроможний. Центр подій змістився в Донбас та Приазов'я.

Слава нації! Смерть ворогам!
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31.03.2022 22:45 Ответить
 
 