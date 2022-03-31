На восточном направлении отражены 3 атаки врага. Продолжаются бои, - ОТГ "Схід"

Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Схід" продолжают давать достойный отпор российским фашистам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Схід".

Как отмечается, на 20.00 31 марта наши защитники отбили 3 атаки врага. Продолжаются бои.

Потери противника составляют:

личного состава – до 50

танков – 3

БТР - 2

АТ – 1

"Российские оккупанты это не воины, а обычные мародеры и бродяги. Воин никогда не позволит себе грабить, насиловать и убивать детей. Потому что для воина важны принципы, понятия человечности и чести. Зато для оккупантов эти слова ничего не стоят, они просто отсутствуют в их системе моральных координат. Поэтому и отношение у украинских защитников к ним соответствующее: обнаружили, уничтожили, ищем следующих", - говорится в сообщении.

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